Премия «Золотой глобус» объявила номинантов

Завершилась юбилейная 80-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»
Обладателем «Золотого глобуса» как «Лучший драматический сериал» стал приквел «Игры престолов» — картина «Дом дракона». Среди фильмов в аналогичной номинации победили «Фабельманы» Стивена Спилберга.
Лучшим актером в драматическом сериале стал Кевин Костнер, снявшийся в «Йеллоустоун». Лучшей актрисой — Зендея. В тех же номинациях среди фильмов лауреатами стали Остин Батлер и Кейт Бланшетт.
Фильмы:
Лучшая комедия/мюзикл — «Банши Инишерина»
Лучший анимационный фильм — «Пиноккио»
Лучший актер комедии/мюзикла — Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»
Лучшая актриса комедии/мюзикла — Мишель Ео — «Все везде и сразу»
Лучший актер второго плана — Джонатан Ке Кван — «Все везде и сразу»
Лучшая актриса второго плана — Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навсегда»
Лучший режиссер — Стивен Спилберг — Фабельманы
Лучший сценарист — Мартин Мак-Дона — «Банши Инишерина».
Сериалы:
Лучшая комедия/мюзикл — «Начальная школа «Эбботт»
Лучший мини-сериал — «Белый Лотос»
Лучший актер комедии/мюзикла — Джереми Аллен Уайт — «Медведь»
Лучшая актриса комедии/мюзикла — Квинта Брансон — «Начальная школа «Эбботт»
Лучший актер второго плана в драме/комедии — Тайлер Джеймс Уильямс — «Начальная школа «Эбботт»
Лучшая актриса второго плана в драме/комедии — Джулия Гарнер — «Озарк»
Лучший актер мини-сериала — Эван Питерс — «Монстр: История Джеффри Дамера»
Лучшая актриса мини-сериала — Аманда Сейфрид — «Разрыв»
Лучшая роль актера второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме — Пол Уолтер Хаузер — «Черная птица»
Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме — Дженнифер Кулидж — «Белый лотос».
Источник: daily.afisha.ru