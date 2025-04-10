facebook
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее closerecommendheropopupa
closesearch
drawnup
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

 
Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/7b1/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/yvttovldbk1yf1q33mh7ox07knf2pr1k.PNG
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
restart-horeca-2025-glavnoe-sobytie-industrii-gostepriimstva-vpervye-v-astane
logo
Restart HoReCa 2025: главное событие индустрии гостеприимства впервые в Астане
Новости Центральной Азии и мира

04.04.2025

Restart HoReCa 2025: главное событие индустрии гостеприимства впервые в Астане

9 апреля в отеле Hilton Garden Inn, Астана, состоится Restart HoReCa — масштабное деловое событие для представителей индустрии гостеприимства, организованное командой clockster. После успешного проведения мероприятия в Алматы в прошлом году, Restart HoReCa расширяет границы и выходит на новый уровень в столице.

Restart HoReCa 2025 в цифрах и фактах:

— 250 гостей — владельцы ресторанов, топ-менеджеры, HR и операционные директора крупнейших заведений Казахстана

— хэдлайнеры мероприятия: Ержан Тастамбеков — основатель сети Zebra Coffee, Асылжан Қази — основатель Espresso Day, Аян Биримжан — партнер сети Drinkit Coffee, а также другие ведущие эксперты рынка

— панельная дискуссия с участием известных спикеров и лидеров мнений

— инновационные IT-решения для автоматизации и оптимизации бизнес-процессов в HoReCa

— сильный нетворкинг: новые знакомства, обмен опытом и доступ к реальным инсайтам рынка.

Для кого:

Мероприятие будет особенно полезно CEO, CFO, COO, HR-специалистам, бухгалтерам и другим ключевым фигурам в сфере гостеприимства, стремящимся к развитию, внедрению современных трендов и выстраиванию продуктивных деловых связей.

Условия участия:

Вход — по предварительной регистрации, по спискам.

Ссылка для регистрации — в шапке профиля @clockster_kz или в актуальных сторис Restart Horeca / docs.google.com/forms

По вопросам партнерства и спонсорства — Direct @clockster_kz.

Restart HoReCa — точка притяжения для тех, кто хочет быть в центре событий индустрии. Присоединяйтесь!

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #отель #событие #гостеприимство
Поиск по сайту:
С ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Самая завораживающая история любви на сцене «Астана Балет»
Самая завораживающая история любви на сцене «Астана Балет»
В Ташкенте пройдет форум, где соберутся архитекторы из мирового рейтинга топ-100 и зарубежные урбанисты
В Ташкенте пройдет форум, где соберутся архитекторы из мирового рейтинга топ-100 и зарубежные урбанисты
В Алматы прошла конференция для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии — Digital Wave 2024
В Алматы прошла конференция для digital-специалистов рекламно-медийной индустрии — Digital Wave 2024
Мировой кубок студенческого предпринимательства ENACTUS WORLD CUP впервые пройдет в Казахстане
Мировой кубок студенческого предпринимательства ENACTUS WORLD CUP впервые пройдет в Казахстане
В Астане пройдет ежегодный благотворительный забег-фестиваль «Жүрегімнің жеңімпазы»
В Астане пройдет ежегодный благотворительный забег-фестиваль «Жүрегімнің жеңімпазы»