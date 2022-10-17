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Первые лица BYBIT, BINANCE и крупнейшей майнинг компании EMCD приедут в Алматы
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Сегодня в 13:47

Первые лица BYBIT, BINANCE и крупнейшей майнинг компании EMCD приедут в Алматы

С 5 по 13 ноября в рамках Блокчейн-турне DIGITAL DAO FORUM 2022 соберутся предприниматели, инвесторы, криптоэнтузиасты, майнеры, представители госструктур, креативной экономики и финансового сектора.

Блокчейн-событие пройдет в формате серии из трех бизнес-ивентов в разных городах: Ташкент — 5 ноября, Алматы — 11 ноября и Бишкек — 13 ноября.

Во всех городах будут дискуссии об интересных событиях индустрии. Спикеры и эксперты поделятся кейсами о блокчейн-решениях для бизнеса и государства, эффективном майнинге, создании DAO, новых технологиях для бизнеса, способах заработка на криптовалюте и трейдинге, регулировании, создании цифровых валют и актуальных трендах индустрии: метавселенных, NFT и других.

На главную сцену приглашены более 30 международных экспертов и практиков таких, как Евгений Черняк, Михаэль Джерлис, Денис Смирнов, Артем Калихов, Бобур Рахимов, Алекс Шкор, Данияр Аманалиев. На конференцию также приедут первые лица мировых криптобирж Bybit, BINANCE и основатели крупной майнинговой компании EMCD.

Партнерами Блокчейн-события выступят компании EMCD, Bybit, Big Money University, Tech Culture, Shamal, Парк Высоких Технологий.

Подробная информация и покупка билетов по ссылкам:

Сайт: digitaldao.asia

Instagram: @digitaldao.asia

DAO менеджер: +996 705 663 336

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.