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Paramount+ представил трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне»
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Главный

Сегодня в 10:52

Paramount+ представил трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне»

На YouTube-канале Paramount Plus опубликовали трейлер реалити-шоу «Семья Сталлоне», в котором приняли участие актер Сильвестр Сталлоне, его супруга и три дочери.



Проект выйдет на стрим-сервисе Paramount+ 17 мая. В нем зрители смогут увидеть звезду «Рокки» и «Рэмбо» «таким, каким он еще никогда не представал, — семейным человеком».

В трейлере актер вычесывает кота под смех своих дочерей и встречается со старыми друзьями — Аль Пачино и Дольфом Лундгреном. Ролик представляет сестер Сталлоне — Софию, Систин и Скарлет, а также жену Сильвестра — Дженнифер Флавин.

Источник: daily.afisha.ru

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.