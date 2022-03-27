Появилась нейросеть, которая мгновенно превращает двухмерные изображения в 3D-объекты

Компания Nvidia представила нейросеть Instant NeRF, которая может мгновенно превращать 2D-изображения в 3D-объекты. Алгоритм можно использовать для создания аватаров и пространств в виртуальном мире, а также для реконструкции объектов в трехмерном виде.

Чтобы получить 3D-изображение Instant NeRF понадобится серия снимков объекта, а также информация об углах обзора камер, с которых были сделаны эти фотографии. Далее нейросеть за долю секунды воссоздаст трехмерный облик изображаемого объекта.

Источник: srsly.ru