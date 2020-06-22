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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Приложение от «Казпочты», которое делает из смартфона POS-терминал
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20.06.2020

Приложение от «Казпочты», которое делает из смартфона POS-терминал

«Казпочта» предлагает услугу POS mobile — мобильное приложение, превращающее смартфон с NFC-модулем в POS-терминал без дополнительного оборудования.

POS mobile от «Казпочты» предоставляет: ⠀

— бесплатное подключение и обслуживание приложения⠀

— экономию денежных средств на покупку или аренду стационарного POS-терминала

— безопасность и скорость приема оплаты через смартфон

— оплату товаров и услуг любой бесконтактной картой: Visa, MasterCard, кошельком Apple Pay, Samsung pay и другими устройствами в любом месте⠀

— снижение нагрузки на кассовую зону.

Оформить заявку на подключение услуги можно на сайте.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #казпочта #терминал #почта
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