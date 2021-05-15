Первое в мире летающее такси заработает в Великобритании в этом году

Британская компания Urban Air Ports объявила о запуске проекта авиатакси. Первый в мире хаб летающего такси появится в городе Ковентри.

Первые демонстрационные полеты планируется провести через несколько месяцев, заявил руководитель проекта и основатель Urban Air Ports Рики Сандху. Сам проект собираются запустить в конце 2021 года.

Для полетов будет использована система Altitude Angel, которая позволит операторам такси и другим пользователям воздушного пространства безопасно делить его.

Источник: rb.ru