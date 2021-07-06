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Для велосипедистов — 18 маршрутов в Алматы и Нур-Султане
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Нур-Султан

04.07.2021

Для велосипедистов — 18 маршрутов в Алматы и Нур-Султане

Велосипедные прогулки — отличный способ совместить приятное с полезным. Мы подготовили список самых удобных трасс.


Алматы


Проспект Абая


Одна из самых удобных велодорожек проходит вдоль проспекта Абая до Центрального стадиона. Она безопасна и позволяет быстро добраться до разных пунктов назначения.


Роща Баума


Это красивое и тихое место имеет особенную атмосферу. Насладиться ею поможет выделенная велодорожка, которая обеспечивает комфорт на протяжении всего пути.


От «Орбиты» до Тимирязева-Байтурсынова


Выделенная велодорожка имеет хорошее покрытие. По ней можно быстро и удобно добраться до главных транспортных развязок города.


Большая Алматинка


Набережная Большой Алматинки — отличное место для велопрогулки. Здесь можно насладиться звуками реки и удобным покрытием. По пути можно найти беседки для отдыха и кафе для перекуса.


Алматы Арена


Дорога от Алматы Арены до поселка Боралдай пользуется популярностью у профессиональных спортсменов. Здесь небольшая плотность людей, что позволяет в полной мере насладиться поездкой.


Дорога на Медео


Эта ровная и асфальтированная дорога хорошо известна всем любителям здорового образа жизни. Здесь собираются поклонники бега и быстрой ходьбы. Маршрут подойдет и для прогулок на велосипеде. Подъем немного затрудняет движение, поэтому советуем дорожку, только опытным велосипедистам.


Центральный парк


В парке располагается целый комплекс велодорожек. Здесь можно отдохнуть под звуки фонтанов и насладиться красотой города.


Терренкур


Удобное место не только для велосипедистов, но и для любителей бега и пеших прогулок. Дорога находится вдали от проезжей части, вдоль воды и деревьев — это создает дополнительную прохладу и комфорт в жаркий день.


Парк имени Ганди


По периметру парка раскинулась широкая асфальтированная дорога. Здесь удобно устраивать вечерние заезды, так как весь маршрут хорошо освещается.


Центральный Парк культуры и отдыха


Парк подойдет для спокойной и неспешной езды. Особенность этого места в большом количестве деревьев и удобных скамеек для отдыха.


Озеро Сайран

Лето — отличная возможность прокатиться вокруг озера, насладиться красивым видом и провести время на свежем воздухе.


Атакент


Парк удобен своими широкими дорожками, вокруг которых много тенистых деревьев. Здесь также можно найти много кафе, где можно остановиться для перекуса.

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Нур-Султан


Лыжероллерная трасса в Центральном Парке


Велодорожка здесь выполнена в форме круга. Ее общая протяженность — 3,6 километров. Помимо велосипедистов, на дороге часто можно встретить бегунов и скейтеров.


Велодорожка в Триатлон Парке


Длина велодорожек в Триатлон Парке составляет 8 километров. Здесь вы найдете качественное покрытие, хорошее освещение и специальные развязки, благодаря которым дороги не пересекаются.


Парк «Жетысу»


Длина велодорожки в Жетысу Парке — 1,8 километров. Удобная трасса без резких поворотов, хорошо подойдет для тех, кто хочет спокойной велопрогулки. Стоит отметить, что по вечерам в парке бывает много гуляющих людей.


Ботанический сад


В парке раскинулась большая сеть велодорожек, общая протяженность которых — 11 километров. Разнообразная природа парка и большой водоем не дадут заскучать в поездке.


Коргалжинское шоссе


Велодорожка в 23 километра, часто используется профессиональными спортсменами для тренировок. Здесь бывает мало людей, что идеально подходит для быстрой езды. На протяжении трассы расположены беседки для отдыха. Из минусов велодорожки — освещение присутствует лишь в начале и конце дороги.


Гребной канал


Велодорожка длиною в 300 метров, отлично подойдет для того, чтобы обучать детей езде на велосипеде.

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#алматы #нурсултан #велосипедисты #велосипеды #велодорожки
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