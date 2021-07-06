Для велосипедистов — 18 маршрутов в Алматы и Нур-Султане

Велосипедные прогулки — отличный способ совместить приятное с полезным. Мы подготовили список самых удобных трасс.







Алматы

Проспект Абая

Одна из самых удобных велодорожек проходит вдоль проспекта Абая до Центрального стадиона. Она безопасна и позволяет быстро добраться до разных пунктов назначения.





Роща Баума

Это красивое и тихое место имеет особенную атмосферу. Насладиться ею поможет выделенная велодорожка, которая обеспечивает комфорт на протяжении всего пути.





От «Орбиты» до Тимирязева-Байтурсынова





Выделенная велодорожка имеет хорошее покрытие. По ней можно быстро и удобно добраться до главных транспортных развязок города.





Большая Алматинка





Набережная Большой Алматинки — отличное место для велопрогулки. Здесь можно насладиться звуками реки и удобным покрытием. По пути можно найти беседки для отдыха и кафе для перекуса.





Алматы Арена





Дорога от Алматы Арены до поселка Боралдай пользуется популярностью у профессиональных спортсменов. Здесь небольшая плотность людей, что позволяет в полной мере насладиться поездкой.





Дорога на Медео





Эта ровная и асфальтированная дорога хорошо известна всем любителям здорового образа жизни. Здесь собираются поклонники бега и быстрой ходьбы. Маршрут подойдет и для прогулок на велосипеде. Подъем немного затрудняет движение, поэтому советуем дорожку, только опытным велосипедистам.





Центральный парк





В парке располагается целый комплекс велодорожек. Здесь можно отдохнуть под звуки фонтанов и насладиться красотой города.





Терренкур





Удобное место не только для велосипедистов, но и для любителей бега и пеших прогулок. Дорога находится вдали от проезжей части, вдоль воды и деревьев — это создает дополнительную прохладу и комфорт в жаркий день.





Парк имени Ганди





По периметру парка раскинулась широкая асфальтированная дорога. Здесь удобно устраивать вечерние заезды, так как весь маршрут хорошо освещается.





Центральный Парк культуры и отдыха





Парк подойдет для спокойной и неспешной езды. Особенность этого места в большом количестве деревьев и удобных скамеек для отдыха.





Озеро Сайран

Лето — отличная возможность прокатиться вокруг озера, насладиться красивым видом и провести время на свежем воздухе.





Атакент

Парк удобен своими широкими дорожками, вокруг которых много тенистых деревьев. Здесь также можно найти много кафе, где можно остановиться для перекуса.





Нур-Султан





Лыжероллерная трасса в Центральном Парке





Велодорожка здесь выполнена в форме круга. Ее общая протяженность — 3,6 километров. Помимо велосипедистов, на дороге часто можно встретить бегунов и скейтеров.





Велодорожка в Триатлон Парке





Длина велодорожек в Триатлон Парке составляет 8 километров. Здесь вы найдете качественное покрытие, хорошее освещение и специальные развязки, благодаря которым дороги не пересекаются.





Парк «Жетысу»





Длина велодорожки в Жетысу Парке — 1,8 километров. Удобная трасса без резких поворотов, хорошо подойдет для тех, кто хочет спокойной велопрогулки. Стоит отметить, что по вечерам в парке бывает много гуляющих людей.





Ботанический сад





В парке раскинулась большая сеть велодорожек, общая протяженность которых — 11 километров. Разнообразная природа парка и большой водоем не дадут заскучать в поездке.





Коргалжинское шоссе





Велодорожка в 23 километра, часто используется профессиональными спортсменами для тренировок. Здесь бывает мало людей, что идеально подходит для быстрой езды. На протяжении трассы расположены беседки для отдыха. Из минусов велодорожки — освещение присутствует лишь в начале и конце дороги.





Гребной канал





Велодорожка длиною в 300 метров, отлично подойдет для того, чтобы обучать детей езде на велосипеде.