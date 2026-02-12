Youtube Перейти на официальный канал WE Project в Telegram Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
WE
Работа в Актобе: 9 актуальных вакансий для специалистов разного профиля
Профессии

Вчера в 11:00

Работа в Актобе: 9 актуальных вакансий для специалистов разного профиля

Собрали свежие предложения для начинающих специалистов и опытных сотрудников: IT, маркетинг, образование, продажи и производство. Выбирайте подходящую вакансию и отправляйте резюме уже сегодня.



Web Studio W, @wstudio_aktobe


Создание и продвижение сайтов, SEO для малого бизнеса в Актобе.

Открытая вакансия: Junior маркетолог

Требования: знание Google Ads, базовый дизайн — Canva

Условия: фриланс-проекты, портфолио

График работы: гибкий

Заработная плата: договорная — от 160 000 тг.



Isoft-Запад, @isoftzapad


Компания специализируется на автоматизации бизнеса: внедрение 1C, кассовые системы Штрих-М, POS-терминалы для ритейла. Офис расположен по адресу: ул. Богенбай батыра, 34.

Открытая вакансия: Junior IT-специалист

Требования: базовые знания Python/1C, английский — A2+, возраст — от 18 лет

Условия: обучение с нуля, предоставление ноутбука, тимбилдинги

График работы: 5/2, 09:00-18:00, частичная удаленная

Заработная плата: 200 000-300 000 тг.



Aqtobe IT Hub


IT-хаб с курсами по Python, web-разработке и акселерации стартапов для junior-специалистов.

Открытая вакансия: ассистент преподавателя

Требования: базовые навыки программирования, коммуникабельность

Условия: бесплатные курсы Astana Hub, сертификаты

График работы: три раза в неделю по три часа, вечером

Заработная плата: 120 000-160 000 тг.



Atb POS Systems


Производство кассовых аппаратов и весов. Завод расположен по адресу улица Ломоносова, 7Г.

Открытая вакансия: специалист техподдержки

Требования: техническое образование, уверенное владение ПК

Условия: бесплатный транспорт и смартфон

График работы: сменный, 2/2

Заработная плата: 180 000-220 000 тг.



ТОО «Вибро Мастер Казахстан»


Производственная компания по выпуску оборудования для виброобработки — станки, формы для бетона.

Открытая вакансия: контент-маркетолог

Требования: опыт два-три года в SMM, знание Photoshop и видеомонтажа, креативность для Instagram

Условия: продвижение оборудования, бонусы за лиды

График работы: 5/2, полный день

Заработная плата: 250 000-450 000 тг.



StudyON


StudyON — сеть школ английского языка в Казахстане и Кыргызстане.

Открытая вакансия: администратор центра английского языка

Требования: английский — B1+, без опыта или стаж один-три года, коммуникабельность, уверенный ПК — MS Office

Условия: обучение на старте, дружный коллектив, стабильная зарплата, карьерный рост

График работы: 5/2, полный день

Заработная плата: 150 000-220 000 тг.



KAZGUU School Aqtöbe


Частная школа, входящая в состав Kazakh-American University. Предлагает программы среднего образования с углубленным изучением языков и подготовкой к поступлению в вузы.

Открытая вакансия: менеджер по продажам

Требования: опыт один-три года в продажах или маркетинге, желательно знание английского, коммуникабельность, уверенный ПК

Условия: работа с родителями и учениками, бонусы за набор групп, корпоративное обучение, карьерный рост

График работы: 5/2, 9:00-18:00

Заработная плата: 200 000-300 000 тг.



Coca-Cola İçecek Kazakhstan, @cocacolakz


Крупнейший производитель и дистрибьютор напитков Coca-Cola в Казахстане. Филиал в Актобе отвечает за продажи и маркетинг в Западном регионе.

Открытая вакансия: тренер по продажам

Требования: высшее образование, опыт два-четыре года, свободное владение русским, казахским и английским языками, организаторские навыки, умение работать с командами и бизнес-процессами

Условия: корпоративное обучение, работа с торговыми точками, бонусы по KPI, медстраховка, командировки, карьерный рост

График работы: 5/2, полный день

Заработная плата: договорная — от 250 000 тг.



ТОО «Техносервис»


Компания работает с 2000 года и специализируется на техническом обслуживании, ремонте оборудования и офисных сервисах.

Открытая вакансия: офис-менеджер

Требования: опыт один-три года, знание ПК, коммуникабельность, русский язык, желательно знание английского

Условия: полная занятость, офис в Актобе, стабильная оплата труда

График работы: 5/2, полный день

Заработная плата: до 150 000 тг.

#работа #актобе #вакансии #гдеработать #карьера
