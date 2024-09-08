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Первый стендап-фестиваль в Таджикистане: открой для себя мир юмора
Новости Центральной Азии и мира

06.09.2024

Первый стендап-фестиваль в Таджикистане: открой для себя мир юмора

Таджикистан готовится к уникальному событию — первому большому стендап-фестивалю, который обещает стать ярким событием для всех любителей юмора. Проект Standup Khujand уже три года радует зрителей Худжанда и теперь выходит на новый уровень, собирая под одной крышей талантливых комиков со всей страны. Этот фестиваль — прекрасная возможность не только насладиться шутками, но и поддержать молодых и перспективных артистов, которые готовы делиться своими историями и заряжать позитивом.

Standup Khujand — кто они?

Это новый юмористический проект, который на протяжении трех лет проводит концерты в Худжанде и уже занял особое место в сердцах зрителей. Комики ежемесячно выступают с новыми смешными и неожиданными наблюдениями на темы, которые волнуют каждого — от семейных проблем до глобальных трендов.

Когда и где ждать фестиваль?

Это будет первый большой стендап-фестиваль в Таджикистане, где комики выступят с жизненными историями и веселыми шутками. Мероприятие состоится 21 сентября в 18:00 в отеле Hyatt Regency в Душанбе. Это место идеально подходит для того, чтобы собраться с друзьями, расслабиться и насладиться хорошей компанией. Атмосферу создадут стендап-комики, насыщенная программа и гости фестиваля, что сделает этот вечер незабываемым.

standup фестиваль в Душанбе

Что будет в программе?

На фестивале смогут выступить все желающие, прошедшие предварительную регистрацию и отправившие свои шутки заранее в текстовом формате. В программе: выступления опытных стендап-комиков, мастер-классы, панельные дискуссии для начинающих и конкурсы, где сможет принять участие каждый зритель. Это уникальная возможность для всех, кто хочет попробовать свои силы в стендапе или просто насладиться юмором высокого уровня.

Фестиваль — это шанс увидеть комиков, которых вы, возможно, знаете по интернету, вживую, и оценить выступления участников из разных городов Таджикистана. Это первый фестиваль в стране, который даст возможность молодым талантам заявить о себе.

Стендап может вызывать широкий спектр эмоций — от смеха до размышлений, наибольший отклик получают личные истории от выступающий, они помогают зрителям чувствовать связь и сопереживать.

Стендап часто включает элементы импровизации, комики взаимодействуют с аудиторией, реагируя на ситуации в реальном времени, что создает динамичную атмосферу.

Где можно приобрести билеты?

Билеты на фестиваль уже в продаже, и их можно приобрести на сайтах ticketon.tj и echipta.tj. Мы рекомендуем не откладывать покупку, так как мероприятие обещает быть популярным.

Почему все таки стоит посетить фестиваль?

Фестиваль — это отличная возможность встретиться с друзьями, завести новые знакомства и погрузиться в атмосферу юмора и веселья. Стендап — это способ снять стресс и улучшить настроение, а также познакомиться с отечественными комиками и их уникальными стилями.

Первый стендап-фестиваль в Таджикистане — это не просто вечер юмора, а событие, которое подарит массу положительных эмоций и станет отличным стартом для многих молодых талантов. Не упустите шанс стать частью этого мероприятия!

Официальный партнер связи:

«О Мобайл»

Официальные партнеры:

Интернет-сервис провайдер NETS

Национальная букмекерская компания «Формула 55»

Crocus Fitness

Медиа-партнеры:

weproject.media

«Город 24»

Dume.tj

Love Radio

Радио «Ватан»

Радио Asia Plus.

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#таджикистан #душанбе #фестиваль #стендап #худжанд
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