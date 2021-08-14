Ремейк фильма «Один дома» выйдет на Disney+ в ноябре 2021 года

Фильм будет называться Howe Sweet Home Alone — «Один дома: дом, милый дом». Его поставил режиссер Дэн Мейзер, известный по комедиям «Дедушка легкого поведения» и «Даю год». Главные роли в картине исполнили Элли Кемпер, Роб Дилейни и Арчи Йейтс.
Ремейк расскажет об озорном и находчивом мальчике по имени Макс Мерсер, его сыграет Йейтс, которого родители забыли дома, уехав на каникулы в Японию. Он, как и персонаж Маколея Калкина из оригинального фильма, должен будет защитить дом от грабителей.
Источник: daily.afisha.ru