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Премия «Золотой глобус» объявила номинантов
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Сегодня в 10:41

Премия «Золотой глобус» объявила номинантов

Завершилась юбилейная 80-я церемония вручения наград Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус»

Обладателем «Золотого глобуса» как «Лучший драматический сериал» стал приквел «Игры престолов» — картина «Дом дракона». Среди фильмов в аналогичной номинации победили «Фабельманы» Стивена Спилберга.

Лучшим актером в драматическом сериале стал Кевин Костнер, снявшийся в «Йеллоустоун». Лучшей актрисой — Зендея. В тех же номинациях среди фильмов лауреатами стали Остин Батлер и Кейт Бланшетт.

Фильмы:

Лучшая комедия/мюзикл — «Банши Инишерина»

Лучший анимационный фильм — «Пиноккио»

Лучший актер комедии/мюзикла — Колин Фаррелл — «Банши Инишерина»

Лучшая актриса комедии/мюзикла — Мишель Ео — «Все везде и сразу»

Лучший актер второго плана — Джонатан Ке Кван — «Все везде и сразу»

Лучшая актриса второго плана — Анджела Бассетт — «Черная пантера: Ваканда навсегда»

Лучший режиссер — Стивен Спилберг — Фабельманы

Лучший сценарист — Мартин Мак-Дона — «Банши Инишерина».

Сериалы:

Лучшая комедия/мюзикл — «Начальная школа «Эбботт»

Лучший мини-сериал — «Белый Лотос»

Лучший актер комедии/мюзикла — Джереми Аллен Уайт — «Медведь»

Лучшая актриса комедии/мюзикла — Квинта Брансон — «Начальная школа «Эбботт»

Лучший актер второго плана в драме/комедии — Тайлер Джеймс Уильямс — «Начальная школа «Эбботт»

Лучшая актриса второго плана в драме/комедии — Джулия Гарнер — «Озарк»

Лучший актер мини-сериала — Эван Питерс — «Монстр: История Джеффри Дамера»

Лучшая актриса мини-сериала — Аманда Сейфрид — «Разрыв»

Лучшая роль актера второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме — Пол Уолтер Хаузер — «Черная птица»

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале, сериале-антологии или телефильме — Дженнифер Кулидж — «Белый лотос».

Источник: daily.afisha.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.