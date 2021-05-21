Производитель веганского молока Oatly привлек $1,4 млрд на IPO

Шведский производитель молока на растительной основе Oatly привлек $1,4 млрд в ходе IPO в США. Компания предложила к продаже 84,4 млн американских депозитарных акций по $17 за штуку. В результате Oatly получила оценку в $10 млрд.

Производитель альтернативных молочных продуктов Oatly продается более чем на 20 рынках Европы, США и Китая. Компания сотрудничает с несколькими кафе в США, включая Starbucks. Oatly также продает свою продукцию онлайн и через продуктовых ретейлеров, таких как Target и Tesco.

Источник: incrussia.ru