Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
poyavilis-pervye-kadry-i-treyler-fil-ma-dnevnaya-smena-so-snup-doggom-i-dzheymi-foksom-v-obraze-ohotnikov-na-vampirov
Появились первые кадры и трейлер фильма «Дневная смена» со Снуп Доггом и Джейми Фоксом в образе охотников на вампиров
127
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:26

Появились первые кадры и трейлер фильма «Дневная смена» со Снуп Доггом и Джейми Фоксом в образе охотников на вампиров

В августе этого года должен выйти хоррор от Netflix «Дневная смена», в котором Снуп Догг сыграет вместе с Джейми Фоксом.

Создатели показали первые кадры из грядущего фильма и поделились первым трейлером картины.



Джейми Фокс играет отца семейства Бада Яблонски, который живет с родными в долине Сан-Фернандо. на изображениях можно увидеть Снуп Догга, который сыграл старого друга Бада — Большого Джона.

Роли жены и дочери Яблонски достались Миган Гуд и Сион Броаднакс. Также в фильме появятся Дэйв Франко, Стив Хоуи, Скотт Эдкинс. Режиссером выступит Дж. Дж. Перри. «Дневная смена» станет его режиссерским дебютом. Премьера хоррора состоится 12 августа на Netflix.

Источник: srsly.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#netflix #фильм #чтопосмотреть #трейлер #снуппдогг
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Эйр Астана» в седьмой раз стала лучшей авиакомпанией Центральной Азии и Индии
1668
«Паразиты» станут графической новеллой
993
В Ташкенте пройдет тренинг от создателя Angry Birds
1146
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.