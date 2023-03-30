Pepsi впервые за 15 лет меняет логотип

Бренд Pepsi до 2024 года обновит логотип. Надпись теперь будет расположена в середине красно-бело-синего круга — примерно так же эмблема выглядела в 90 годах.

Помимо этого, основным цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий — такие же используются в брендинге Pepsi Zero Sugar. Таким образом компания хочет акцентировать внимание на борьбе с потреблением сахара.

Pepsi с новым логотипом появится в США к осени 2023 года, в остальном мире лого начнут использовать не раньше 2024 года.

Источник: rozetked.me



