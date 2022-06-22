Переезд в Турцию. Где жить, в какую школу устроить ребенка и кем работать

Куда чаще всего переезжают граждане Казахстана, России, Кыргызстана и других стран СНГ? В материале рассказали, почему Турция — одна из лучших стран для переезда или зимовки. А также о том, какие города, районы и школы выбирают русскоязычные для жизни.





Турция — одна из немногих стран, где идеально все. Здесь невероятная природа, развитая инфраструктура, богатая история и идеальные погодные условия. Страна предлагает недвижимость гражданам других стран за доступные цены. Поэтому все больше и больше русскоязычных жителей выбирают Турцию, а молодые студенты приезжают сюда на учебу.

Стамбул





Стамбул — крупный центр для иностранных инвесторов. Это красивый город с настоящим турецким колоритом и многообещающими перспективами. Он идеально подходит для перспективных молодых людей. Отлично развит в области экономики: в нем расположилось много иностранных компаний.





Районы

Квартал Лалели



«Стамбул для русских» — так называют этот район местные. Все потому, что квартал расположен почти в самом центре мегаполиса. Здесь высокая концентрация русскоговорящих. В Лалели много русских ресторанов, салонов красоты, детских садов.

Из достопримечательностей рядом: Бульвар Ататюрка, Девичий Камень или Колонна Марциана, мечеть Валиде-Султан, руины церкви Святого Полиекта.

Бешикташ

Один из самых известных районов Стамбула. Располагается на берегу пролива Босфор, в европейской части города. Поэтому многие русскоязычные жители приобретают недвижимость в этой местности.

Бешикташ — престижный район. А среди туристов особенно популярны кварталы Ортакей, Левент и Бебек, в которых сосредоточено большое количество значимых деловых и культурных объектов.

Из достопримечательностей рядом: дворец Долмабахче, дворец Йылдыз и Чираган Палас.

Башакшехир

Современный округ Башакшехир — это благоустроенный спальный комплекс в европейской части Стамбула. Район не перенаселенный, однако уже набирает популярность.

Из достопримечательностей рядом: стадион имени Ататюрка, футбольный стадион Башакшехир Фатих Терим.





Школы





Для русскоязычных детей в Стамбуле построены школы и детские сады. Многие русские сады сформированы на базе турецких детских садиков.

Международная русская школа им. А.С. Пушкина

Школа имени А.С. Пушкина основана в 2014 году. Основная миссия — дать возможность русскоязычным детям Стамбула разных национальностей получать качественное образование на русском языке по российским образовательным программам, сохранять свою культуру одновременно с изучением турецкого языка.

Специализированный образовательный центр-школа и детский сад Leaderschool

Интернациональная школа и детский сад в Стамбуле, предоставляющие детям возможность получить качественное образование на русском языке.

Milestone international school

Частная общеобразовательная школа. В Milestone администрация сосредоточена на целостном подходе к обучению.





Компании





Стамбул — крупный центр, в котором сосредоточена деловая активность страны. Компании здесь в основном сосредоточены на нефтяной промышленности, автомобилестроении, изготовлении бытовой техники.

Tupras — крупнейшая компания Турции по размеру выручки. Действующие нефтеперерабатывающие заводы в Турции мощностью около 30 миллионов тонн.

Ford Otosan — публичная компания, в которой Ford Deutschland Holding GmbH и Koç Holding A.Ş. имеют равные доли. Ford Otosan вот уже несколько лет входит в тройку ведущих компаний-экспортеров Турции.

Oyak Renault основана в 1969 году. Это один из крупнейших заводов Renault за пределами Западной Европы. Расположен в провинции Бурса, в 150 километрах к югу от Стамбула.

Анталия





Портовый город на юге страны манит туристов климатом и комфортными жилищными условиями. В городе живет большая диаспора русскоговорящих. Здесь часто проводятся мероприятия, которые отражают культуру стран СНГ.





Районы





Коньяалты

Это новый и стремительно развивающийся район Анталии. Он расположен к западу от центральной части города, ближе к Кемеру. Здесь есть кафе, рестораны и высококлассные отели.

Из достопримечательностей рядом: Музей миниатюр, Аквариум, Акваленд.

Лара

Район Лара находится в восточной части города Анталия, недалеко от аэропорта. Эта местность популярна по нескольким причинам: близость к аэропорту, песочные пляжи и хорошо развитая инфраструктура.

Из достопримечательностей рядом: парковый комплекс с водопадом Дюден, музей Sandland, вращающийся ресторан на холме — Тюнектепе.

Гюзелоба

Гюзелоба — один из самых престижных микрорайонов, расположенных на востоке Анталии. По нему проходят две центральные дороги, есть супермаркеты, больница, выездной рынок и русская начальная школа.





Школы

Международная Русская школа в Анталии

Учебное заведение имеет лицензию Министерства образования Турции и статус международной школы. Система обучения соответствует стандартам российского образования.

Частная Московская международная школа

Школа расположена в районе Гузельоба, Лара. Обучение проводится по российским программам государственного образца. Английский и турецкий языки изучают с первого класса.

Частный колледж Анталия

У колледжа есть филиалы в районах Лара и Коньяалты. Здесь есть детский сад, начальное образование, среднее образование, среднее законченное образование. С девятого класса все обучение и предметы проходят на английском языке.





Компании





Ares Shipyard — турецкая верфь, основанная в 2006 году в Анталии, на юге Турции.

Sky Airlines — авиакомпания. Выполняет чартерные рейсы. Базируется в Анталье, Турция.

Yüksel Tohumculuk — турецкая компания по разведению растений, базирующаяся в Анталье. Это крупнейший разработчик, продавец и производитель семян овощных культур в Турции.

Аланья





Город с древней историей славится климатом, теплым Средиземным морем и чистыми пляжами. В Аланьи развита инфраструктура, много туристов. Здесь проживает большое количество русскоязычных граждан.





Районы

Каргыджак

Это интересный район, так как здесь жилые постройки располагаются на склонах гор. Буквально из каждой квартиры или виллы открываются потрясающие виды на морское побережье и горы. Жилые комплексы отличаются инфраструктурой для жизни и отдыха, к услугам жителей: бассейны, зоны отдыха, SPA, хамамы, тренажерные залы.

Оба

Рядом с жилыми кварталами в Оба, которые выбирают русские, есть большие торговые центры. Также на улицах района разбросаны уютные кафе и ресторанчики.

Из достопримечательностей рядом: Кызыл Куле, Крепость Алании, Старая гавань, пещера Дамлаташ.

Махмутлар

Это самый популярный курортный район Алании среди русскоязычных. Буквально за несколько лет небольшой скромный поселок превратился в современный район, застроенный новыми жилыми комплексами и домами на берегу моря.

Из достопримечательностей рядом: древний город Леартис-Леарти, проспект Barbaros, Река Димчай.





Школы





Русская школа в Турции «Классика-М»

Русская школа в Аланье открылась в сентябре 2014 года. Цель школы — дать возможность русскоговорящим детям, проживающим на территории Турции, получить классическое российское образование.

Bahcesehir

Считается самым дорогим и современным приватным колледжем города. Здесь есть буквально все для учащихся, в том числе и свой бассейн на территории. Преподавание ведется на английском, турецком, немецком языках.

Safir International School

Iкола Safir предлагает международную учебную программу, основанную на американских стандартах. Они обучают студентов трем языкам: английскому, арабскому и турецкому.





Компании





Gold Pamuk Naglij Frukt — компания, специализирующаяся на импорте и экспорте. Также в сферу деятельности входят риэлторские услуги.

AxA Property — Международная строительная компания по недвижимости в Анталии и Алании.

Agroprod — компания, занимающаяся поставками свежих овощей и фруктов.