Ричард Брэнсон и Джефф Безос: 13 советов от самых успешных предпринимателей

Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group







«Следить за собой определенно нужно. Все в жизни зависит от вашего здоровья — физического и психического».

rb.ru





«Я считаю, что научиться делегировать — это первый и самый важный шаг».





«Жизнь дана человеку всего один раз, и я просто не хочу терять ни минуты. Поэтому я стремлюсь постоянно проверять свои способности и способности людей, меня окружающих».

habr.com





Джефф Безос, основатель интернет-компании Amazon





«Всегда нужно выбирать цели, о которых можно сказать: «Если у нас все получится, это будет грандиозно».





«Не всегда удается попробовать воду, стоя на берегу. Порой приходится прыгать в нее, очертя голову».





«Когда у вас в жизни есть любящие и поддерживающие люди, как Маккензи (жена Безоса), мои родители, мой дедушка, моя бабушка, вам можно рисковать. Потому что кто-то поддержит тебя. И не только материально, но и морально».

www.forbes.ru





Тим Кук, генеральный директор Apple





«Мы всегда делаем то, что считаем правильным — жизненный принцип Apple».

forbes.ru





«Думайте, прежде всего, о том, как вы, получив качественное образование, можете действовать, работать и жить по-другому, исходя из того, что вас окружает. Запечатлейте в вашем сердце то, как в настоящее время проявились действительно важные вещи: здоровье и благополучие близких, устойчивость нашего общества, а также жертвы, принесенные всеми от врачей и до сборщиков мусора, кто посвятил свою жизнь служению людям».

forbes.ru





Трэвис Каланик, сооснователь Uber





«Ты должен быть бойцом. Ты должен быть воином. Нужно сжать зубы и продолжать стоять на своем. Если ты не можешь этого делать, не занимайся инновациями. Займись чем-нибудь менее разрушительным».

republic.ru





«Быть предпринимателем значит создавать вещи, которые захватывают людей и их воображение».

apptractor.ru





Рид Хоффман, сооснователь Linkedin





«Нужно оставаться «вечным студентом». И лучшее, и худшее, что на сегодняшний день нам дает сумасшедший темп изменений — это то, что вы не найдете специалиста ни по одному новому явлению с опытом работы более десяти лет».

journal.open-broker.ru





«Часть жизненной и бизнес-стратегии — играть так, чтобы вам чаще улыбалась удача. Вы не можете притянуть себе везение, это было бы детерминизмом. Но вы можете следовать стратегии, которая увеличивает вероятность того, что вам повезет. Например, создание широкой сети союзников дает больше вариантов и возможностей для везения».

vc.ru







«Самая ценная профессиональная информация частно находится в головах других людей. У людей, а не у Google, книг или постах в блогах есть информация, которая нужна вам, чтобы решить сложные задачи».

incrussia.ru





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