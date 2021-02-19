Профессии будущего. О востребованности и специфике работы IT-консультантов

По данным Министерства труда Казахстана, без работы во время карантина остались более 4 млн человек, в Кыргызстане более 700 тысяч, в Узбекистане более 2 млн человек. Для тех, кто потерял работу и еще не успел адаптироваться к новым реалиям, мы запустили спецпроект о том, как выбрать и получить новую востребованную профессию, не оставшись на обочине онлайн-мира.

Мы будем общаться с представителями новых профессий, которые работают в крупных компаниях, и рассказывать о специфике их работы. Недавно мы опубликовали интервью с бизнес-тренером компании Mondelez International. Сегодня расскажем о консультировании в сфере IT с сотрудником KPMG в Казахстане и Центральной Азии.









Константин Аушев, 33 года, город — Алматы, директор, Технологическая практика, KPMG в Казахстане и Центральной Азии









Выбор профессии и карьера

Меня всегда интересовали программирование, разработка, компьютерный дизайн, поэтому я получил образование в сфере IT. Также изучал экономику и финансы. Начал развиваться как специалист в отрасли на стыке технологий, рисков, финансов и экономики. Постепенно наращивал компетенции, участвовал в новых проектах, изучал разные направления. Сейчас я директор практики «Технологическое консультирование» KPMG в Казахстане и Центральной Азии.

Мне нравится, что работа в подобной сфере подразумевает постоянное развитие. Важно находиться на острие всего нового, держать себя в тонусе.





Как стать IT-консультантом

Большинство людей приходит в сферу IT-консультирования из областей, связанных с IT. Но жестких рамок нет, потому что профессия находится на стыке технологий, финансов, экономики, понимания бизнеса, управления проектами. Есть примеры, когда специализацию осваивали люди, которые раньше занимались финансами, налогами, бухгалтерией.

Профессия находится на стыке технологий, финансов, экономики, понимания бизнеса, управления проектами







Для работы в любой сфере важно постоянно развиваться и обучаться. Чтобы быть консультантом в сфере IT, нужно изучать новые технологии, которые появляются на рынке, углубляться в специфику работы отдельных отраслей, чтобы понимать запрос клиента. Проходить различные тренинги и программы повышения квалификации. Важно и самообразование, без которого сложно представить карьерное развитие. Сегодня для этого есть много возможностей: книги, каналы в Telegram и YouTube, подкасты.

IT-консультанту важно развивать как hard skills, так и soft skills. Например, для работы нужно умение быстро обрабатывать и анализировать большие объемы информации, знание языков программирования, понимание трендов. Рекомендую изучить основы кибербезопасности, чтобы быть осведомленным и знать, как перекрыть возможные риски в работе. Но помимо этого также нужны коммуникационные навыки, развитое дизайн-мышление.

Клиенты часто подчеркивают, что ищут в потенциальных сотрудниках такие качества, как универсальность, умение быстро переключаться, приобретать новые знания, ориентироваться в том, что происходит на рынке.





Обязанности и навыки

Как менеджер, часть своего рабочего времени я трачу на управленческие вопросы: найм, работа с сотрудниками, планирование, бюджетирование, отчетность. Но основная задача нашей команды — технологическое консультирование. Эта функция состоит в том, чтобы правильно выявить проблемы клиента и сформулировать его задачи. Разработать план решения вопроса и реализовать проект. Мы оказываем поддержку компаниям в области цифровой трансформации, внедрения инновационных решений, управления кибербезопасностью.

Помимо проектной работы мы регулярно проводим аналитические исследования и опросы по нашему региону, проводим тренинги и семинары.





Главное отличие IT-консультанта от IT-специалиста в том, что вторые, как правило, являются экспертами в конкретном направлении, исходя из специфики работы компании. А IT-консультанты должны обладать знаниями в разных направлениях IT, понимать, как работает бизнес — каждый конкретный сектор. Со временем у каждого консультанта появляются области, в которых он обладает более глубокими техническими знаниями.





Сложности

Мы постоянно взаимодействуем с людьми, поэтому в работе важны вопросы коммуникации. Если мы с клиентом недостаточно точно объясним свое видение проблемы, неправильно друг друга поймем, в процессе могут возникнуть сложности.

Также бывает, что наши рекомендации на этапе согласования или реализации упираются в бюрократию внутри компании-клиента.





Конкуренция и заработная плата

Крупные консалтинговые компании никогда полностью не приостанавливают процесс отбора кандидатов, постоянно находятся в поиске компетентных сотрудников. Поэтому хороший специалист со всеми необходимыми знаниями и навыками всегда найдет работу.

Хороший специалист со всеми необходимыми знаниями и навыками всегда найдет работу





Конкуренция на рынке достаточно высокая. Она обусловлена тем, что мало кто может грамотно сочетать в себе все необходимые качества и знания на стыке разных направлений. Еще важно, чтобы человек уже во время обучения стремился получать разносторонний опыт работы даже на бесплатной основе.

На начальном этапе специалист может нарабатывать опыт, часть рабочего времени посвящать обучению. В таком случае он будет получать 100 000 — 300 000 тенге в месяц. Но со временем эта цифра будет расти. Специалисты с хорошим специфическим опытом могут зарабатывать на порядок больше.





Рекомендации

Мы часто общаемся с клиентами и видим, какие профессионалы требуются рынку сегодня. Могу отметить несколько других перспективных направлений: сотрудники в области безопасности, в области архитектуры данных, специалисты по управлению изменениями в компании, по управлению цифровыми продуктами — Digital Product Manager.













Курс «Основы программирования» от Hexlet

Для кого:

— для новичков без опыта в программировании.

Длительность: 23 часа

Сколько стоит: бесплатно

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Курс «Профессия специалист по кибербезопасности» от Skillbox

Для кого:

— для тех, кому интересно программирование.

Длительность: 24 месяца

Сколько стоит: 17 333 рублей со скидкой 50 %

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Программа «Финансовое и бизнес-моделирование» от Coursera

Для кого:

— для тех, кто хочет понять, как принимаются деловые и финансовые решения.

Длительность: 6 месяцев

Сколько стоит: бесплатно

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IT-консультант-методолог в SPERCO

Опыт работы: 1-3 года

Требования:

— высшее образование

— знание 1С, BAS ERP, BAS YT

— знание английского языка.

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IT Consulting Intern в EY Kiev

Опыт работы: не требуется

Требования:

— студент последнего курса или недавний выпускник факультета информационной безопасности или IT-дисциплин

— понимание концепций компьютерных сетей

— базовые знания в области информационной безопасности и процессов управления ИТ

— владение устным и письменным английским языком.

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