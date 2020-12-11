Pantone назвал главные цвета 2021 года

На этот раз институт цвета Pantone назвал сразу два оттенка будущего года: Illuminating и Ultimate Gray. По словам Pantone, первый — яркий и жизнерадостный желтый, который наполняет теплом и солнечной энергией. Второй — холодный и спокойный серый, который, как галька на пляже, способен выдержать испытание временем.

По мнению Pantone, эти цвета лучше всего работают в паре. «Практичное, но в то же время теплое и оптимистичное сочетание дает нам надежду. Сейчас людям особенно важно чувствовать бодрость духа», — так описывает цветовую комбинацию исполнительный директор Pantone Литрис Эйсман.

Источник: daily.afisha.ru