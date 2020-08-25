Почему КАЗГЮУ — лучшая альтернатива зарубежному вузу, и как пройдет новый учебный год

Аблай Алатаев, 27 лет, родной город — Актобе, директор департамента маркетинга и PR университета КАЗГЮУ имени М.С. Нарикбаева









Об университете и преподавателях

«В КАЗГЮУ учатся только юристы», — это ошибочное мнение. Здесь также готовят первоклассных специалистов в экономической и лингвистической сферах. Это доказывают наши известные выпускники: Кенес Ракишев, Кемелбек Ойшыбаев, Бейбит Алибеков, Жалгас Азганбаев, Нурлан Утешев и другие.

60% преподавателей в КАЗГЮУ — это практикующие специалисты, которые работают не только на казахстанском рынке, но и на зарубежном. Больше 30% преподавателей — экспаты, среди которых выпускники Оксфорда, Стенфорда и Гарварда. Их опыт позволяет проводить для студентов лекции, тренинги и помогать в создании проектов. Преподаватели становятся для студентов менторами, к которым они всегда могут обратиться за советом.





КАЗГЮУ работает по кредитной системе, как и университеты США и Европы. У нас нет групп, студент сам выбирает предметы, которые ему интересны, время, когда ему удобно заниматься, и преподавателя, который нравится. На философии студент может сидеть рядом с первокурсником, а, например, на экономике — с третьекурсником.





О поступлении и дополнительных грантах

В этом году казахстанским школьникам сложно было сдавать ЕНТ, потому что приходилось готовиться к нему онлайн. Для абитуриентов, которые хотели поступать в зарубежные вузы в этом году, КАЗГЮУ выделил дополнительные внутренние гранты. Набор по этим грантам уже прошел.





Для поступления на платной основе нужно было набрать проходной балл на ЕНТ, по каждому предмету в зависимости от специфики специальности. Еще одно обязательное условие — сдать внутренний экзамен на знание английского языка, потому что 80% обучения в нашем университете проходит на английском языке, либо нужно предоставить сертификат IELTS.

Стоимость обучения в вузе складывается из цены за один кредит. В год студент изучает от 20 кредитов и больше, в среднем за 4 года необходимо пройти 240 кредитов, это около 4 000 000 тенге.





О дистанционном обучении в новом году

В КАЗГЮУ давно создали площадку для дистанционного обучения, которая успешно работает. До карантина половину предметов в университете можно было изучать онлайн, для этого используются программы Canvas и Praetorium.

Последний семестр студенты обучались дома, поддерживая связь с преподавателями через приложение, где им отправляли домашние задания и проверяли их. Через наши программы можно проводить экзамены и тесты: через веб-камеру система по биометрии определяет, тот ли человек сдает экзамен, есть система контроля переключения вкладок и работы клавиш copy и paste. В университете открыли специальную студию для записи видеолекций, где мы все оцифровываем, чтобы большая часть учебного материала была доступна в любое время.





Новый учебный год пройдет удаленно, но мы надеемся на послабление карантинных мер. Многие студенты скучают по университету, а первокурсникам важно ощутить дух студенчества. Но для всех, кто поступил, мы готовим онлайн-аккаунты с доступом ко всем программам, онлайн-дневнику и порталу.





О студенческой жизни и нетворкинге

В КАЗГЮУ насыщенная студенческая жизнь, которой студенты лишились из-за пандемии: сильный дебатный клуб, команда по решению юридических кейсов, занимающая 49 место в мире. Также у нас есть сборные по футболу, волейболу, баскетболу, современный фитнес-зал и студия для танцев и йоги. Сейчас мы думаем над тем, как перевести досуг студентов в онлайн.





Инициатива студентов — самое главное в КАЗГЮУ. Поэтому мы создали условия, чтобы каждый мог зарегистрировать студенческую организацию и реализовать свой проект. Если проект будет стоящим, университет может его профинансировать.

КАЗГЮУ — лучшая альтернатива зарубежному вузу. Мы гарантируем высокое качество образования, академическую честность преподавателей и сильный нетворкинг, который позволит найти будущего партнера по бизнесу или друга на всю жизнь. Когда абитуриенты приходят на день открытых дверей, они влюбляются в студентов, с которыми будут учиться.

В КАЗГЮУ сложно учиться, но это того стоит.





Телефон приемной комиссии — 8 7172 703 030

Материал подготовлен при поддержке КАЗГЮУ.



