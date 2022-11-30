Почему иностранные студенты выбирают Казахстан и Высшую Школу Государственной Политики Назарбаев Университета (NU GSPP)

Yessica Aguila Rodriguez, 29 лет, Мексика

Студент MPA, 2 курс





О поступлении

О выборе вуза

Я получила степень бакалавра в области международных отношений в Мексике в Монтеррейском технологическом институте. В NU я поступила на магистратуру и сейчас обучаюсь по программе «Магистр государственной политики» NU GSPP. Программа длится 24 месяца.Процесс поступления конкурентный. Если ты иностранный студент, важно понять, что тысоответствуешь всем требованиям для поступления. Единственный совет для поступающих — будьте увлечены тем, что изучаете.Я выбрала NU GSPP из-за интереса к Центральной Азии — нахожу эту часть мира загадочной. Астана и этот университет особенные, и нам повезло, что они принимают и понимают иностранцев.До NU GSPP меня приняли на другие программы в США и Тайланде, но я приехала сюда, потому что программа рассчитана на два года. В Астане суровая зима, но как только вы привыкнете к холоду, все будет прекрасно.

Об опыте пребывания

Из предметов мне нравятся поведенческая экономика (Behavioral Economics) и внешняя государственная политика (Foreign Public Policy).Мы разговариваем на английском языке как во время занятий, так и после. После занятий можем продолжить общение за пиццей, которой они спокойно могут с нами поделиться.Особо хотела бы выделить профессора Омера Барыша из Турции, который преподает нам предмет «Теория игр». Он хороший и дружелюбный.Из казахстанских профессоров мне нравится Жанибек Арынов. Он всегда готов прийти на помощь, также постоянно вводит новшества на своих лекциях и приглашает на интересные мероприятия вне занятий.

О личном

В Казахстане доминирует совершенно другой менталитет. Но, с другой стороны, он не так сильно отличается. Возможно этому способствуют социальные сети или наш возраст.В университете, в котором я ранее училась, тоже были иностранные студенты и профессора, но английский язык не был рабочим языком учреждения.Я успела побывать в Алматы, Туркестане и Шымкенте. Пока моим фаворитом остается Астана. Думаю, это место такое приятное из-за людей, которые меня окружают.

О гранте

О будущем

Lulu Olang, 31 год, Танзания

студент PhD, 3 курс





О поступлении

О выборе вуза

Я выиграла грант от Университета, который покрывает расходы на учебу, а также выделяет средства на ежемесячную стипендию. Стипендии хватает на покрытие ежедневных расходов.Я наслаждаюсь своим последним годом обучения в Казахстане. Планы на будущее пока не однозначные.Я окончила бакалавриат в области экономики в Танзании, после училась в Англии по тому же направлению. Сейчас я студент PhD в области государственной политики в Казахстане. Программа будет длиться четыре года, я на третьем году обучения.Моя рекомендация поступающим — убедитесь, что у вас вовремя на руках есть все документы для поступления. Также поступающим на PhD нужно быть готовыми пройти интервью, в ходе которого нужно рассказать, какую тему вы выбрали для исследования и как собираетесь его проводить.Поступление на PhD требует взвешенного решения, поэтому я тщательно выбирала программу. Я выбрала NU, потому что университет предлагал интересующую меня программу. Один из важных моментов при поступлении — предварительно ознакомиться с силлабусом. Именно так я и поступила прежде чем принять окончательное решение.

Об опыте пребывания

Мои любимые предметы — экономика и бизнес.Профессора в NU GSPP открытые. К ним всегда можно обратиться в рабочие часы или назначив встречу заранее через email.Здесь у меня появились друзья: среди них есть и местные из Казахстана, и из других стран. Мы вместе ходим на разные мероприятия.Я не вижу сильной разницы в менталитете. С большинством студентами мы похожи — интересуемся одними и теми же вещами, ходим друг к друг в гости, общаемся на одном уровне. Правда я заметила, что люди здесь редко улыбаются. Друзья мне объяснили, что улыбающийся человек в Казахстане выглядит немного странным. У нас наоборот, улыбка демонстрирует, что ты дружелюбен. В Танзании мы часто улыбаемся друг другу.

О личном

О гранте

В Казахстане меня постоянно просят с кем-нибудь сфотографироваться.Я посетила Алматы, куда меня пригласила подруга. У нее прекрасный дом. Там, в южной столице я впервые попробовала кумыс.Помимо этого, у докторантов есть возможность подработки в качестве ассистента преподавателей для студентов программ бакалавриата и магистратуры. Если кто-то хочет поступить в NU GSPP, я рекомендую подавать документы вовремя и проконсультироваться у тех, кто уже поступил.

О будущем

Milena Goncsarenko, 25 лет, Венгрия

студент PhD, 1 курс





О поступлении

О выборе вуза

Об опыте пребывания

О личном

О гранте

О будущем

Jingyi Dong, 28 лет, Китай

студент PhD



О поступлении и выборе вуза

В будущем я собираюсь работать в своей стране, заниматься наукой, исследовать локальные и интернациональные явления в экономике.Позже я училась на бакалавра по международной экономике в МГИМО, а магистратуру по финансам и финансовой журналистике получала в Сорбонне, Париж. В ходе учебы поняла, что хочу изучать государственное управление с точки зрения экономики, поэтому стала искать соответствующие программы. Мне понравилась программа NU GSPP.Нигде такого в мире я еще не видела. В других университетах необходимо платить за подачу документов и за каждый входной экзамен. Конечно, я узнала о бесплатной подаче уже позже, но это стало приятным бонусом. Также у NU GSPP удобный сайт, где можно найти всю информацию.Для каждой школы они разные. Также нужно заранее сдать все важные экзамены, которые требует комиссия — это все есть на сайте. Но главное — в мотивационном письме нужно писать от себя, быть самим собой и делать упор на то, кто вы есть на самом деле.Выбирая университет и программу, я подала документы еще в Венгрию и Австрию, куда меня приняли, но в итоге мой выбор пал на NU GSPP. Для меня приоритетом стало то, что в NU выдают диплом международного образца на английском языке. Также мне больше подходила сама программа.Мы применяем микроэкономику в реальной жизни, разбирая конкретные случаи, изучая, как что-либо влияет на вас непосредственно. Нет зубрежки по учебнику. Например, одна из тем касалась того, как меняется рынок газа и нефти в Европе в связи с политической ситуацией.Любимых пока нет, но мне нравится, что каждый профессор по-своему интересен. Еще важный момент — профессора стараются сделать процесс обучения максимально привлекательным.У нас на курсе учится девять человек. Мы общаемся, ходим в кино, у нас есть общий чат.тесно общаюсь с девушкой из Таджикистана, которая учится в магистратуре. Также в университете проходят мероприятия, чтобы студенты больше общались между собой.Разница в менталитете есть. Люди в Казахстане гостеприимные и добрые. Они всегда найдут способ сблизиться с вами.Пока не могу сказать точно про детали, потому что учусь только первый год.Часто бывает, что люди нарушают твои границы, могут прийти в гости без предупреждения.Я успела посетить Алматы, Шымкент, Туркестан, Караганду и пригородные районы. Хочу побывать в Актау и Павлодаре.Я поступила в NU как стипендиат. Грант покрывает обучение, а также выделяет ежемесячную стипендию.Но необходимо много трудиться, чтобы достичь цели. Например, сейчас есть возможность подработать ассистентом преподавателей только внутри NU GSPP. Надеюсь, что все получится.Мой друг из Школы Государственной Политики имени Ли Куан Ю рассказал у себя на странице в социальных сетях о недельной учебной поездке в NU. Он описал Казахстан как гостеприимную и динамичную страну, а NU — как новый университет с профессорско-преподавательским составом и инфраструктурой мирового класса. С этого момента в моей голове зародилась мысль, что моя жизнь должна быть связана с этим местом.Неопределенность, вызванная пандемией, пробудила во мне интерес к изучению механизма формирования государственной политики, особенно того, как разрабатывается промышленная политика в развивающихся странах. Таким образом, я подала заявку на докторскую программу в NU GSPP и поступила туда в 2021 году.

Об опыте пребывания

О личном

О будущем

Например, в китайских ресторанах часто можно увидеть лагман, плов и шашлык. До 17 лет я жила с родителями в типичной «хрущевке», которые также присутствуют в старых частях Астаны и Алматы.. Во-первых, это языковой барьер. Так как английский плохо работает за пределами кампуса NU, мне приходится учить русский и казахский языки. Более того, я вижу, как люди в Казахстане привыкают к нескольким социальным ролям. Например, мать троих детей может работать на полную ставку в компании и еще владеть семейным бизнесом одновременно. Все это невообразимо в Китае.В настоящее время я работаю научным сотрудником проекта «Системы аддитивного производства и металлические порошки для казахстанской промышленности».Трудно сказать, что будет в будущем, потому что мы живем в непредсказуемом мире.Но с другой стороны, я бы не стала ограничивать себя одной карьерой. Я открыта для всех видов институтов, которые позволяют мне оказывать влияние на их политический процесс.



