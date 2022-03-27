Переезд в Узбекистан. Что нужно знать о стране, документах и деньгах

Об Узбекистане

Узбекистан или Республика Узбекистан — государство, расположенное в центральной части Средней Азии. Страна граничит с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Афганистаном и Туркменистаном. Не имеет выхода в Мировой океан.





Государственный язык — узбекский. Широко распространен русский язык.

Столица — Ташкент — крупнейший город Центральной Азии, в котором проживает больше двух миллионов человек. Другие крупные города: Самарканд, Наманган, Андижан, Бухара, Нукус, Фергана.

Всего в Узбекистане живет около 35 миллионов человек.

О въезде

Для въезда в страну нужно предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста сроком не более 72 часов, либо сдать экспресс тест при пересечении границы. При наличии сертификата вакцинации ПЦР-тестирование не требуется.

Страны, для граждан которых установлен безвизовый режим без ограничения срока: Азербайджан, Грузия, Армения, Беларусь, Казахстан, Молдова, Россия, Украина.

Страны, для граждан которых установлен безвизовый режим сроком до 30 дней: Таджикистан, Австралийский Союз, Австрия, Аргентина, Босния и Герцеговина, Ватикан, Люксембург, Венгрия, Государство Бруней-Даруссалам, Израиль, Греция, Ирландия, Исландия, Италия, Канада, Андорра, Лихтенштейн, Монако, Бельгия, Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Латвия, Литва, Малайзия, Монголия, Новая Зеландия, ОАЭ, Португалия, Болгария, Индонезия, Кипр, Корея, Мальта, Польша, Cан-Марино, Сербия, Словения, Хорватия, Чили, Румыния, Сингапур, Словакия, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Турция, Бразилия, Германия, Финляндия, Франция, Черногория, Чехия, Швейцария, Эстония, Япония, Антигуа и Барбуда, Барбадос, Белиз, Гренада, Доминиканская Республика, Мексиканские Соединенные Штаты, Гватемала, Гондурас, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Панама, Тринидад и Тобаго, Эль-Сальвадор, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Содружество Багамских Островов, Содружество Доминики, Федерация Сент-Китс и Невис, Ямайка.

Страны, для граждан которых установлен безвизовый режим сроком до десяти дней: Королевство Бахрейн, Государство Катар, Государство Кувейт, Султанат Оман, Китайская Народная Республика, САР Гонконг и Макао.

Регистрация

Иностранцы, прибывшие в Узбекистан, должны пройти временную регистрацию в органах внутренних дел или принимающих учреждениях в течение трех суток, а в средствах размещения: гостиницах, квартирах или домах — в течение двух суток. Сделать это можно дистанционно через портал государственных услуг: gov.uz

Там же можно при необходимости продлить регистрацию на срок действия визы.





Иностранцы могут постоянно проживать в Узбекистане на основании вида на жительства или идентификационной ID-карты.

Деньги

Денежная единица Узбекистана — сум, с помощью которого можно оплатить все покупки. Банковские карты принимаются к оплате в крупных городах, в населенных пунктах поменьше — стоит иметь наличные.

Операции по обмену валюты — лучше всего совершать в банках или официальных пунктах обмена.

Курс на 25.03.2022:

— 1 $ = 11 483 сум

— 1 евро = 12 618 сум

— 1 рубль = 118.85 сум.

Список иностранных банков, которые работают в Узбекистане:

— J.P. Morgan Chase Bank, США

— «Газпромбанк», Россия

— Kyongnam Bank, Корея

— Commerzbank AG, Германия

— Landensbank Baden-Wurttemberg, Германия

— Shinhan Bank, Корея

— Korea Eximbank, Корея.

Список популярных узбекистанских банков:

— Национальный банк Узбекистана, nbu.uz

— Madad Invest Bank, madadinvestbank.uz

— Народный банк Республики Узбекистан, xb.uz

— «Агробанк», agrobank.uz

— «Трастбанк», trastbank.uz

— «Туркестон», turkistonbank.uz

— TBC Bank, tbcbank.uz

— Ravnaq-bank, ravnaqbank.uz

Жилье

В Ташкенте работает несколько международных отелей, которые предлагают номера для всех. Это Hilton Tashkent City, Courtyard by Marriott Tashkent, Radisson Blu Hotel, Hyatt Regency Tashkent, Lotte City Hotel Tashkent Palace, Wyndham Tashkent, Ramada by Wyndham Tashkent. Подробнее о каждом из них можно прочесть по ссылке.





Полезные сервисы для тех, кто хочет снять квартиру самостоятельно на любой срок:

— airbnb.com, airbnb.com

— zor.uz, zor.uz

— uybor.uz, uybor.uz

— olx.uz, olx.uz

— bisyor.uz, bisyor.uz

— booking.com, booking.com

Транспорт

Самая крупная воздушная гавань страны — Международный Аэропорт имени Ислама Каримова, находится в Ташкенте. В Самарканде, Бухаре, Ургенче, Намангане, Нукусе, Навои, Фергане, Термезе, Андижане и Карши есть собственные аэропорты.

К крупным авиакомпаниям относятся: Uzbekistan Airways, Samarkand Airways, Qanot Sharq Airlines. Билеты можно купить на сайте aviasales.

Билеты на поезд можно приобрести на сайте: e-ticket.railway.uz

В стране работают сервисы такси: «Яндекс.Такси», MyTaxi, InDriver. Для ориентации в городе можно скачать приложение «2ГИС».

Связь

Популярные операторы сотовой связи в Узбекистане:

— Beeline Узбекистан, beeline.uz

— UCell, ucell.uz

— Uztelecom, uztelecom.uz

— Humans, humans.uz

— Mobiuz, mobi.uz

Еда

Крупные сети супермаркетов:



— korzinka.uz, korzinka.uz

— Makro Supermaket, makromarket.uz

— Havas, havasfood.uz





Сервисы доставки еды из заведений: Express24, Bringo, Dostavkin, Glovo.

Доставка продуктов: Makro Supermaket, Lebazar, GoMart.

Известные ресторанные сети, которые работают в Узбекистане: KFC, Wendy’s, Black Star Burger, «ДодоПицца», Paul и другие.