Restart HoReCa 2025: главное событие индустрии гостеприимства впервые в Астане

9 апреля в отеле Hilton Garden Inn, Астана, состоится Restart HoReCa — масштабное деловое событие для представителей индустрии гостеприимства, организованное командой clockster. После успешного проведения мероприятия в Алматы в прошлом году, Restart HoReCa расширяет границы и выходит на новый уровень в столице.

Restart HoReCa 2025 в цифрах и фактах:

— 250 гостей — владельцы ресторанов, топ-менеджеры, HR и операционные директора крупнейших заведений Казахстана

— хэдлайнеры мероприятия: Ержан Тастамбеков — основатель сети Zebra Coffee, Асылжан Қази — основатель Espresso Day, Аян Биримжан — партнер сети Drinkit Coffee, а также другие ведущие эксперты рынка



— панельная дискуссия с участием известных спикеров и лидеров мнений



— инновационные IT-решения для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов в HoReCa



— сильный нетворкинг: новые знакомства, обмен опытом и доступ к реальным инсайтам рынка.

Для кого:

Мероприятие будет особенно полезно CEO, CFO, COO, HR-специалистам, бухгалтерам и другим ключевым фигурам в сфере гостеприимства, стремящимся к развитию, внедрению современных трендов и выстраиванию продуктивных деловых связей.

Условия участия:





Вход — по предварительной регистрации, по спискам.

Ссылка для регистрации — в шапке профиля @clockster_kz или в актуальных сторис Restart Horeca / docs.google.com/forms

По вопросам партнерства и спонсорства — Direct @clockster_kz .

Restart HoReCa — точка притяжения для тех, кто хочет быть в центре событий индустрии. Присоединяйтесь!