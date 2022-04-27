PepsiCo, QIWI, inDriver — 13 вакансий в международных компаниях в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане

Собрали открытые вакансии в международных компаниях в Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане для начинающих и опытных специалистов.
Стажер в отдел развития спроса в PepsiCo Kazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— разработка отчетов и поиск инструментов исследования для каждой бизнес-задачи
— анализ и обработка данных по объему продаж клиентам и товарным категориям
— вовлечение в процесс категорийного менеджмента
— разработка и реализация стратегии мерчендайзинга.
Требования:
— высшее образование в области маркетинга или экономики
— уверенный пользователь MS Excel
— английский язык — upper intermediate
— возможность работать полный рабочий день
— аналитический склад ума.
Менеджер по продажам в «2ГИС-Справочник Двух Столиц»
Город: Алматы
Обязанности:
— продавать рекламные возможности 2ГИС
— совершать ежедневные холодные звонки, чтобы назначить встречи с потенциальными клиентами
— выезжать на эти встречи-переговоры
— планировать и вести отчетность в CRM
— выполнять личный план продаж и получать за это бонусы, уважение и признание коллег.
Требования:
— празднуете победы, а не подсчитываете отказы
— уверенно дрейфуете в океане теории продаж
— показываете результаты, а не отчеты
— не боитесь изменений и готовы к динамике
— хотите стать настоящим гигантом продаж и не готовы останавливаться.
Менеджер по работе с клиентами в ABD CDEK
Город: Алматы
Обязанности:
— консультирование и сопровождение клиента от оформления заказа до осуществления доставки
— информационная поддержка клиентов по всем каналам связи
— обработка заказов, контроль исполнения заказов с момента поступления до доставки заказа покупателю
— построение и развитие коммуникации с клиентами для формирования лояльности и обеспечения будущих пpодаж в соответствии со стандартами компании.
Требования:
— уверенный пользователь ПК, знание Excel, Word
— умение работать в режиме многозадачности
— грамотная устная и письменная речь
— клиентоориентированность, нацеленность на результат
— стрессоустойчивость, быстрая обучаемость, внимательность.
Персональный ассистент в QIWI Kazakhstan
Город: Алматы
Обязанности:
— выполнение ежедневных поручений Директора компании
— тайм менеджмент, планирование, координация и ведение рабочего графика руководителя
— непосредственное участие в переговорах, деловых встречах, проектах, ведение протокола и деловой переписки, организация совещаний
— доведение до руководителей подразделений указаний, распоряжений, поручений руководителя, контроль дедлайнов и исполнение задач в срок
— тревел координация: организация поездок и командировок, осуществление визовой поддержки, бронирования гостиниц, организация трансфера, заказ билетов
— поддержание порядка и жизнедеятельности офиса, ведение календаря
— решение административно-хозяйственных вопросов, закуп товаров и услуг;
— выполнение личных поручений руководителя.
Требования:
— высшее образование
— опыт работы личным ассистентом руководителя в крупной компании от трех лет
— грамотная разговорная и письменная речь
— умение работать в режиме многозадачности
— высокий уровень самоорганизации, умение расставлять приоритетность задач
— знание этики делового общения и переписки
— внимание к деталям, структурированность, четкость и требовательность, инициативность, вовлеченность, ответственность.
Country manager/bizdev в inDriver
Город: Алматы
Обязанности:
— проводить анализ рынка: сегментация, оценка объемов рынка, анализ конкурентов, оценка возможных партнерств
— разработка бизнес-модели развития продукта
— поиск новых точек роста бизнеса и увеличение эффективности текущих монетизационных механик
— отслеживание основных бизнес-показателей продукта
— управлять проектами на стыке аналитики, продукта, маркетинга, саппорта, модерации и других функций для достижения общих стратегических целей
— матричное управление командой: специалисты по развитию бизнеса.
Требования:
— бэкграунд в проджект менеджменте/маркетинге/развитии бизнеса/продакт менеджменте на позиции head/lead в сегменте Marketplace/B2C/C2C/consulting
— опыт в крупных международных диджитальных/IT компаниях с представительством в Казахстане будет конкурентным преимуществом
— умение формулировать продуктовые гипотезы и проверять их результативность
— опыт работы с продуктовыми метриками в целях улучшения бизнес показателей
— знание бизнес окружения по территории СНГ
— уровень владения английским языком не ниже С1
— готовность к командировкам.
Специалист контакт-центра в Beeline
Город: Бишкек
Обязанности:
— предлагать клиентам продукты и услуги компании
— отвечать на их вопросы по подключенным услугам
— обрабатывать запросы клиентов по тарифам и услугам
— предоставлять абонентам всю необходимую информацию.
Требования:
— умение работы со стандартным пакетом MS Office
— навыки общения с разными людьми и четкое формулирование своей позиции
— владение кыргызским, русским языками
— возможность работы в дневную и вечернюю смену.
Middle/Senior Node.js Developer в «Новео»
Город: Бишкек, удаленно
Обязанности:
— работать над проектом по разработке Saas-платформы, предназначенной для автоматизации удаленного интеллектуального мониторинга подключенных кардиостимуляторов, а также для передачи медицинских данных в новое облачное решение. Стек: Node.js, TypeScript, Angular, PostgreSQL, MariaDB, RabbitMQ, AWS, Kubernetes, Мониторинг Datadog.
Требования:
— знание JavaScript
— понимание Node.js и особенностей проектирования приложений
— знание одного или нескольких современных фреймворков
— знание базовых веб-протоколов, понимание принципов разработки клиент-серверных приложений
— знание теории баз данных и практический опыт работы с базами данных SQL и NoSQL
— английский язык среднего уровня или выше.
Региональный менеджер по продажам в EVYAP
Город: Бишкек
Обязанности:
— управление территориальными продажами и развитием дистрибуции в Кыргызстане
— управление взаимодействием с ключевыми клиентами
— планирование и проведение трейд-маркетинговых активностей
— контроль выполнения плана продаж по территории
— контроль выполнения целей по дистрибуции на территории
— мониторинг рынка.
Требования:
— высшее образование
— не менее трех лет опыта работы на позиции территориального менеджера по продажам в сфере FMCG
— уверенный пользователь ПК
— хорошее знание клиентов на территории
— опыт управления людьми.
Генеральный директор в «Этажи»
Город: Бишкек
Обязанности:
— разработка стратегического плана развития компании, и его реализация
— общее руководство работой офиса
— управление продажами
— анализ финансово-экономических показателей
— координация деятельности структурных подразделений
— контроль соблюдения требований в отношении стандартов работы компании, качества услуги клиенту.
Требования:
— высшее образование
— ярко выраженные лидерские качества
— опыт руководящей работы более трех лет
— аналитические способности
— навыки ведения переговоров и урегулирования конфликтных ситуаций
— способность формировать продуктивную команду.
Директор филиала международной компании Qulix Systems
Город: Ташкент
Обязанности:
— построение сплоченной и эффективной команды
— принятие решения о структуре компании
— найм ключевых специалистов
— операционный и ресурсный менеджмент
— разработка и внедрение бизнес-процессов компании
— контроль исполнительской дисциплины
— постановка задач и контроль результатов в соответствии с общей стратегией компании.
Требования:
— высшее образование
— владение русским, узбекским и английским языком на уровне В2-С1
— опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях в Узбекистане от 2 лет
— опыт работы в IT-компании на менеджерской позиции предпочтителен
— опыт взаимодействия с государственными органами
— общее знание хозяйственного, трудового и налогового законодательства Узбекистана
— общая финансовая грамотность.
Офис-менеджер в представительство международной компании «АлтайСтройМаш»
Город: Ташкент
Обязанности:
— эизнеобеспечение офиса
— обработка входящей и исходящей корреспонденции
— прием звонков
— выезд на отгрузки товара на склад
— оперативное решение текущих вопросов
— соблюдение стандартов сервиса компании.
Требования:
— владение основными офисными программами
— аттестат об окончании русской школы
— высшее образование
— знание в совершенстве русского и узбекского языков.
Руководитель отдела продаж в MIR INSTRUMENTA TASHKENT
Город: Ташкент
Обязанности:
— руководство отделом продаж на территории всей Республики Узбекистан
— организация работы торговой команды
— построение эффективной системы реализации продукции компании во всех каналах сбыта
— качественная постановка задач сотрудникам и ежедневный контроль их выполнения.
Требования:
— опыт работы супервайзером, региональным менеджером от двух лет в сфере DIY или FMCG
— образование — средне-специальное, высшее приветствуется
— подтвержденный опыт руководством торговой полевой командой
— уверенный пользователь 1С, MS Office
— высокие управленческие и лидерские качества
— умение работать в режиме многозадачности, результативность, дисциплинированность
— владение разговорным и письменным узбекским и русским языком обязательно.
Менеджер по продаже логистических услуг в Golden Bridge Partners
Город: Ташкент
Обязанности:
— поиск и привлечение новых клиентов через холодные звонки и встречи
— оказание такого сервиса, чтобы клиенты обращались повторно
— подготовка коммерческих предложений под каждого клиента
— активные продажи всех услуг компании, качественная проработка возражений клиента
— заинтересованное ведение переговоров, готовность к разрешению конфликтов и претензий
— эффективная презентация, благодаря хорошему знанию услуг компании.
Требования:
— опыт в продажах услуг обязателен, в сфере логистики будет преимуществом
— умение и готовность совершать холодные звонки
— навыки ведения переговоров
— опыт участия в тендерах и ведения тендерной документации
— высшее образование
— грамотная речь на узбекском и русском языках.