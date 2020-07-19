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Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в самом дорогом фильме Netflix
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Сегодня в 10:40

Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в самом дорогом фильме Netflix

Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в шпионском триллере «Серый человек», пишет Deadline. Это будет самый дорогой фильм в истории Netflix — его бюджет составит 200 000 000 $.

Фильм будет основан на одноименном романе Марка Грини и расскажет о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри и его бывшего коллеги Ллойда Хенсена. Роман вышел в 2009 году, после этого Грини выпустил еще несколько продолжений.
Режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, которые сняли четыре фильма во франшизе «Мстители», в том числе «Мстители: Финал» — самую кассовую картину в истории кино. Сценарий также напишет Джо Руссо при участии Кристофера Маркуса и Стивена МакФили, которые ранее работали вместе с братьями над фильмами Marvel.

Источник: daily.afisha.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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#netflix #райангослинг #крисэванс
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