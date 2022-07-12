Появились первые кадры и трейлер фильма «Дневная смена» со Снуп Доггом и Джейми Фоксом в образе охотников на вампиров

В августе этого года должен выйти хоррор от Netflix «Дневная смена», в котором Снуп Догг сыграет вместе с Джейми Фоксом.

Создатели показали первые кадры из грядущего фильма и поделились первым трейлером картины.

Джейми Фокс играет отца семейства Бада Яблонски, который живет с родными в долине Сан-Фернандо. на изображениях можно увидеть Снуп Догга, который сыграл старого друга Бада — Большого Джона.

Роли жены и дочери Яблонски достались Миган Гуд и Сион Броаднакс. Также в фильме появятся Дэйв Франко, Стив Хоуи, Скотт Эдкинс. Режиссером выступит Дж. Дж. Перри. «Дневная смена» станет его режиссерским дебютом. Премьера хоррора состоится 12 августа на Netflix.

Источник: srsly.ru



