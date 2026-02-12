Работа в Актобе: 9 актуальных вакансий для специалистов разного профиля

Собрали свежие предложения для начинающих специалистов и опытных сотрудников: IT, маркетинг, образование, продажи и производство. Выбирайте подходящую вакансию и отправляйте резюме уже сегодня.
Web Studio W, @wstudio_aktobe
Создание и продвижение сайтов, SEO для малого бизнеса в Актобе.
Открытая вакансия: Junior маркетолог
Требования: знание Google Ads, базовый дизайн — Canva
Условия: фриланс-проекты, портфолио
График работы: гибкий
Заработная плата: договорная — от 160 000 тг.
Isoft-Запад, @isoftzapad
Компания специализируется на автоматизации бизнеса: внедрение 1C, кассовые системы Штрих-М, POS-терминалы для ритейла. Офис расположен по адресу: ул. Богенбай батыра, 34.
Открытая вакансия: Junior IT-специалист
Требования: базовые знания Python/1C, английский — A2+, возраст — от 18 лет
Условия: обучение с нуля, предоставление ноутбука, тимбилдинги
График работы: 5/2, 09:00-18:00, частичная удаленная
Заработная плата: 200 000-300 000 тг.
Aqtobe IT Hub
IT-хаб с курсами по Python, web-разработке и акселерации стартапов для junior-специалистов.
Открытая вакансия: ассистент преподавателя
Требования: базовые навыки программирования, коммуникабельность
Условия: бесплатные курсы Astana Hub, сертификаты
График работы: три раза в неделю по три часа, вечером
Заработная плата: 120 000-160 000 тг.
Atb POS Systems
Производство кассовых аппаратов и весов. Завод расположен по адресу улица Ломоносова, 7Г.
Открытая вакансия: специалист техподдержки
Требования: техническое образование, уверенное владение ПК
Условия: бесплатный транспорт и смартфон
График работы: сменный, 2/2
Заработная плата: 180 000-220 000 тг.
ТОО «Вибро Мастер Казахстан»
Производственная компания по выпуску оборудования для виброобработки — станки, формы для бетона.
Открытая вакансия: контент-маркетолог
Требования: опыт два-три года в SMM, знание Photoshop и видеомонтажа, креативность для Instagram
Условия: продвижение оборудования, бонусы за лиды
График работы: 5/2, полный день
Заработная плата: 250 000-450 000 тг.
StudyON
StudyON — сеть школ английского языка в Казахстане и Кыргызстане.
Открытая вакансия: администратор центра английского языка
Требования: английский — B1+, без опыта или стаж один-три года, коммуникабельность, уверенный ПК — MS Office
Условия: обучение на старте, дружный коллектив, стабильная зарплата, карьерный рост
График работы: 5/2, полный день
Заработная плата: 150 000-220 000 тг.
KAZGUU School Aqtöbe
Частная школа, входящая в состав Kazakh-American University. Предлагает программы среднего образования с углубленным изучением языков и подготовкой к поступлению в вузы.
Открытая вакансия: менеджер по продажам
Требования: опыт один-три года в продажах или маркетинге, желательно знание английского, коммуникабельность, уверенный ПК
Условия: работа с родителями и учениками, бонусы за набор групп, корпоративное обучение, карьерный рост
График работы: 5/2, 9:00-18:00
Заработная плата: 200 000-300 000 тг.
Coca-Cola İçecek Kazakhstan, @cocacolakz
Крупнейший производитель и дистрибьютор напитков Coca-Cola в Казахстане. Филиал в Актобе отвечает за продажи и маркетинг в Западном регионе.
Открытая вакансия: тренер по продажам
Требования: высшее образование, опыт два-четыре года, свободное владение русским, казахским и английским языками, организаторские навыки, умение работать с командами и бизнес-процессами
Условия: корпоративное обучение, работа с торговыми точками, бонусы по KPI, медстраховка, командировки, карьерный рост
График работы: 5/2, полный день
Заработная плата: договорная — от 250 000 тг.
ТОО «Техносервис»
Компания работает с 2000 года и специализируется на техническом обслуживании, ремонте оборудования и офисных сервисах.
Открытая вакансия: офис-менеджер
Требования: опыт один-три года, знание ПК, коммуникабельность, русский язык, желательно знание английского
Условия: полная занятость, офис в Актобе, стабильная оплата труда
График работы: 5/2, полный день
Заработная плата: до 150 000 тг.