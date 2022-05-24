Предприниматели о том, как найти инвестора и ментора в одном лице

Инвесторы — люди с большим практическим опытом. Они могут вложить в проект не только деньги, но и свои знания, став наставником для молодых предпринимателей. В материале рассказываем о том, для чего это нужно.





Руслан Юлдашев, 32 года, город — Ташкент, технический директор и сооснователь проекта ModMe, @monitoringe

Как все началось

Я всю жизнь занимался программированием. Долгое время работал в найме в крупных компаниях и стартапах. В последних мне больше нравилась атмосфера. Думал о создании своего проекта.

Два года назад мы вместе с партнером Джахонгиром Пулатовым запустили проект ModMe. Это платформа по автоматизации учебных центров. Она позволяет вести учет студентов, оплаты, привлекать новых учеников.

Мы давно работаем в образовании. Я создавал Edtech-проекты, а Джахонгир — владелец крупной сети учебных центров. Мы познакомились на конференции, поняли, что мыслим в одном ключе, и создали совместный проект. Тогда же возникала идея автоматизации — разработки CRM и LMS систем.

С учетом пандемии мы создавали продукт для онлайн-обучения, но поняли, что не все готовы перейти на новый формат. Поэтому сегодня ModMe — решение для офлайна, которое в то же время помогает перестроиться в онлайн. Такой формат называется Hybrid Learning. Мы верим, что за этим будущее образования.

Как искали ментора

Ментора мы нашли случайно, хотя процесс поиска был целенаправленным. У нас с партнером есть стойкое убеждение, что для развития необходим наставник. Раньше у меня были менторы в сфере разработки, а у Джахонгира — в предпринимательстве. На этот раз нам нужен был тот, кто соединит в себе эти качества.





Однажды я увидел публикацию Михаила Токовинина — основателя amoCRM, ведущей CRM-системы в СНГ, в которой он сообщал о заинтересованности в новых проектах. Мне импонирует его образ мышления, поэтому я написал сообщение, в котором рассказал о нашей платформе. С этого началось общение.

Конференции и мероприятия — эффективные каналы для поиска ментора. Участие в них дает возможность построить нетворкинг, познакомиться со спикерами. Также стоит участвовать в конкурсах и акселерациях. С проектом ModMe мы были участниками программы IT Covid Challenge, где нашли еще одного наставника — Акмаля Салихова, основателя компании VRonica. Он показал хороший пример, как построить команду уровня Кремниевой Долины, помогая в точечных вопросах.

О наставнике

При разговоре с Михаилом Токовининым мы сразу дали понять: нас в большей степени интересует возможность постоянного общения и только потом деньги. Сначала он сомневался, но мы уговорили его. Наш проект также оказался интересным для инвестора.

Параллельно с решением юридических вопросов, связанных с инвестициями, мы начали менторское взаимодействие. Каждую неделю готовим вопросы, которые хотим обсудить, созваниваемся на час, разговариваем в свободной форме. Хотя Михаил — соучредитель и инвестор, он не настаивает на конкретном подходе, дает нам возможность принять решение.

Каждую неделю готовим вопросы, которые хотим обсудить, созваниваемся на час, разговариваем в свободной форме



Были вопросы, которые не решались месяцами. Михаил мгновенно давал ответ на них, приводя примеры из практики.

Иногда нужно принимать тяжелые решения — вроде изменений во взаимоотношениях с клиентами. В нашем случае новая модель обрушила продажи, и мы не выполнили план, но через месяц вернулись к нужным показателям, закрыв много проблем. У нас не хватило бы уверенности сделать это без помощи ментора.

Также моим наставником стал Тимур Мусин — основатель сети ресторанов Caravan Group. Он помог мне перейти в предпринимательство и заниматься собственными проектами.

Советы начинающим

Чем раньше вы начнете поиск ментора, тем лучше. Не бойтесь отдать им долю в компании. Их участие экономит время, деньги и силы.

Обязательно участвуйте в конкурсах и ивентах. Но стоит понимать, что это отнимает время от работы над продуктом. У нас был отдельный план по участию в мероприятиях.

Следите за людьми из индустрии. Подписывайтесь на них в социальных сетях, изучайте, что они говорят. Так вы будете в курсе, если кто-то из них станет открытым к сотрудничеству.

Данияр Нурпеисов, 29 лет, город — Астана, основатель и CEO LOOP.ONE, @nurpeleone





Как все началось

Я пришел в стартап-индустрию во время учебы в КИМЭП. Мы с другом придумывали идеи для проектов. Часть из них актуальна и сегодня, рано или поздно они будут воплощены в реальность.

Я работаю над проектом LOOP ONE. Это маркетинговая платформа для привлечения аудитории через организацию конкурсов и розыгрышей в социальных сетях.

К идее пришел после того, как увидел, что giveaway конкурсы имеют огромный потенциал. В то же время понимал, что механика проведения устаревшая, знал, что можно сделать лучше. Для помощи с технической стороны пришел к другу Алексею, который стал сооснователем проекта. Далее к нам присоединился Денис. Его опыт в технической продуктологии помог проекту создать новые возможности.

Как искали ментора

На первом этапе я искал полезные контакты, нетворкинг и инвестиции, но не наставника. Тогда не понимал, насколько это важно — иметь поддержку и экспертное мнение.

Путь к реализации LOOP ONE был долгим, полным проб и ошибок. В 2018 году мы прошли отбор Astana Hub в качестве участников программы «100 стартапов», а годом позднее — акселерацию. Это был невероятный опыт, который открыл глаза на многие ошибки в проекте, концепции.

Благодаря заявкам в различные фонды и участию в IT-форумах нас пригласили на программу «Стартап Разбор», где мы познакомились с Маратом Толибаевым и его фондом «Активат».

О наставнике

К этому моменту я слышал о Марате Еркиновиче, но почти ничего не знал о работе его фонда и менторской программе. После нескольких общих разборов у нас прошла личная онлайн-встреча, на которой я убедился, что этот человек имеет невероятный опыт и великолепное видение. Мы нашли точки соприкосновения. Это была та самая «искра» — момент, когда я понял, что Марат Еркинович будет не только инвестором, но и ментором.

С самого начала наставник помогал с решением разных моментов внутри проекта



С самого начала наставник помогал с решением разных моментов внутри проекта. Благодаря ему мы получили инвестиции, опыт и поддержку всей команды фонда «Активат».

Мы на постоянной основе обращаемся к Марату Еркиновичу за советом. Всегда уверены, что получим поддержку, совет или полезный контакт, который решит рабочие моменты.

Советы начинающим

В идею проекта должен верить сам основатель, иначе она не найдет отклика. Ради того самого «огня в глазах», инвесторы готовы рисковать с вами и становиться наставниками.