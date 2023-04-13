Paramount+ представил трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне»

На YouTube-канале Paramount Plus опубликовали трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне», в котором приняли участие актер Сильвестр Сталлоне, его супруга и три дочери.

Проект выйдет на стрим-сервисе Paramount+ 17 мая. В нем зрители смогут увидеть звезду «Рокки» и «Рэмбо» «таким, каким он еще никогда не представал, — семейным человеком».

В трейлере актер вычесывает кота под смех своих дочерей и встречается со старыми друзьями — Аль Пачино и Дольфом Лундгреном. Ролик представляет сестер Сталлоне — Софию, Систин и Скарлет, а также жену Сильвестра — Дженнифер Флавин.

Источник: daily.afisha.ru