Подаривший подписчику Ferrari Султан Далипов рассказал о своем пути к бизнес-успеху

В мире бизнеса риск всегда идет рука об руку с возможностью прибыли. Но как минимизировать потери и добиться успеха? На этот вопрос ответил предприниматель Султан Далипов, который делится своим опытом и стратегиями, помогающими преодолевать трудности.

Он рассказал, как минимизировал свои потери на пути становления и как достиг уровня, когда смог подарить Ferrari подписчику.

Султан Далипов, предприниматель





О себе

Мой путь в бизнесе начался в 2011 году, когда я основал свою первую компанию — сеть автомоек под брендом Pegas. С тех пор я посвятил свою карьеру созданию и развитию успешных бизнесов в различных сферах.

В 2014 году я и основал бренд CNKZ, компанию, которая занимается управлением частной недвижимостью. Внедрение инновационных методов и современного менеджмента позволило нашей компании быстро занять лидирующие позиции на рынке столицы. На сегодняшний день CNKZ имеет филиалы не только в Астане, но и в Актау. Стремясь разнообразить свой бизнес-портфель, в 2017 году я запустил бренд MANTELLO — сеть магазинов верхней одежды. Этот проект оказался чрезвычайно успешным, став самым быстрорастущим среди моих предприятий. На сегодняшний день MANTELLO имеет 11 магазинов, работающих в 10 городах Казахстана.

В 2018 году я основал бренд Barista, уникальную сеть деловых кофеен по Казахстану. Barista предназначена для проведения встреч и деловых переговоров, предлагая кофейные напитки и уютную атмосферу. На сегодняшний день у нас шесть филиалов в Астане, Актау и Костанае. Кроме того, мы успешно продали франшизы на города Актобе и Алматы. В 2019 году я основал бренд Del Piero — сеть магазинов обуви, которая уже успешно функционирует с двумя магазинами в Астане и Актобе.

С чего стоит начинать путь в бизнесе

Когда я только начинал свой путь в бизнесе, первый урок, который я усвоил, был связан с продажами. Научиться продавать — это один из важнейших навыков, который помогает выжить в любой сфере. Но это был лишь первый шаг.

С годами я пришел к выводу, что важно не просто зарабатывать деньги, а вкладывать их в активы. Для меня активы — это вещи, которые приносят еще больше денег. Например, квартира, машина или даже ноутбук. Все зависит от того, как ты используешь эти вещи. Если ноутбук помогает мне составлять контракты и заключать сделки — это актив. А если я его использую только для игр, он становится пассивом. Так что важно видеть потенциал в каждом приобретении и использовать его правильно.





Еще одно правило, которое я для себя сформулировал: если что-то пошло не так, преврати это в шанс сделать что-то в два раза лучше. Это не просто спасительный круг в трудные моменты, но и возможность вырасти. Со временем я понял, что главное в бизнесе — это активность. Я заметил, что многие умные и талантливые люди не достигают успеха в предпринимательстве. В то время как те, кто не блистал в школе, но проявлял невероятную активность, добивались успеха. Быть активным в бизнесе гораздо важнее, чем просто быть умным. Конечно, лучше сочетать оба качества, но никогда не быть пассивным.

Что касается риска, то здесь важно уметь рисковать с умом. Я люблю рисковать, но всегда рассчитываю, чтобы в случае неудачи хотя бы остаться при своих ресурсах. Я предпочитаю начинать с малого, тестировать идеи и только потом двигаться дальше. Это помогло мне избежать больших потерь и минимизировать риски. Например, когда мы решили построить дом в Америке, мы сначала продали первый, чтобы убедиться в правильности нашего пути. И только после этого вложили более значительные средства.

Мой подход к бизнесу — это постоянное взвешивание рисков, активность и умение начинать с малого. Такой подход позволил мне создать успешные проекты, минимизируя возможные потери и сохраняя контроль над ситуацией.

Про Ferrari и путь к успеху

В начале мая 2024 года я выступал на крупном международном форуме «Оазис», где собралось больше пяти тысяч слушателей. Тогда я рассказал о своей моторике «Успех в квадрате» — про постановку и достижение целей. Именно на этом мероприятии я отдал ключи от своего красного Ferrari, который выиграл парень по имени Бекзад из города Нукус.

Мой путь предпринимателя — это постоянное стремление к развитию и совершенствованию. Каждый новый проект для меня — это возможность внести вклад в развитие бизнеса, создавать рабочие места и предлагать клиентам лучшие продукты и услуги. Я верю, что ключ к успеху заключается в инновациях, качественном обслуживании и умении адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Моя цель — продолжать расширять свои предприятия, внедрять новые идеи и поддерживать высокий уровень сервиса, чтобы каждый мой бизнес оставался успешным и востребованным.

Автор: Жуман Кииков