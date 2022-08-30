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Рината Султанова завоевала «золото» на Кубке Азии по велоспорту на треке
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Сегодня в 11:56

Рината Султанова завоевала «золото» на Кубке Азии по велоспорту на треке

Представительница команды Казахстана по велоспорту на треке Рината Султанова отметилась золотой медалью на Кубке Азии в Таиланде.

Она стала лучше в групповой гонке по очкам.

Источник: olympic.kz

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