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Pepsi впервые за 15 лет меняет логотип
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Главный

Сегодня в 10:05

Pepsi впервые за 15 лет меняет логотип

Бренд Pepsi до 2024 года обновит логотип. Надпись теперь будет расположена в середине красно-бело-синего круга — примерно так же эмблема выглядела в 90 годах.

Помимо этого, основным цветом теперь будет не ярко-синий, а черный и темно-синий — такие же используются в брендинге Pepsi Zero Sugar. Таким образом компания хочет акцентировать внимание на борьбе с потреблением сахара.

Pepsi с новым логотипом появится в США к осени 2023 года, в остальном мире лого начнут использовать не раньше 2024 года.

Источник: rozetked.me

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