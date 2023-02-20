Роберт Паттинсон может сыграть Бэтмена в спин-оффе про Пингвина

Роберт Паттинсон может сняться в роли Бэтмена в новом сериале «Пингвин» — спин-оффа про антагониста из «Бэтмена» Мэтта Ривза.

В сериале будет всего шесть эпизодов, и детству Пингвина, вероятно, будет уделено не слишком много экранного времени. Возможно, герои пересекутся, будучи по разные стороны какого‑то происшествия.

Еще один аргумент в пользу этой теории — участие в новом проекте Колина Фаррелла. Актер сыграл Пингвина в «Бэтмене» Мэтта Ривза, в котором главную роль играет Роберт Паттинсон.

Источник: daily.afisha.ru