Рекламисты и маркетологи из Центральной Азии о сложностях и вызовах профессии и о том, что вдохновляет двигаться дальше

1 и 2 октября в Алматы состоится 11 Центрально-Азиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors @redjolbors. Последние два года мероприятие проходило онлайн, а в 2022 году возвращается в офлайн-формат.

В преддверии события организаторы фестиваля запустили рекламную кампанию, которая призвана вдохновить рекламистов и маркетологов продолжать создавать сильные бренды, интересные рекламные кампании и заниматься любимым делом, несмотря на сложности, с которыми они сталкиваются в процессе, и на внешние обстоятельства, которые влияют на все сферы, в том числе и на рекламную индустрию.

Рекламная кампания откликается практически каждому представителю сферы креатива. Многие специалисты хотя бы раз хотели все бросить. Но находили вдохновение и силы, чтобы продолжить создавать.

Делимся несколькими вдохновляющими историями людей из креативной индустрии.





Сабина Рейнгольд, сооснователь Red Jolbors





Я осознанно пришла в профессию. Работала в студенческие годы и, окончив университет, хотела развиваться дальше. Но в Бишкеке не было мероприятий или образовательных программ, которые были бы мне интересны и могли бы усилить мои навыки. А возможности ездить на международные конференции и фестивали у выпускницы не было. Поэтому я решила, что важно создать такую возможность в Бишкеке и привезти сильных специалистов, которые поделятся своей экспертизой. Так началась история фестиваля Red Jolbors, который впоследствии переехал в Алматы.

В начале пути мало кто верил, что из этого мероприятия получится что-то стоящее. Но фестивалю в этом году уже 11 лет, и он стал одним из самых ожидаемых профессиональных событий на рынке.

Мысль о том, что ты делаешь что-то нужное и важное, влияешь на развитие индустрии, вдохновляет и мотивирует двигаться дальше

Мы занимаемся им в свободное от основной работы время: вечерами, ночами, на выходных. Вся команда — единомышленники, которые горят желанием сделать индустрию лучше. Для меня и команды — это уникальная история о том, что если ты хочешь что-то изменить, то можешь это сделать, несмотря на обстоятельства. Главное — делать то, что любишь и то, что приносит пользу.

Мы каждый год сталкиваемся с большим количеством сложностей. Несколько раз порывались бросить его. В 2020 году ушли в онлайн, организовали одну из самых сильных образовательных программ с четырьмя секциями и именитыми спикерами, но финансово не вытянули мероприятие и вложили собственные средства. Тогда в очередной раз зареклись больше в это не ввязываться.

Но мысль о том, что ты делаешь что-то нужное и важное, влияешь на развитие индустрии, вдохновляет и мотивирует двигаться дальше. Когда я слышу от специалистов региона, как они ждут фестиваль — это заряжает. Поэтому мы продолжаем развивать Red Jolbors, привозить спикеров и жюри высокого уровня, делать образовательную программу еще более насыщенной и полезной и строить сильное сообщество профессионалов креативной индустрии.

Олегжан Бекетаев, управляющий директор по маркетингу Jusan Bank





В моей карьере был период, когда после пяти насыщенных лет в рекламном агентстве я понял, что мне стало скучно. Это было десять лет назад, когда рынок в Казахстане был консервативным. Клиенты не были готовы к смелым идеям и интересной рекламе, поэтому получали такие же скучные предложения от агентств.

Я работаю в Jusan, и мне близка глобальная задача банка — стать номером один, изменить креативный рынок Казахстана

Тогда я ушел и попробовал себя в качестве заказчика. И столкнулся с ситуацией, когда клиент хочет свежие и смелые идеи, а агентства не могут ничего предложить. Это расстраивало. Но теперь, имея необходимые знания, опыт, связи и возможности, я понимаю, что все в наших руках.

Я работаю в Jusan, и мне близка глобальная задача банка — стать номером один, изменить креативный рынок Казахстана. В этом я вижу свою новую миссию, которая движет нашей командой.

Есть как минимум две причины, почему я еще в профессии. Первая — мое реальное желание изменить маркетинговый рынок Казахстана. Вторая — люди, которые изо дня в день укрепляют мою веру в то, что это возможно.

Орхан Керимов, основатель агентства Endorphin Agency, представитель «Каннских львов» в Азербайджане





Я окончил Стамбульский университет кино и телевидения и мечтал стать режиссером. Работал в сфере продакшена. Это была изнурительная работа с бессонными ночами. Но когда я окунулся в захватывающий мир рекламы, не ожидал, что впереди меня ждет более сложное приключение.

В основе любого хорошего дела лежит любовь

Я работал в сетевом агентстве в Баку, но через восемь месяцев ушел и открыл свою компанию. Применял опыт, полученный в Турции. В первые годы мы пережили две экономические девальвации. И я часто задавался вопросом: «Есть ли смысл продолжать дальше?». Но трудности делают нас сильнее, поэтому мы продолжали работу.

В основе любого хорошего дела лежит любовь. В моей деятельности есть прекрасные вещи и трудности, победы и поражения. Но я могу решать чьи-то проблемы, менять что-то посредством своего творчества. И это делает меня счастливым.

Любовь к творчеству вдохновляет двигаться дальше. Креатив — это командный вид спорта. У меня отличная команда, которая мотивирует развиваться и менять мир к лучшему.

Антон Ким, соорганизатор Red Jolbors, директор по маркетингу ForteBank





Выгорание периодически случается, и это нормально. Но самым тяжелым для меня был период после большого взлета. Когда мы двумя работами собрали за сезон все, что было досягаемо, в том числе шорт-лист «Каннских львов», статуэтки Spikes Asia и EuroBest. В конце того бизнес-сезона, в 2019 году, ключевые топы Forte решили, что мне нужно отойти от креатива и имиджевых флайтов кампаний, сосредоточиться на перформанс-инструментах и продуктовой сейлс-активации. Я не убедил их, что люди не рождаются, чтобы радоваться рекламе кредитов под определенный процент и подарку в виде промо. Результативность кампаний сыграла со мной злую шутку. Внутри компании они стали драйверами негативного отношения ко мне со стороны ряда топов. Произошел эффект «отличника», которого хотелось побить. В тот момент я пообещал и себе, и топам быть более интегрированным в продуктовые бизнес-структуры, а в обмен попросил больших полномочий и возможность влиять на продукт.

Верю, что могу позитивно влиять на окружающий мир

Верю, что могу позитивно влиять на окружающий мир. Каждый может делать людей вокруг себя счастливее в течение дня, делать часть работы более энергично, оставлять после себя только хорошее. Сегодня у меня есть возможность делать качественный маркетинг и создавать хорошую конкуренцию на рынке. А высокая рыночная конкуренция всегда рождает качественный продукт.

Дмитрий Волков, СЕО креативного агентства SEED





В жизни важно правильно и осознанно выбрать свой путь и предназначение. Еще в школе я решил, что хочу заниматься маркетингом. Принял все сложности, которые ждали меня на профессиональном пути. Критические ситуации и форс-мажоры по-прежнему случаются со мной, но я смотрю на них как на возможности и извлекаю максимум выгоды.

В жизни важно правильно и осознанно выбрать свой путь и предназначение

Будучи на агентской стороне, мы как санитары леса: взаимодействуем с брендами, находим роли, боремся с проблемами и делаем так, чтобы они стали сильными и значимыми для потребителя. Это не может не вдохновлять.

Фарход Норбаев, сооснователь маркетингового агентства Lokals





У меня был период, когда я перегорел и решил кардинально изменить жизнь. Я бросил рекламу ради бизнеса. Но история закончилась плохо. В какой-то момент я достиг успеха, но потом оказалось, что одних знаний креатива и маркетинга недостаточно. Для бизнеса важно разбираться в финансах, операционных вопросах и многом другом. После этого опыта я вернулся в Ташкент и еще раз попробовал себя в деле, которое у меня хорошо получалось: создавать рекламу, но с учетом предыдущего опыта и ошибок.

Больше всего меня вдохновляют успехи команды







В своем агентстве я выстроил другую методику работы, процессы, организационную структуру, работу с клиентом. Изменилось все. Сегодня все это выглядит максимально приближенно к картине, которую я нарисовал в голове. На это ушло много времени, нервов, людей, ресурсов. Было допущено много ошибок. Но я продолжаю свое дело, потому что мне нравится созидать. Я испытываю особые чувства, когда вижу какой-то результат: это может быть продукт, клип, ролик, услуга — неважно. Мне нравится создание чего-либо. Если бы я не был рекламистом, то создавал бы что-то другое.

Больше всего меня вдохновляют успехи команды. Меня заряжает, что ребята горят своим делом, хотят меняться, открыты ко всему новому. Круто, когда люди превращаются в некую энергию, создают общество со своей философией и двигаются вместе вперед.





Red Jolbors — одно из самых ожидаемых событий года для специалистов отрасли: представителей креативных, коммуникационных и рекламных агентств, продакшн- и дизайн-студий, маркетологов, бренд-менеджеров, PR-специалистов, блогеров, инфлюенсеров. Фестиваль включает в себя образовательную программу и конкурс лучших рекламных решений, прием работ на который стартовал 25 июля.

Генеральный партнер фестиваля: Jusan Bank.