Зачем поступать в Высшую школу государственной политики Назарбаев Университета (NU GSPP) и что такое «Сингапурский компонент»

Каждую неделю мы рассказываем о возможностях в сфере образования и развития. Сегодня делимся информацией о Высшей школе государственной политики Назарбаев Университета (NU GSPP).





В Школе обучаются по программам докторантуры и магистратуры. В рамках магистратуры предлагаются две программы: «Магистр государственной политики» (Master in public Policy — MPP) и «Магистр государственного управления» (Master in Public Administration — MPA). В 2019 году программы магистратуры NU GSPP получили аккредитацию Европейской ассоциации государственного управления, что гарантирует европейский стандарт качества образования. NU GSPP — единственное учебное заведение в Центральной Азии, получившее эту аккредитацию на семь лет.

Большинство студентов учатся в NU GSPP по государственному гранту, а программа MPA позволяет совмещать работу с учебой. Данная программа идеально подходит для госслужащих, сотрудников государственного, квазигосударственного и частного секторов, владеющих английским языком и желающих углубить свои знания в сфере государственной политики и администрирования.

Енлик Алимхан, 24 года, студент программы MPP

О выборе вуза

Я окончила бакалавриат в Университете «Туран» в Алматы. Училась по специальности «Регионоведение», изучала международные отношения в Центральной Азии и в Китае. Я вижу свою карьеру в сфере политики и мечтаю работать в ООН. Я решила продолжить учебу в данном направлении.

Политику нужно изучать в своей стране. Мой выбор пал на Назарбаев университет, так как это самый лучший университет в Казахстане. Он позволяет получать профессиональные и коммуникативные навыки, hard и soft skills. В NU созданы хорошие условия для студентов, есть бассейн, спортивный зал и секции.

Я выбрала магистратуру в NU GSPP, потому что мне понравились предметы, которые там изучают. Особенно меня интересует предмет «Аналитика данных», и я хочу развиваться в этом направлении в дальнейшем. Также меня привлекла возможность посетить Сингапур. В ходе поездки мы ознакомились с путем развития города-государства и рассмотрели возможности его применения в Казахстане.

О поступлении

Поступление состоит из двух этапов:

— подача документов: все документы подаются онлайн, помимо личных документов нужно сдать рекомендательное письмо, мотивационное письмо, результаты тестов на знание языка и прочее

— интервью, во время которого нужно максимально себя проявить: могут быть заданы различные вопросы касательно твоих интересов, предыдущей учебы, опыта работы, если есть.

Готовясь к интервью, рекомендую посмотреть на сайте Школы предметы, которые будут изучать в рамках магистратуры: статистика, государственная политика, политология. Также не помешает быть в курсе последних событий в мире и в политической жизни Казахстана. Важно быть заинтересованным в том, что изучаешь.

О поездке в Сингапур

Мне очень понравились формат обучения и профессора. Обучение можно условно поделить на две части: лекции/дискуссии и обучающие поездки, learning journeys. Learning journeys — небольшие путешествия по городу для более глубокого изучения темы. Во второй половине дня мы посещали различные учреждения Сингапура. Было круто слушать лекции, а потом идти и видеть все это собственными глазами.

Из поездки запомнилась транспортная система Сингапура. 90% населения Сингапура пользуется общественным транспортом. Если человек хочет получить права на приобретение и вождение машины, он должен подать заявку на сертификат стоимостью около 80 000 сингапурских долларов. Так правительство контролирует количество машин в городе.

В Сингапуре живут люди разных национальностей. В городе есть районы, где они живут компактно. При посещении Сингапура создается ощущение, что посетил несколько разных стран за раз. Также информация в общественных местах Сингапура представлена на четырех языках.

О возможностях, которые дает обучение

Студенты MPP учатся очно, а студенты MPA могут совмещать учебу с работой, так как занятия проходят в вечернее время и субботу. Я учусь на MPP, поэтому, на данный момент не работаю. Тем не менее есть возможность найти подработку на неполный рабочий день с частичной занятостью. Сейчас я занимаюсь проектом МСУ в качестве стажера.

Важно понимать, в каком направлении ты хочешь развиваться и где ты себя видишь через некоторое время. Несколько наших сокурсников присоединились к Student Government NU. Большинство из нашего потока намерены работать в госсекторе. Некоторые проходят стажировку в госорганизациях, и хотят там остаться.

Я рекомендую программу магистратуры в NU GSPP. Но перед поступлением обязательно ознакомьтесь с правилами поступления и предметами, которые будете изучать.





Акжол Уразалин, 29 лет, государственный служащий и студент программы «MPA»

Я работаю в Министерстве Юстиции Республики Казахстан, в Департаменте по защите имущественных прав государства. По образованию бакалавр юриспруденции университета КИМЭП и магистр международного публичного права Лейденского университета, Нидерланды.

О выборе вуза

Я выбирал вуз так, чтобы можно было совмещать обучение и профессиональную деятельность. Я давно рассматривал Назарбаев Университет, изучал его программы, поэтому поступал туда целенаправленно.

Работаю и живу в Нур-Султане, поэтому и университет выбирал в столице. Также для меня было важным обучаться на английском языке. Еще в NU меня привлекло количество зарубежных университетов, с которыми они сотрудничают.

На магистратуру я поступил с целью углубить свои теоретические знания в государственном управлении. Программа MPA предоставила мне такую возможность.

О поступлении

Было два этапа. Первый этап состоял из написания трех эссе: одно мотивационное и два — по актуальным вопросам госполитики. Второй этап — интервью с профессорами. Мне задавали много вопросов по поводу мотивации и более конкретные вопросы, касающиеся моих знаний.

Самое важное для меня — знать процедуру поступления. В этом плане NU проделывает большую работу, описывая все этапы поступления и организовывая выездные встречи с абитуриентами. Нужно внимательно изучить сроки подачи документов, быть подготовленным и не оставлять все на последний момент.

Если что-то не получается, никогда нельзя опускать руки. Нужно пытаться снова и снова. В моем случае были моменты, когда я был вынужден пропустить интервью из-за срочных дел на работе. В итоге я поступил в NU с третьего раза. Поступил на грант и получал стипендию во время обучения. Но чтобы сохранить стипендию, нужно учиться. Есть определенный порог баллов, ниже которого стипендию не выплачивают.

Об особенностях обучения

Совмещать работу и обучение не так уж и просто. Тем не менее хотел бы выразить благодарность своему руководству за предоставленную возможность учиться. Получение новых знаний у нас поощряется, но в то же время меня сразу предупредили, что учеба не должна мешать продуктивности в работе. И в этом плане никто на уступки не идет, если ты учишься. Уменьшается время на сон. Учебный процесс предполагает, что ты сам должен читать и учиться в свободное от работы время.

О Сингапуре

Сингапурский компонент — наиболее запоминающаяся часть программы. В этом году исполнилось десять лет как Высшая Школа госполитики НУ и Школа госполитики имени Ли Куан Ю в Сингапуре подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого у магистрантов есть возможность пройти обучение в Сингапуре.

В первой половине дня у нас были лекции и дискуссии, которые проходили на территории кампуса Школы госполитики имени Ли Куан Ю. Во второй половине дня у нас были выездные лекции по городу. Нам показывали, как работает госполитика Сингапура на деле. Например, нас отвезли на завод переработки воды New Water и показали, как работает система водоснабжения в Сингапуре. В стране острая нехватка воды, здесь используют четыре способа получения и использования воды. Первый — собирают дождевую воду. Второй — импортируют воду из Малайзии. Третий — перерабатывают соленую воду в пресную. Четвертый — перерабатывают использованную воду и делают ее пригодной для питья.

Когда говорят о Сингапуре, подразумевают хорошую государственную структуру и эффективную работу правительства. Например, электрические столбы в городе отсутствуют, потому что все находится под землей. Любые технические работы проводят по ночам: ломают асфальт, чинят и асфальтируют обратно. Все быстро и качественно. На дорогах нет пробок, потому что большинство пользуются общественным транспортом.

О возможностях, которые дает обучение

Я рекомендую программу магистратуры в NU GSPP, потому что это хороший трамплин для дальнейшего развития и повышения конкурентоспособности. Благодарен Назарбаев Университету за то, что наше обучение было ничем не хуже, чем в ведущих вузах мира.





Дана Абельдинова, 29 лет, доброволец ООН и выпускник программы «MPA»

Я сотрудник Программы развития ООН в административном отделе и Казахстанской ассоциации по половому, репродуктивному и сексуальному здоровью в городе Нур-Султан.

О выборе вуза

Я пошла в медицину, но не на профессию врача, а выбрала специализацию «Общественное здравоохранение», которая позволяет вносить вклад в улучшение работы системы. В этом направлении я окончила бакалавриат и магистратуру по данному направлению в Медицинском университете «Астана» (бакалавр) и Казахском Национальном университете имени Аль-Фараби (магистратура).

В какое-то время пришло понимание, что я хочу развиваться дальше. Тогда услышала от подруги об образовательных программах в сфере государственного управления.

О поступлении

Я стояла перед выбором между Высшей школы государственной политики и Высшей школой бизнеса. Однако взвесив все плюсы и минусы дальнейшего развития в обоих направлениях, я выбрала госполитику. Более того, в NU GSPP была возможность совмещать работу и учебу, что было важно для меня. Я подала документы в Высшую школу государственной политики Назарбаев Университета (NU GSPP) во время пандемии COVID-19 и к своему счастью поступила на грант.

Об особенностях обучения

Когда я поступала в NU GSPP, думала, что будет тяжело, поскольку это новая глава для меня. Тем не менее большая часть лекций прошла онлайн. Хотя в этом тоже есть свои минусы — мы не могли плотно коммуницировать с профессорами. Только в последний семестр лекции прошли офлайн, и мы смогли пообщаться вживую.

Обучение длится два года. Во время летнего семестра Школа отправляет нас в Сингапур на две недели, эта часть обучения называется «Сингапурским компонентом». Чтобы пройти на сингапурский компонент GPA должно быть не ниже 2.75.

О Сингапуре

Атмосфера в университете Сингапура необычная. Университет находится на территории Ботанического сада. Студенты, которые учатся там, в перерывах отдыхают на лужайке, а старшее поколение по утрам занимается цигун гимнастикой и йогой.

Находясь в Сингапуре, понимаешь, что здесь все продумано и создано для человека и общества. Например, если планируется стройка, то сначала сделают специальный коридор для пешеходов, а потом начинают строительные работы. Также сингапурцы бережно относятся к воде. Везде есть знаки, напоминающие о важности экономии воды. Если когда-нибудь пойду на PhD, то, возможно, выберу тематику воды, потому что это важная тема.

В Сингапуре многие вещи планируют на 40-50 лет вперед. Если в долгосрочной перспективе есть какие-то полезные для Сингапура проекты, то они будут рассмотрены уже сейчас. Такой подход цепляет.

Здорово, что мы познакомились с сингапурским менталитетом! Ведь это может помочь в работе в международных организациях, где коллегами могут быть представители других национальностей. Лично для меня это важные плюсы.

О Сингапурском компоненте

Это были интенсивные две недели с крутым расписанием: с утра до обеда мы занимались теорией развития Сингапура в экономическом ключе, а потом была практика на эту же тему, и мы выезжали на специальные локации. Нам на примерах показывали то, как развивается город.

Преподаватели, читавшие нам лекции, имеют различный бэкграунд — кто-то занимал топовые позиции на государственной службе, кто-то возглавлял ключевые предприятия страны. Мы также познакомились с представителями стартапов в так называемой местной Кремниевой Долине. Ребята с горящими глазами рассказывали о том, как происходит развитие стартапов в Сингапуре, и почему не нужно бояться ошибаться в развитии своих стартап в целом.

Подача материала великолепная, плюс постоянная интеракция между профессионалами побуждает быть активным и тоже делать что-то крутое. Недостатков в программе я не заметила.

О возможностях, которые дает обучение

Благодаря программе у меня расширился кругозор в отношении своей профессии. Я выявила дополнительные направления для развития чтобы стать высококвалифицированным специалистом. В NU GSPP мне дали инструменты, которые уже помогают мне достигать намеченных целей на профессиональном поприще.

Я рекомендую поступать на эту программу тем, кто хочет расти дальше, вносить вклад в развитие страны и мыслить масштабно. NU GSPP даст вам однозначный рост.





Абилкаир Болатбаев, 46 лет, государственный служащий и выпускник программы «MPA»

Я руководитель Управления развития новых технологий и инфраструктуры в области связи Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК.

О выборе вуза

Выбирая университет для поступления на магистратуру, я учитывал несколько факторов: ведется ли обучение на английском языке и имеет ли университет аккредитацию в Европе. Назарбаев Университет идеально подходил по этим пунктам.

Для меня преимуществом было то, что мое обучение проходило онлайн во время пандемии. Позже Школа вновь перешла на оффлайн формат обучения. Мы обучались у преподавателей из Великобритании, Австралии, Сингапура и Южной Кореи.

Я государственный служащий, поэтому выбрал направление государственного управления. Это то, в чем я должен разбираться. Выбрал Школу государственной политики, программу государственного управления.

О поступлении

Для успешного поступления нужно было сдать документы, пройти собеседование, тест на знание английского языка и медицинский осмотр.

При поступлении важно хорошо знать английский язык и ясно представлять, чего хочешь от университета. Я поступил на грант.

Об особенностях обучения

Совмещать работу и учебу было не так уж и просто, потому что на государственной службе и так времени не хватает. Основные предметы были только в вечернее время, но были и предметы по выбору (элективы), занятия по которым проходили в рабочее время. Учится по ним было сложнее, но было интересно.

О Сингапуре

Нам рассказали историю Сингапура, начиная от 70-х годов. Показали, как было раньше и как стало сейчас. А еще важнее, как это было сделано, как действовало руководство страны. То, чего достиг Сингапур — результат воли руководства страны и видения на долгие годы. Волевым методом и жестким стилем руководства здесь было достигнуто многое из задуманного.

Сингапурский компонент дал нам возможность послушать практиков, которые работают в правительстве.

О возможностях, которые дает обучение

Я получил новые знания и нетворкинг.

У некоторых магистрантов появлялись бизнес идеи, и они могли на месте прощупать, как все работает.

Рекомендую поступать в Назарбаев Университет, вы не пожалеете.



