Рынок «Келечек» готовится к открытию в Оше
Новости Центральной Азии и мира

26.01.2026

Рынок «Келечек» готовится к открытию в Оше

В Ош завершается строительство нового рынка «Келечек». Открытие торгового пространства планируется в марте.

Между дирекцией городских рынков и владельцами торговых точек заключены все необходимые договоры, завершена нумерация торговых мест. Сейчас предприниматели готовятся к переезду в новое здание.

Строительные работы находятся на финальной стадии, на территории рынка усилены меры противопожарной безопасности. Открытие «Келечека» позволит создать дополнительные условия для торговли и снизить нагрузку на перегруженные городские рынки.

Источник: 24.kg

#кыргызстан #рынок #открытие #ош #базар
