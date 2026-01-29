Рынок «Келечек» готовится к открытию в Оше

В Ош завершается строительство нового рынка «Келечек». Открытие торгового пространства планируется в марте.

Между дирекцией городских рынков и владельцами торговых точек заключены все необходимые договоры, завершена нумерация торговых мест. Сейчас предприниматели готовятся к переезду в новое здание.

Строительные работы находятся на финальной стадии, на территории рынка усилены меры противопожарной безопасности. Открытие «Келечека» позволит создать дополнительные условия для торговли и снизить нагрузку на перегруженные городские рынки.