Salem social media, 1.1STUDIO, «50 Квартал Студия»: создатели веб-сериалов о развитии киноиндустрии в Центральной Азии

Поговорили с представителями компаний, которые создают популярные веб-сериалы в Центральной Азии о трендах, развитии киноиндустрии, сложностях и планах на будущее.





Рустам Юсупов, 35 лет, город — Алматы, генеральный директор Salem Social Media, @salemsocial.kz, @rustam_yussupov_





О себе

Я уже больше 15 лет занимаюсь продюсированием кино и сериалов. В Salem Social Media пришел в 2018 году в качестве исполнительного продюсера. Спустя три года возглавил самую крупную медиакомпанию по производству сериалов.

О формате веб-сериалов

С форматом веб-сериалов мы с командой познакомились именно в Salem Social Media. В 2019 году мы выпустили первый веб-сериал на казахском языке Suikimdi Stories в жанре дорама. Это был важный и переломный момент. Мы увидели реакцию зрителя. Поняли, что в Казахстане нет такого производителя веб-сериалов, которым можем стать мы.

Сегодня наша команда состоит из профессионалов, которые специализируются на производстве кино и сериалов, и тех, кто чувствует себя в продвижении в интернете, как рыба в воде. Эта успешная комбинация позволила уверенно вступить в новый этап развития. Мы закрепили за собой статус главного производителя веб-сериалов в Центральной Азии, выпустив уже более 40 продуктов.

Веб-сериалы стали уникальной возможностью для креаторов

Быстрое развитие веб-сериалов обусловлено прогрессом технологий, самих веб-площадок и доступности этих площадок для зрителя. У людей меняются привычки потребления контента. В 80% случаев зритель Salem смотрит веб-сериалы на мобильном устройстве. Для человека уже нормально потреблять весь контент на телефоне: здесь и сейчас, когда у него появилось свободное время. И неважно, где он находится.

Веб-сериалы стали уникальной возможностью для креаторов. Это формат, который легко доступен в интернете и открыто показывает реалии жизни. Он ближе к людям, потому что зачастую в проектах раскрываются проблемы и ситуации из обычной жизни на привычном языке. Этот жанр дает творцу возможность полной свободы: начиная от хронометража и заканчивая уровнем сложности сцен. Это отражается и на формировании бюджета. Веб-сериалы гораздо дешевле, чем художественные телесериалы.

Об аудитории

Главная особенность проектов Salem — мы разговариваем с аудиторией на ее языке, показываем актуальные темы, поднимаем насущные проблемы.

На YouTube нас смотрит 70% мужчин от 18 до 24 лет. Мы видим большую перспективу в женской аудитории, поэтому много сил направляем на развитие контента для девушек. Один из последних проектов, который получает большой отклик от женщин разного возраста — веб-сериал «Няня».

О планах

Один из приоритетов развития — поиск и раскрытие талантливых креаторов. Мы уже показали молодым специалистам на примере веб-сериала Sheker, что возможно создавать контент в Казахстане и продавать его за рубеж, быть признанным на мировом рынке, не покидая страну. Мы постоянно проводим тест-шуты режиссеров, операторов, художников-постановщиков и уделяем много внимания открытию новых лиц и их развитию. Этот принцип лежит в основе формирования команды Salem.

В этом году мы впервые вышли в кинотеатры с полнометражным фильмом. Это был пробный, но успешный шаг. Теперь мы готовим несколько полных метров на будущий год.

Важную роль играет развитие контента Salem на международном рынке, поэтому в планы входит расширение границ участия проектов на международных фестивалях. Будем удивлять своего зрителя уникальными историями.

В 2023 году мы впервые покажем веб-сериал в жанре хоррор, поднимем тему «трудового рабства», откроем удивительные стороны регионов нашей страны.

Топ-3 режиссера, на творчество которых рекомендую обратить внимание:

— Алишер Утев.

— Айторе Жолдаскали.

— Кайрат Темиргалиев — дебютант нового проекта Salem в жанре хоррор.

Асхат Табалдиев, 36 лет, город — Бишкек, продюсер, режиссер, генеральный директор 1.1STUDIO, @1.1studio, @askhat_tabaldiev





О себе

В студенчестве я играл в КВН. Первый телевизионный проект «Большие люди» мы создали в рамках KG Club Production во главе с Эльдияром Кененсаровым. Именно тогда я увидел весь масштаб медиа и вдохновился.

После чего мы с командой попали в «Высшую Лигу». Играли три года и параллельно написали сценарий и сняли фильм «До + Фа 2». Еще одним успешным проектом стал фильм «Биртууганчик». А в 2015 году мы создали проект 1.1STUDIO.

Сначала мы выпустили «Жарайт Сити», потом проект на кыргызском языке «Эл Эмне Дейт?». А затем перешли на сериалы.

О формате веб-сериалов

Первый наш проект — ситком «Кошунаны Тандабайт» имел большой успех. Далее мы совместно с Salem Social Media создали первый веб-сериал про зомби-апокалипсис «Zомбеты».

Тренд на создание веб-сериалов я связываю с появлением таких онлайн-платформ, как Netflix и HBO. После пандемии произошел бум, появилось множество самостоятельных проектов, как Salem.

Веб-сериалы открывают много возможностей. Здесь меньше рамок, можно использовать специфичную лексику, что-то шокирующее. Их формат более приближен к реальной жизни.

Тренд на создание веб-сериалов я связываю с появлением таких онлайн-платформ, как Netflix и HBO







При создании сериалов возникает множество трудностей. Самое сложное — сценарий. В Центральной Азии мало команд, которые пишут качественные сценарии с правильной драматургией. Но если сценарий хорошо написан, сериал уже почти готов, осталось его только отснять.

Наши проекты успешны, потому что мы были первые в этом направлении в Кыргызстане. Мы много экспериментируем, создаем качественный и актуальный контент, который нравится зрителям. Постоянно мониторим мировые тренды и следим за рынком.

Теперь мы работаем над продвижением криминальной драмы «Черный двор». 24 ноября проект появился на всех доступных платформах: YouTube, Aitube.

Об аудитории

В основном наши фильмы и сериалы смотрит молодежь от 18 до 24 лет. Но на самом деле аудитория шире, так как проекты разные.

Мы получаем много положительных отзывов от зрителей. Вносим большой вклад в развитие киноиндустрии в Кыргызстане. Задаем тренды и вдохновляем другие команды.

О планах

В своих работах мы всегда закладываем определенный посыл, меняем героя в лучшую сторону, а значит, меняем общество.

Мы на своем примере показываем, что можно заниматься творчеством и хорошо зарабатывать.

Весь контент, который мы делаем, на кыргызском языке и рассчитан на локальный рынок. Это помогает в популяризации государственного языка. Но мы добавляем субтитры на русском, чтобы русскоязычная аудитория тоже могла смотреть наши сериалы. Так зрители больше интересуются Кыргызстаном, нашей культурой и языком. В трендах России в YouTube мы недавно поднялись до 10 строчки.

В планах еще много масштабных международных проектов.

Топ режиссеров, на творчество которых рекомендую обратить внимание:

Мне нравятся работы Джеймса Кемерона, Гая Ричи и Тарантино. В Кыргызстане есть режиссер Данияр Болотбеков, который скоро добьется успеха. Из Казахстана потенциально сильный режиссер — Диас Бертис.

Эрмек Таалайбеков, 30 лет, город — Бишкек, режиссер, сценарист, актер, основатель «50 Квартал Студия», @50kvartal, @krasavchikerma





О себе

Я занимаюсь кино: пишу сценарии, режиссирую фильмы, веду блог в Instagram.

Когда я учился в школе, часто смотрел КВН. Следил за творчеством команды «Азия MIX», которые вдохновили меня заниматься творчеством. Я собрал команду «Ак-Орго Сity», с которой мы выиграли множество наград. Нас приглашали на разные программы, проекты, фильмы. Потом начали заказывать сценарии.

Сначала мы создавали маленькие ролики, скетчкомы. Затем начали писать фильмы и сериалы.

Первый наш сериал — «Шерине». Далее был проект «Алтын бала» и «Кайрат таксист», где мы выступили в роли продюсеров и консультантов по сценарию.

О формате веб-сериалов

Преимущество веб-сериалов в том, что в этом формате нет никаких ограничений. Можно снимать на любые темы, затрагивать жизненные вопросы.

Снимать такой контент несложно. Если хорошо продумать процесс, можно снять и смонтировать сериал даже на телефоне.

Людям нравится такой формат. Его можно смотреть бесплатно в телефоне. Можно остановить на любом моменте, не ждать, пока пройдет реклама.

Но в Кыргызстане мало тех, кто поддерживает производство контента. Поэтому приходится искать деньги, инвестировать свои сбережения или даже брать кредит.

Круто, что зрители могут посмотреть наши проекты не только в Кыргызстане, но и за границей. Рекламодателям это удобно: они могут самостоятельно зайти на YouTube или другую платформу и ознакомиться со статистикой.

Об аудитории

Наши сериалы смотрят все. Мы не создаем контент категории 18+, не используем в своих работах что-то запрещенное, даже сцены с поцелуями не добавляем. Затрагиваем общепринятые ценности. Поэтому наши работы можно смотреть всей семьей. Они выходят на YouTube и на платформе «Этномедиа».

Круто, что зрители могут посмотреть наши проекты не только в Кыргызстане, но и за границей

Люди оставляют нам добрые и положительные отзывы. Иногда хейтят из-за прямой рекламы внутри серий, но без этого создавать сериалы сложно. Так мы поддерживаем наших спонсоров.

Фильмы и сериалы мы снимаем на кыргызском, но добавляем субтитры на русском. Поэтому у нас есть зрители в Казахстане, поклонники в Узбекистане. Они часто оставляют комментарии, интересуются нашим языком, культурой.

О планах

В Кыргызстане кинематограф активно развивается. Приходят новые специалисты, осваивают новые профессии.

В планах снять криминальную драму, которую мы будем показывать на фестивалях. Хотим поучаствовать в кинопремии «Ак Илбирс».

Было бы круто сделать большой дружеский проект с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, который бы объединил все тюркоязычные страны.

В апреле мы сняли фильм «Талаш». Премьеру запланировали на апрель следующего года. Фильм рассказывает о строителях, с которыми поступают нечестно.

Топ режиссеров, на которых рекомендую обратить внимание:

Из популярных — Люк Бессон, Кристофер Нолан, Темир Бирназаров.

Из молодых — Алишер Утев, Баха Досмаканов, Адильхан Ержанов.