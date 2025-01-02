Перспективы и проблемы развития науки в Центральной Азии — мнение молодых ученых

На протяжении всего года редакция weproject.media брала интервью у молодых ученых из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Мы рассказывали о важных проектах и исследованиях, которые они проводят для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Больше 20 научных сотрудников, профессоров и руководителей лабораторий поделились своим видением развития науки в регионе и рекомендациями для начинающих специалистов.

В этом большом материале собрали для вас самые интересные мысли из интервью о том, как развивается наука в Центральной Азии.





Артем Баев, город — Ташкент, старший научный сотрудник Центра передовых технологий

Перспективы





Наука в Узбекистане активно развивается. В стране появились научные фонды, которые спонсируют науку. Создаются новые научные центры. Закупается оборудование. На реализацию хороших идей выдаются гранты.

Проблемы





При этом в стране, как и везде в мире, есть кадровый голод. В Узбекистане мало узконаправленных специалистов. Часто возникают небольшие проблемы вроде сложностей в постановке эксперимента, с которыми мог бы помочь коллега по исследованию.

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Асель Сартбаева, город — Бат, ученая, сооснователь стартапа EnsiliTech, @aselsartbaevame

Перспективы

В Великобритании наука всегда развивалась хорошо. Быть ученым здесь — это престижно и намного легче, чем в других странах.

Проблемы





В науке мало постоянной работы. На одно место подается 500 человек — это большая конкуренция. Критерии возрастают, и нужны большие достижения: получить финансирование, иметь статьи. Люди со степенью PhD не получают работу, что обесценивает их образование.

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Лаура Аутелеева, город — Астана, ассоциированный профессор, facebook

Перспективы





В Казахстане есть сообщество молодых ученых Young Researchers Alliancе. Это прогрессивная диалоговая площадка, которая помогает в продвижении, проведении научно-исследовательских работ, обсуждении научных и социальных проблем.

Проблемы





В мире наблюдается значительная турбулентность, которая затрагивает множество сфер, в том числе и науку. Как представитель науки и образования отмечу одну проблему: средний возраст сотрудника с ученой степенью составляет 57 лет и более. 15% сотрудников достигли пенсионного возраста. Поэтому необходимо создавать условия для притока молодых научных кадров, создания новых подходов к подготовке ученых и популяризации науки среди молодого поколения.

Хочу процитировать фразу: «Отечественная наука многострадальна, но без нее никак».

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Джамолиддин Раззоков, город — Ташкент, Head of Lab, facebook

Перспективы





В университетах Узбекистана учится много умных и талантливых студентов. Необходимо показывать им, что работа в науке — это перспективно. С моей помощью студенты отправляются за рубеж, участвуют в международных научных форумах.

Проблемы





В стране не такой высокий уровень инвестиций в научные исследования. Например, чтобы приобрести оборудование, нужно сначала представить доказательства, что оно тебе необходимо, а затем ждать пять-шесть месяцев, а иногда и годы.

В условиях проектов прописываются правила: 40% финансирования должно быть направлено на закуп оборудования, а остальные 60% — на зарплату сотрудников. Но иногда самое дорогое в исследовании — это аппараты, и придерживаться такого распределения средств сложно.

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Муртазо Назаров, город — Уппсала, доцент в Uppsala University, github.io

Перспективы





Я стараюсь каждый год проводить серию семинаров с исследователями из Таджикистана. В последние годы несколько раз посещал Академию наук Таджикистана. Встречаюсь с молодыми исследователями в Физико-техническом институте Академии наук Таджикистана. Моя цель — поддержать и поощрить молодых исследователей на родине и найти общие научные интересы.

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Мадияр Нургазиев, город — Астана, научный сотрудник National Laboratory Astana при Назарбаев Университете, @md.nrgz

Перспективы

С каждым годом в стране увеличивается бюджет на научно-исследовательские работы. При Министерстве науки и высшего образования и Академии наук при Президенте Республики Казахстан действует Совет Молодых Ученых. Он помогает начинающим специалистам развиваться, отстаивает их права.

Проблемы





Казахстанской науке не хватает сплоченности. В стране сложилась система, в которой научно-исследовательские центры и организации существуют каждый в отдельном вакууме. Полноценная коллаборация отсутствует. Порой может возникать конкуренция, несмотря на то, что люди стараются достичь одной цели.

Было бы правильно создать отдельное агентство по науке, чтобы сконцентрировать все в один кластер под единым руководством. Это даст значительный импульс развитию сферы.

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Улан Дакеев, город — Конро, профессор в Sam Houston State University, linkedin

Перспективы





Научная среда в Кыргызстане развивается с появлением растущего сообщества молодых ученых. Свежие взгляды его участников, их инновационные идеи и стремление к прогрессу вносят значительный вклад в продвижение науки в стране.

Работы и проекты молодых ученых страны способствуют не только технологическому прогрессу, но и экономическому росту и увеличивают конкурентоспособность страны на мировой арене. Через совместные усилия и междисциплинарные подходы специалисты нового поколения вносят вклад в разработку решений сложных проблем, формируя будущее науки и технологий.

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Дильфуза Эгамбердиева, город — Ташкент, Head of Biological Research and Food Safety Lab, linkedin

Перспективы





Наука в Узбекистане меняется благодаря технологическому прогрессу. Увеличиваются инвестиции в исследования и научные разработки. Появляется все больше международных связей. Правительство реализует программы поддержки, финансирует молодых ученых и студентов, которые занимаются научной деятельностью. Важную роль в этом процессе играет Агентство инновационного развития.

Проблемы





Несмотря на значительные успехи последних лет, Узбекистан по-прежнему сталкивается с рядом критических проблем в области исследований и инноваций. Мы наблюдаем нехватку лабораторной инфраструктуры и оборудования, плохую коммерциализацию результатов исследований, бюрократические препятствия, которые задерживают исследовательскую деятельность. Решив эти проблемы, Узбекистан значительно повысит свои возможности в научной сфере.

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Дурвудхан Сураган, город — Астана, математик, профессор, facebook

Перспективы





Наука в Казахстане в настоящее время переживает период интенсивного развития. Об этом прогрессе свидетельствует значительный рост публикационной активности нашей страны в ведущих научных журналах за последнее десятилетие. Однако перед нами стоит задача восполнить целое поколение ученых, потерянных в 1990-х годах. И эта задача, которую нельзя назвать ни легкой, ни немедленной. Несмотря на эту неудачу, число активных молодых ученых растет, и крайне важно, чтобы мы поддерживали и развивали эту тенденцию.

Проблемы





Научные исследования не похожи на птицефабрику. Мы не можем ожидать немедленных результатов. Достижение технологических прорывов требует сначала достижения критической массы активно работающих ученых на международном уровне. Наши инвестиции в науку в настоящее время низки и составляют менее 0,2% ВВП в год. Правительство планирует увеличить этот показатель до 1% в ближайшие годы, фактически минимум в пять раз увеличив финансирование науки.

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Балнур Жайсанбаева, город — Астана, постдокторант, @balnur_zhaisanbayeva

Перспективы





Если сравнивать развитие науки в Казахстане пять лет назад и сегодня, можно увидеть огромную разницу. Как молодой ученый я получила возможность начать свою независимую карьеру и получить финансирование для реализации своих идей. В последние годы молодым ученым тоже стали уделять больше внимания, так как в стране был сильный отток специалистов.

Проблемы





Несмотря на положительные тенденции, существуют и проблемы. Основной проблемой остаются бюрократические барьеры, усложняющие процесс получения грантов, а также долгие сроки доставки необходимых реагентов и оборудования. Иногда мы ожидаем поступления реагентов более полугода. Кроме того, не все научные учреждения оснащены современным оборудованием. Эти проблемы обсуждаются каждый раз, и хочется верить, что мы в силах их решить.

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Муслим Хасенов, город — Астана, PhD по юриспруденции, @muslim_khassenov

Перспективы





Молодые ученые в Казахстане не только тесно сотрудничают с Министерством науки и Академией наук, они создают сообщества и самостоятельно определяют свою повестку дня. Так, на протяжении шести лет действует Young Researchers Alliance, объединяющий несколько сотен талантливых молодых исследователей, не только работающих в Казахстане, но и в мировых научных центрах.

Проблемы





Развитие науки в Казахстане сталкивается с серьезными вызовами. В первую очередь с оттоком кадров, и не только за рубеж, но и из профессии. За последние 30 лет наблюдается сокращение численности ученых в два раза — с 40 800 в 1991 году до 22 600 в 2021 году, что в том числе обусловлено нестабильным и низким уровнем оплаты труда ученых. Вследствие этого сохраняется тенденция низкой привлекательности сферы науки.

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Аяулым Белгібаева, город — Астана, старший научный сотрудник, @kzjin_ayau

Перспективы





Наука в Казахстане развивается лучше, чем это было 10 лет назад, хотя еще есть куда расти. Финансирования стало больше. Теперь ежегодно проводится несколько разных конкурсов на грантовое финансирование научных проектов. За последние два года я выиграла два таких проекта. Этого финансирования хватает на закуп необходимого оборудования и материалов, найм научных ассистентов.

Проблемы





В целях проведения качественных исследований необходима хорошая научная база из дорогого оборудования для различных анализов, которое на грантовые деньги не купишь. Для этого должна быть отдельная поддержка материальной базы университетов.

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Адель Асаналиева, город — Пёрт, Master Student, @asanalieva.adel

Перспективы





В Кыргызстане много умных людей. Но, к сожалению, на науку выделяется крайне мало ресурсов. Это особенно заметно на уровне лабораторий и оборудования. Однако в последнее время наблюдаются положительные изменения. Стипендия «Эл Умуту» — прекрасный пример того, что государство готово инвестировать в образование и развитие будущих специалистов, что остается основой прогресса.

Проблемы





Требуется большой вклад в науку как финансово, так и с точки зрения популяризации. Чтобы воспитать сильные кадры, необходимо сначала пробудить в них интерес.

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Алтынай Касымханова, город — Сан-Диего, научный сотрудник, Linkedin

Перспективы





Наука в Казахстане активно развивается, особенно в биотехнологиях и медицине. Страна движется в сторону инноваций, поддерживая научные исследования через грантовое финансирование, создание исследовательских центров и модернизацию университетов.

Проблемы





Но у науки в Казахстане есть и проблемы. Во-первых, это недостаточное финансирование и устаревшая инфраструктура: многие лаборатории нуждаются в современном оборудовании и доступе к новым технологиям, что ограничивает потенциал научных исследований. Во-вторых, бюрократия и сложные процедуры — процесс подачи заявок на гранты и согласование проектов требует много времени и усилий, отвлекая ученых от самой исследовательской работы.

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Камила Роллан, город — Алматы, ведущий эксперт в области инклюзии, @kamilarollan

Перспективы





В сфере образовательных исследований выделяются Национальный центр исследований и оценки образования «Талдау», международные организации, как ЮНИСЕФ в Казахстане и Высшая школа Образования Назарбаев Университета. Хотелось бы видеть больше независимых исследовательских сообществ.

Проблемы





Среди проблем — низкое качество исследований и проявления коррупционной культуры. Я была членом диссертационного совета одного из ведущих вузов нашей страны и столкнулась с ситуациями, где уровень диссертаций был сомнительным, а благодарность за успешную защиту предлагалась как норма. Необходимо установить нулевую терпимость к нарушениям научной этики.

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Аманжол Тұрлыбекұлы, город — Астана, старший научный сотрудник, linkedin

Перспективы





Наука Казахстана переживает подъем, связанный со значительным улучшением финансирования отрасли. Значительно изменились требования в вопросах прозрачности распределения грантов, повышены квалификационные требования к руководителям проектов и ожидаемым результатом проекта, организован отдельный конкурс для молодых специалистов.

Проблемы





Ключевое препятствие современной казахстанской науки — дублирование функций различных экспертных органов, что замедляет процессы распределения грантов. Также существует проблема качества внешней экспертизы, которую нужно улучшать через повышение квалификации экспертов.

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Алия Сарманова, город — Баден, Швейцария, ученый, руководитель клинических разработок в области диагностики рака, Roche Diagnostics, @sarmanova.science

Перспективы





Наука в Казахстане развивается. Стало больше молодых и амбициозных ученых, ориентирующихся на мировую науку. Они активно ищут возможности для проведения своих исследований и публикуют статьи в зарубежных изданиях.

Проблемы





Среди проблем: молодым ученым не хватает опытных наставников и научных руководителей. Другая проблема — недостаточное владение английским языком, который важен для обучения и сотрудничества с зарубежными исследователями.

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Акоша Асанбаев, город — Бишкек, инженер программист, @akosha_asanbaev

Перспективы





Научное сообщество Кыргызстана переживает этап становления, и молодые ученые вносят в него важный вклад. Существуют различные объединения и форумы, где участники обмениваются знаниями и поддерживают друг друга в решении сложных задач. Но есть очевидные препятствия, такие как нехватка лабораторий, оснащенных для практической работы, и ограниченный доступ к современным технологиям, особенно в сельской местности.

Проблемы





Одной из наиболее значимых проблем современной кыргызской науки остается нехватка высококвалифицированных, активных ученых, особенно среди молодых специалистов. Многие профессора и исследователи, чья активная деятельность пришлась на 90-е годы, продолжают занимать те же должности, не внедряя новые исследования и не обновляя образовательные программы. Это создает препятствия для молодых ученых, стремящихся к современным исследованиям и инновационным подходам.

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Айгерим Толегенова, город — Алматы, постокдорант, преподаватель, @missaigerim

Перспективы





Перед казахстанской наукой стоят серьезные вызовы. Это устаревшая инфраструктура, ограниченные возможности международного сотрудничества и утечка талантов за рубеж. Также наблюдается нехватка современных лабораторий и слабая интеграция научных разработок в промышленность и бизнес.

Проблемы





Для успешного развития науки важно совершенствовать инфраструктуру, укреплять международное взаимодействие, улучшать условия работы для ученых и популяризировать научные достижения. Только так можно создать устойчивую и прогрессивную научную среду, которая станет двигателем инноваций и развития общества.

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Айша Шайзадинова, город — Алматы, биотехнолог, младший научный сотрудник, @shaizadinova

Перспективы

Наука в Казахстане постепенно развивается, открывая новые горизонты для молодых исследователей. В стране есть талантливые ученые, которые участвуют в международных проектах и представляют Казахстан на мировой арене.

Проблемы





Одна из ключевых практических трудностей — дефицит необходимых реагентов и материалов для экспериментов. Порой ожидание одного реагента может затянуться до полугода, а сам процесс заказа осложняется долгими бюрократическими процедурами. Многие научные центры страны также не располагают современным оборудованием, что ограничивает возможность проведения сложных исследований.

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