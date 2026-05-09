WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Перименопауза в 30+: семь ранних симптомов, о которых редко говорят
Стиль жизни

Вчера в 12:00

Автор weproject.media — Юлия Нугманова, основатель компании «Ели-Худели». В своей рубрике она делится тем, как чувствовать себя энергичной и здоровой, живя в большом городе. В прошлой статье она рассказала о метаболическом здоровье и о том, почему это тема номер один в 2026 году. В этот раз — о перименопаузе: почему она начинается раньше, чем мы думаем, какие симптомы приходят первыми и что помогает замедлить процесс.


Юлия Нугманова, город — Алматы, основатель компании «Ели-Худели», @exmalykhina


Юлия Нугманова

Если вы узнаете себя в этом списке, то статья для вас:

— частые перепады настроения и повышенная тревожность

— постоянная усталость

— проблемы со сном

— приливы жара

— забывчивость, рассеянность, сложно вспомнить слова и имена

— тело меняется: мышцы уходят быстрее, в области живота откладывается жир, ломаются волосы.

Все это часто принимают за выгорание или депрессию, хотя речь может идти о перименопаузе.

Что такое перименопауза


Перименопауза — переходный период перед менопаузой. Яичники работают нестабильно, цикл становится непредсказуемым, но месячные еще есть. Простыми словами: женщина больше не может зачать ребенка.

Когда начинается


Чаще всего перименопауза стартует в 40-45 лет. Но симптомы могут появиться и раньше, после 30.

Почему перименопауза наступает раньше:


— генетика — главный фактор

— хронический стресс и эмоциональные перегрузки

— плохой сон

— курение и алкоголь

— резкие колебания веса, в том числе на фоне инъекций для похудения — оземпика, мунджаро, пептидов.

Мифы, которые ничего не дают:


— БАДы, витамины, суперфуды и коллаген

— поздние роды

— ставка на активную сексуальную жизнь как способ отодвинуть менопаузу

— различные гормональные терапии и протоколы.

Что говорят последние исследования:


— симптомы перименопаузы появляются до изменений цикла, иногда за несколько лет

— около 40% женщин в перименопаузе не догадывается о своем состоянии

— гормональные сдвиги отражаются на ментальном здоровье раньше, чем на теле.

Главный инсайт


Перименопауза — это не только падение гормонов и скачки цикла. Это процесс перестройки мозга, тела, иммунной системы и общей энергии.

Что можно делать


Сразу скажу: перименопаузу не остановить. Но замедлить — реально.

Сон. Восстановите режим. Ложитесь до 23:00 и спите семь-восемь часов: именно ночью восстанавливается гормональная система.

Белок. После тридцати потребность в белке выше, он удерживает мышечную массу. Старайтесь, чтобы белок был в каждом приеме пищи.

Силовые тренировки. Мышцы — это и есть молодость. Чем больше мышечной массы, тем дольше тело остается в форме.

Полезные жиры. Авокадо, орехи, оливковое масло, жирная рыба: все это поддерживает гормональную систему.

Способность замедляться. Учитесь расслабляться, медитировать, слушать музыку, не торопиться. Гормоны отзываются на спокойствие, и тоже не будут торопиться вас состарить.

Берегите себя!

#здоровье #здороваяеда #здоровыйобразжизни #здоровыйсон #женщины
