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Ремейк фильма «Один дома» выйдет на Disney+ в ноябре 2021 года
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Сегодня в 10:47

Ремейк фильма «Один дома» выйдет на Disney+ в ноябре 2021 года

Стриминговый сервис Disney+ раскрыл дату выхода ремейка культовой рождественской ленты 1990-х «Один дома». Она появится на платформе 12 ноября.

Фильм будет называться Howe Sweet Home Alone — «Один дома: дом, милый дом». Его поставил режиссер Дэн Мейзер, известный по комедиям «Дедушка легкого поведения» и «Даю год». Главные роли в картине исполнили Элли Кемпер, Роб Дилейни и Арчи Йейтс.

Ремейк расскажет об озорном и находчивом мальчике по имени Макс Мерсер, его сыграет Йейтс, которого родители забыли дома, уехав на каникулы в Японию. Он, как и персонаж Маколея Калкина из оригинального фильма, должен будет защитить дом от грабителей.

Источник: daily.afisha.ru

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