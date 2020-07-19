Райан Гослинг и Крис Эванс сыграют в самом дорогом фильме Netflix

Фильм будет основан на одноименном романе Марка Грини и расскажет о противостоянии наемного убийцы, который в прошлом был сотрудником ЦРУ, Корте Джентри и его бывшего коллеги Ллойда Хенсена. Роман вышел в 2009 году, после этого Грини выпустил еще несколько продолжений.
Режиссерами станут братья Энтони и Джо Руссо, которые сняли четыре фильма во франшизе «Мстители», в том числе «Мстители: Финал» — самую кассовую картину в истории кино. Сценарий также напишет Джо Руссо при участии Кристофера Маркуса и Стивена МакФили, которые ранее работали вместе с братьями над фильмами Marvel.
Источник: daily.afisha.ru
Источник фотографии: kinopoisk.ru