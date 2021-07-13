Отдых в Казахстане: Google-карта с заведениями и самые интересные развлечения

Гайд по заведениям

Самые дорогие развлечения в Алматы и Нур-Султане

На этот случай мы собрали большой гайд по заведениям в городах Казахстана.Для работы с ноутбуком в уютной атмосфере советуем заглянуть в кофейню Traveler’s Coffee. Если же вы хотите посвятить вечер семейному отдыху, то бронируйте столик в ресторане Chef’s. Здесь вас ждут игровая площадка для детей и VIP-залы с бильярдными столами и караоке.Гостям города мы предлагаем посетить кафе Cosmos City Cafe. Это место славится кухней и уютным интерьером. В заведении действует сезонное меню — советуем попробовать арбузный лимонад и летний микс из овощей. Для встреч с друзьями хорошо подойдет лаундж-кафе «Баклажан» с европейской кухней и живой музыкой по вечерам.

Маршруты для велосипедистов в Алматы и Нур-Султане

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Алматинцы могут устроить романтическое свидание на воздушном шаре с фото-видеосъемкой и посвящением в воздухоплаватели. Любители экстремальный ощущений могут опробовать Rope jumping — застрахованный прыжок с высоты, по принципу маятника.Для жителей столицы доступны услуги гольф-клуба, в котором можно приобрести годовой абонемент, арендовать инвентарь, площадку для выездных церемоний под фейерверк или турниры, и устроить фотосессию. Есть вариант и для тех, кто предпочитает отдых на природе. В глэмпинге вы можете арендовать тентхаусы, поплавать в бассейне, сходить на рыбалку, покататься на велосипеде, устроить пикник и посидеть у костра в окружении хвойных лесных массивов.Для жителей Алматы доступны множество трасс с качественным покрытием. Мы советуем прокатиться по Роще Баума, в тихой и спокойной атмосфере комфорта. Для тех, кто хочет быстро и безопасно добраться до разных пунктов назначения есть велодорожка по Проспекту Абая.В Нур-Султане любители велосипедной езды могут прокатиться по лыжероллерной трассе в Центральном Парке. Велодорожка здесь выполнена в форме круга. Ее общая протяженность — 3,6 километров. А для тех, кто хочет понаблюдать за красивой природой, советуем заглянуть в Ботанический сад. Тут раскинулась большая сеть велодорожек, общая протяженность которых — 11 километров. Разнообразная природа парка и большой водоем не дадут заскучать в поездке.