Премьера «Черной Вдовы» пройдет 9 июля одновременно в кинотеатрах и на Disney+

Премьера фильма «Черная Вдова» назначена на 9 июля. Картину о супергероине Наташе Романофф начнут одновременно показывать в кинотеатрах и на стриминговом сервисе Disney+.

Посмотреть ленту смогут подписчики Disney+ с доступом Premium Access. Для этого им нужно будет заплатить дополнительные 30 долларов — ранее такие же правила показа были установлены для мультфильма «Райя и последний дракон» и ремейка «Мулан».

На стриминговом сервисе в ближайшие месяцы состоятся еще две крупные премьеры. 28 мая в одновременный прокат в кинотеатрах и на Disney+ выйдет «Круэлла», а 18 июня на стриминговой платформе покажут мультфильм «Лука» — у него не будет кинотеатрального проката.

Кинокомпания Disney также поменяла даты выхода нескольких своих проектов. «Шан-Чи и легенда десяти колец» выйдет 3 сентября, «Главный герой» — 13 августа, «King’s Man: Начало» — 22 декабря, «Глубокие воды» — 14 января 2022 года, «Смерть на Ниле» — 11 февраля 2022 года.

Источник: daily.afisha.ru