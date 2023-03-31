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Райан Куглер разработает новый сериал «Секретные материалы»
62
Главный

Сегодня в 11:26

Райан Куглер разработает новый сериал «Секретные материалы»

Американский режиссер и продюсер Райан Куглер, работавший над трилогией «Крид» и сиквелом «Черной Пантеры», займется созданием нового сериала «Секретные материалы». Об этом сценарист оригинального шоу Крис Картер рассказал в интервью радиошоу CBC.

Куглер задумал ремейк сериала с участием актеров различного происхождения. Проект пока находится на ранней стадии разработки.

СМИ предполагают, что новые «Секретные материалы» могут появиться на стриминговой платформе Hulu — она принадлежит Disney. Однако никаких точных данных о дистрибуции сериала пока нет.

Источник: daily.afisha.ru

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