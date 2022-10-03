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Prada планирует посадить три миллиона деревьев к 2030 году
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Сегодня в 10:42

Prada планирует посадить три миллиона деревьев к 2030 году

Prada объявил, что присоединился к проекту Forestami, возглавляемому муниципалитетом Милана. Цель программы — с 2023 года до 2030 посадить три миллиона деревьев. Инициатива направлена на защиту окружающей среды.

По словам главы группы корпоративной социальной ответственности Лоренцо Бертелли, этот шаг «отражает внимание Prada Group к окружающей среде и сообществу, в котором она работает.

26 сентября стартовала миланская «Зеленая неделя», на которой была представлена новая «садовая фабрика» бренда. Комплекс окружен зеленью и спроектирован так, чтобы количество деревьев компенсировало выбросы углерода. Его площадь — более 484 000 квадратных футов.

Источник: srsly.ru

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#италия #экология #дерево #prada #окружающаясреда
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