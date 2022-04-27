PepsiCo, QIWI, inDriver — 13 вакансий в международных компаниях в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Собрали открытые вакансии в международных компаниях в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане для начинающих и опытных специалистов.





Стажер в отдел развития спроса в PepsiCo Kazakhstan









Город: Алматы

Обязанности:

— разработка отчетов и поиск инструментов исследования для каждой бизнес-задачи

— анализ и обработка данных по объему продаж клиентам и товарным категориям

— вовлечение в процесс категорийного менеджмента

— разработка и реализация стратегии мерчендайзинга.

Требования:

— высшее образование в области маркетинга или экономики

— уверенный пользователь MS Excel

— английский язык — upper intermediate

— возможность работать полный рабочий день

— аналитический склад ума.





Менеджер по продажам в «2ГИС-Справочник Двух Столиц»





Город: Алматы

Обязанности:

— продавать рекламные возможности 2ГИС

— совершать ежедневные холодные звонки, чтобы назначить встречи с потенциальными клиентами

— выезжать на эти встречи-переговоры

— планировать и вести отчетность в CRM

— выполнять личный план продаж и получать за это бонусы, уважение и признание коллег.

Требования:

— празднуете победы, а не подсчитываете отказы

— уверенно дрейфуете в океане теории продаж

— показываете результаты, а не отчеты

— не боитесь изменений и готовы к динамике

— хотите стать настоящим гигантом продаж и не готовы останавливаться.





Менеджер по работе с клиентами в ABD CDEK





Город: Алматы

Обязанности:

— консультирование и сопровождение клиента от оформления заказа до осуществления доставки

— информационная поддержка клиентов по всем каналам связи

— обработка заказов, контроль исполнения заказов с момента поступления до доставки заказа покупателю

— построение и развитие коммуникации с клиентами для формирования лояльности и обеспечения будущих пpодаж в соответствии со стандартами компании.

Требования:

— уверенный пользователь ПК, знание Excel, Word

— умение работать в режиме многозадачности

— грамотная устная и письменная речь

— клиентоориентированность, нацеленность на результат

— стрессоустойчивость, быстрая обучаемость, внимательность.





Персональный ассистент в QIWI Kazakhstan









Город: Алматы

Обязанности:

— выполнение ежедневных поручений Директора компании

— тайм менеджмент, планирование, координация и ведение рабочего графика руководителя

— непосредственное участие в переговорах, деловых встречах, проектах, ведение протокола и деловой переписки, организация совещаний

— доведение до руководителей подразделений указаний, распоряжений, поручений руководителя, контроль дедлайнов и исполнение задач в срок

— тревел координация: организация поездок и командировок, осуществление визовой поддержки, бронирования гостиниц, организация трансфера, заказ билетов

— поддержание порядка и жизнедеятельности офиса, ведение календаря

— решение административно-хозяйственных вопросов, закуп товаров и услуг;

— выполнение личных поручений руководителя.

Требования:

— высшее образование

— опыт работы личным ассистентом руководителя в крупной компании от трех лет

— грамотная разговорная и письменная речь

— умение работать в режиме многозадачности

— высокий уровень самоорганизации, умение расставлять приоритетность задач

— знание этики делового общения и переписки

— внимание к деталям, структурированность, четкость и требовательность, инициативность, вовлеченность, ответственность.





Country manager/bizdev в inDriver





Город: Алматы

Обязанности:

— проводить анализ рынка: сегментация, оценка объемов рынка, анализ конкурентов, оценка возможных партнерств

— разработка бизнес-модели развития продукта

— поиск новых точек роста бизнеса и увеличение эффективности текущих монетизационных механик

— отслеживание основных бизнес-показателей продукта

— управлять проектами на стыке аналитики, продукта, маркетинга, саппорта, модерации и других функций для достижения общих стратегических целей

— матричное управление командой: специалисты по развитию бизнеса.

Требования:

— бэкграунд в проджект менеджменте/маркетинге/развитии бизнеса/продакт менеджменте на позиции head/lead в сегменте Marketplace/B2C/C2C/consulting

— опыт в крупных международных диджитальных/IT компаниях с представительством в Казахстане будет конкурентным преимуществом

— умение формулировать продуктовые гипотезы и проверять их результативность

— опыт работы с продуктовыми метриками в целях улучшения бизнес показателей

— знание бизнес окружения по территории СНГ

— уровень владения английским языком не ниже С1

— готовность к командировкам.





Специалист контакт-центра в Beeline





Город: Бишкек

Обязанности:

— предлагать клиентам продукты и услуги компании

— отвечать на их вопросы по подключенным услугам

— обрабатывать запросы клиентов по тарифам и услугам

— предоставлять абонентам всю необходимую информацию.

Требования:

— умение работы со стандартным пакетом MS Office

— навыки общения с разными людьми и четкое формулирование своей позиции

— владение кыргызским, русским языками

— возможность работы в дневную и вечернюю смену.













Город: Бишкек, удаленно

Обязанности:

— работать над проектом по разработке Saas-платформы, предназначенной для автоматизации удаленного интеллектуального мониторинга подключенных кардиостимуляторов, а также для передачи медицинских данных в новое облачное решение. Стек: Node.js, TypeScript, Angular, PostgreSQL, MariaDB, RabbitMQ, AWS, Kubernetes, Мониторинг Datadog.

Требования:

— знание JavaScript

— понимание Node.js и особенностей проектирования приложений

— знание одного или нескольких современных фреймворков

— знание базовых веб-протоколов, понимание принципов разработки клиент-серверных приложений

— знание теории баз данных и практический опыт работы с базами данных SQL и NoSQL

— английский язык среднего уровня или выше.





Региональный менеджер по продажам в EVYAP





Город: Бишкек

Обязанности:

— управление территориальными продажами и развитием дистрибуции в Кыргызстане

— управление взаимодействием с ключевыми клиентами

— планирование и проведение трейд-маркетинговых активностей

— контроль выполнения плана продаж по территории

— контроль выполнения целей по дистрибуции на территории

— мониторинг рынка.

Требования:

— высшее образование

— не менее трех лет опыта работы на позиции территориального менеджера по продажам в сфере FMCG

— уверенный пользователь ПК

— хорошее знание клиентов на территории

— опыт управления людьми.





Генеральный директор в «Этажи»





Город: Бишкек

Обязанности:

— разработка стратегического плана развития компании, и его реализация

— общее руководство работой офиса

— управление продажами

— анализ финансово-экономических показателей

— координация деятельности структурных подразделений

— контроль соблюдения требований в отношении стандартов работы компании, качества услуги клиенту.

Требования:

— высшее образование

— ярко выраженные лидерские качества

— опыт руководящей работы более трех лет

— аналитические способности

— навыки ведения переговоров и урегулирования конфликтных ситуаций

— способность формировать продуктивную команду.





Директор филиала международной компании Qulix Systems









Город: Ташкент

Обязанности:

— построение сплоченной и эффективной команды

— принятие решения о структуре компании

— найм ключевых специалистов

— операционный и ресурсный менеджмент

— разработка и внедрение бизнес-процессов компании

— контроль исполнительской дисциплины

— постановка задач и контроль результатов в соответствии с общей стратегией компании.

Требования:

— высшее образование

— владение русским, узбекским и английским языком на уровне В2-С1

— опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях в Узбекистане от 2 лет

— опыт работы в IT-компании на менеджерской позиции предпочтителен

— опыт взаимодействия с государственными органами

— общее знание хозяйственного, трудового и налогового законодательства Узбекистана

— общая финансовая грамотность.





Офис-менеджер в представительство международной компании «АлтайСтройМаш»





Город: Ташкент

Обязанности:

— эизнеобеспечение офиса

— обработка входящей и исходящей корреспонденции

— прием звонков

— выезд на отгрузки товара на склад

— оперативное решение текущих вопросов

— соблюдение стандартов сервиса компании.

Требования:

— владение основными офисными программами

— аттестат об окончании русской школы

— высшее образование

— знание в совершенстве русского и узбекского языков.





Руководитель отдела продаж в MIR INSTRUMENTA TASHKENT





Город: Ташкент

Обязанности:

— руководство отделом продаж на территории всей Республики Узбекистан

— организация работы торговой команды

— построение эффективной системы реализации продукции компании во всех каналах сбыта

— качественная постановка задач сотрудникам и ежедневный контроль их выполнения.

Требования:

— опыт работы супервайзером, региональным менеджером от двух лет в сфере DIY или FMCG

— образование — средне-специальное, высшее приветствуется

— подтвержденный опыт руководством торговой полевой командой

— уверенный пользователь 1С, MS Office

— высокие управленческие и лидерские качества

— умение работать в режиме многозадачности, результативность, дисциплинированность

— владение разговорным и письменным узбекским и русским языком обязательно.





Менеджер по продаже логистических услуг в Golden Bridge Partners





Город: Ташкент

Обязанности:

— поиск и привлечение новых клиентов через холодные звонки и встречи

— оказание такого сервиса, чтобы клиенты обращались повторно

— подготовка коммерческих предложений под каждого клиента

— активные продажи всех услуг компании, качественная проработка возражений клиента

— заинтересованное ведение переговоров, готовность к разрешению конфликтов и претензий

— эффективная презентация, благодаря хорошему знанию услуг компании.

Требования:

— опыт в продажах услуг обязателен, в сфере логистики будет преимуществом

— умение и готовность совершать холодные звонки

— навыки ведения переговоров

— опыт участия в тендерах и ведения тендерной документации

— высшее образование

— грамотная речь на узбекском и русском языках.