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Появилась нейросеть, которая мгновенно превращает двухмерные изображения в 3D-объекты
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Сегодня в 11:18

Появилась нейросеть, которая мгновенно превращает двухмерные изображения в 3D-объекты

Компания Nvidia представила нейросеть Instant NeRF, которая может мгновенно превращать 2D-изображения в 3D-объекты. Алгоритм можно использовать для создания аватаров и пространств в виртуальном мире, а также для реконструкции объектов в трехмерном виде.



Чтобы получить 3D-изображение Instant NeRF понадобится серия снимков объекта, а также информация об углах обзора камер, с которых были сделаны эти фотографии. Далее нейросеть за долю секунды воссоздаст трехмерный облик изображаемого объекта.

Источник: srsly.ru

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#технологии #3d #нейросеть #nvidia #алгоритм
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