Перименопауза в 30+: семь ранних симптомов, о которых редко говорят

Автор weproject.media — Юлия Нугманова, основатель компании «Ели-Худели». В своей рубрике она делится тем, как чувствовать себя энергичной и здоровой, живя в большом городе. В прошлой статье она рассказала о метаболическом здоровье и о том, почему это тема номер один в 2026 году. В этот раз — о перименопаузе: почему она начинается раньше, чем мы думаем, какие симптомы приходят первыми и что помогает замедлить процесс.

Юлия Нугманова, город — Алматы, основатель компании «Ели-Худели», @exmalykhina

Если вы узнаете себя в этом списке, то статья для вас:

— частые перепады настроения и повышенная тревожность

— постоянная усталость

— проблемы со сном

— приливы жара

— забывчивость, рассеянность, сложно вспомнить слова и имена

— тело меняется: мышцы уходят быстрее, в области живота откладывается жир, ломаются волосы.

Все это часто принимают за выгорание или депрессию, хотя речь может идти о перименопаузе.

Что такое перименопауза





Перименопауза — переходный период перед менопаузой. Яичники работают нестабильно, цикл становится непредсказуемым, но месячные еще есть. Простыми словами: женщина больше не может зачать ребенка.

Когда начинается





Чаще всего перименопауза стартует в 40-45 лет. Но симптомы могут появиться и раньше, после 30.

Почему перименопауза наступает раньше:





— генетика — главный фактор

— хронический стресс и эмоциональные перегрузки

— плохой сон

— курение и алкоголь

— резкие колебания веса, в том числе на фоне инъекций для похудения — оземпика, мунджаро, пептидов.

Мифы, которые ничего не дают:





— БАДы, витамины, суперфуды и коллаген

— поздние роды

— ставка на активную сексуальную жизнь как способ отодвинуть менопаузу

— различные гормональные терапии и протоколы.

Что говорят последние исследования:





— симптомы перименопаузы появляются до изменений цикла, иногда за несколько лет

— около 40% женщин в перименопаузе не догадывается о своем состоянии

— гормональные сдвиги отражаются на ментальном здоровье раньше, чем на теле.

Главный инсайт





Перименопауза — это не только падение гормонов и скачки цикла. Это процесс перестройки мозга, тела, иммунной системы и общей энергии.

Что можно делать





Сразу скажу: перименопаузу не остановить. Но замедлить — реально.

Сон. Восстановите режим. Ложитесь до 23:00 и спите семь-восемь часов: именно ночью восстанавливается гормональная система.

Белок. После тридцати потребность в белке выше, он удерживает мышечную массу. Старайтесь, чтобы белок был в каждом приеме пищи.

Силовые тренировки. Мышцы — это и есть молодость. Чем больше мышечной массы, тем дольше тело остается в форме.

Полезные жиры. Авокадо, орехи, оливковое масло, жирная рыба: все это поддерживает гормональную систему.

Способность замедляться. Учитесь расслабляться, медитировать, слушать музыку, не торопиться. Гормоны отзываются на спокойствие, и тоже не будут торопиться вас состарить.

Берегите себя!