Приложение от «Казпочты», которое делает из смартфона POS-терминал

«Казпочта» предлагает услугу POS mobile — мобильное приложение, превращающее смартфон с NFC-модулем в POS-терминал без дополнительного оборудования.
POS mobile от «Казпочты» предоставляет: ⠀
— бесплатное подключение и обслуживание приложения⠀
— экономию денежных средств на покупку или аренду стационарного POS-терминала
— безопасность и скорость приема оплаты через смартфон
— оплату товаров и услуг любой бесконтактной картой: Visa, MasterCard, кошельком Apple Pay, Samsung pay и другими устройствами в любом месте⠀
— снижение нагрузки на кассовую зону.
Оформить заявку на подключение услуги можно на сайте.