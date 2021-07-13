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Отдых в Казахстане: Google-карта с заведениями и самые интересные развлечения
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Алматы

11.07.2021

Отдых в Казахстане: Google-карта с заведениями и самые интересные развлечения

Лето — отличное время, чтобы попробовать что-то новое. Поэтому мы подготовили для вас гайд по заведениям в 16 городах Казахстана, список самых дорогих развлечений и маршруты для любителей велосипедной езды в Алматы и Нур-Султане.


Гайд по заведениям


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Часто бывает, что мы приезжаем в другой город на пару дней и не знаем, где можно выпить чашку кофе, поработать пару часов или поужинать. На этот случай мы собрали большой гайд по заведениям в городах Казахстана.

Актау

Для работы с ноутбуком в уютной атмосфере советуем заглянуть в кофейню Traveler’s Coffee. Если же вы хотите посвятить вечер семейному отдыху, то бронируйте столик в ресторане Chef’s. Здесь вас ждут игровая площадка для детей и VIP-залы с бильярдными столами и караоке.

Актобе

Гостям города мы предлагаем посетить кафе Cosmos City Cafe. Это место славится кухней и уютным интерьером. В заведении действует сезонное меню — советуем попробовать арбузный лимонад и летний микс из овощей. Для встреч с друзьями хорошо подойдет лаундж-кафе «Баклажан» с европейской кухней и живой музыкой по вечерам.

Еще 14 городов и 66 заведений с Google-картой здесь.


Самые дорогие развлечения в Алматы и Нур-Султане


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В Алматы и Нур-Султане вы можете найти развлечения на любой вкус, цвет и кошелек.

Алматинцы могут устроить романтическое свидание на воздушном шаре с фото-видеосъемкой и посвящением в воздухоплаватели. Любители экстремальный ощущений могут опробовать Rope jumping — застрахованный прыжок с высоты, по принципу маятника.

Для жителей столицы доступны услуги гольф-клуба, в котором можно приобрести годовой абонемент, арендовать инвентарь, площадку для выездных церемоний под фейерверк или турниры, и устроить фотосессию. Есть вариант и для тех, кто предпочитает отдых на природе. В глэмпинге вы можете арендовать тентхаусы, поплавать в бассейне, сходить на рыбалку, покататься на велосипеде, устроить пикник и посидеть у костра в окружении хвойных лесных массивов.

Еще 8 видов дорогих развлечений здесь.


Маршруты для велосипедистов в Алматы и Нур-Султане


Велосипедные прогулки — отличный способ совместить приятное с полезным.

Для жителей Алматы доступны множество трасс с качественным покрытием. Мы советуем прокатиться по Роще Баума, в тихой и спокойной атмосфере комфорта. Для тех, кто хочет быстро и безопасно добраться до разных пунктов назначения есть велодорожка по Проспекту Абая.

В Нур-Султане любители велосипедной езды могут прокатиться по лыжероллерной трассе в Центральном Парке. Велодорожка здесь выполнена в форме круга. Ее общая протяженность — 3,6 километров. А для тех, кто хочет понаблюдать за красивой природой, советуем заглянуть в Ботанический сад. Тут раскинулась большая сеть велодорожек, общая протяженность которых — 11 километров. Разнообразная природа парка и большой водоем не дадут заскучать в поездке.

Еще 14 маршрутов для любителей активного отдыха здесь.


Фотография на обложке: @kami_rai

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