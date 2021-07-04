Самые дорогие развлечения в Алматы и Нур-Султане

Алматы



Полет на воздушном шаре, @northavia_almaty

Полет на воздушном шаре на высоте до 500 метров. Привязные подъемы вмешают до трех человек. Можно устроить романтичное свидание, предложение руки и сердца, фото-видеосъемку с обязательным посвящением в воздухоплаватели.

Стоимость — от 60 000 тенге





Элитный теннисный клуб, где вы можете заниматься на грунтовых и хард кортах круглый год. В клубе есть программы по обучению детей с малых лет и взрослых с условием повышения уровня мастерства в игре.

Стоимость индивидуальных тренировок от 10 000 тенге в час.





Аренда домика или коттеджа в @oi_qaragai

Mountain Resort Oi-Qaragai — это горный курорт, где можно отдыхать всей семьей вне зависимости от времени года. Из развлечений можно арендовать ski/bike bass, детские, взрослые и подвесные велосипеды. Есть канатная дорога, горнолыжные трассы, конный центр, скалодром, троллейный и веревочный парк.

Аренда домика начинается от 32 000 тенге, а коттеджа от от 330 000 тенге.





Прыжок с высоты, @gorilla_zipline

Rope jumping — это застрахованный прыжок с высоты, по принципу маятника. Можно прокатиться двоим на параллельных тросах, спуститься в положении сидя или горизонтально, как супергерой. Также есть спуск с лыжного трамплина с видом на город. Стоимость прыжка от 10 000 тенге.





Полет на параплане, @flyflot_paragliders

Полет на параплане в тандеме с инструктором — это возможность полюбоваться плато Ушконыр с высоты птичьего полета. В команде @flyflot_paragliders профессиональные пилоты, которые могут обеспечить безопасный полет и незабываемые эмоции.

Стоимость — от 25 000 тенге





Полеты на самолете, вертолете и автожирах, @polety_almaty

В Алматы можно полетать на самолете, вертолете и автожирах, для двоих-троих человек. Можно приобрести подарочные сертификаты на авиапрогулки для близких и даже обучиться пилотированию.

Стоимость полета на самолете от 40 000 тенге.





Аренда и прокат автомобилей, @rentacars.kz

Аренда и прокат автомобилей в Алматы без водителя. Машину можно взять напрокат на один день, два, неделю или целый месяц. В прокате представлен большой выбор машин разных марок: Mercedes CLS 350, Lexus GS 250 F sport, Chevrolet Camaro 2015.

Стоимость аренды от 30 000 тенге в сутки.





Нур-Султан





Гольф-клуб, где вам могут устроить экскурсию по лункам с тренировкой для новичков или записать на обучение для взрослых и детей в академию гольфа. Можно приобрести годовой абонемент, арендовать инвентарь, площадку для выездных церемоний под фейерверк или турниры, и устроить фотосессию.

Стоимость аренды площадки от 100 000 тенге, а годовой абонемент стоит от 150 000 тенге.





Аренда самолета и вертолета, astba.kz





Авиакомпания Astana Business Aviation предоставляет услуги по аренде самолетов и вертолетов. Для вас могут подобрать подходящий рейс, предоставить медицинский, групповой и VIP-чартер. Компания занимается перелетами больше пяти лет, и способна подготовить рейс за два часа.

Аренда частного самолета от $6000.





Поход в кинотеатр премиум-класса, @keruen.cinema

Кинотеатр премиум-класса находится в БЦ Talan Towers. Комфортабельные кресла реклайнеры, стильный лобби и небольшие залы: Gold и Platinum — это то, что нужно для ценителей уединения и первоклассного сервиса.

Стоимость билета на одного человека 20 000 тенге.





Глэмпинг – современный отдых на природе с комфортом. Вы можете арендовать тентхаусы, поплавать в бассейне, сходить на рыбалку, покататься на велосипеде, устроить пикник и посидеть у костра в окружении хвойных лесных массивов.

Стоимость аренды тентхауса от 25 000 тенге.





Прыжок с парашютом, @skydiveastana





Прыгнуть можно с парашютом с высоты 800 метров самостоятельно и с 3000 метров в тандеме с инструктором. Для тех, кто хочет запечатлеть это событие, есть услуга видеосъемки. Прыжки осуществляются с аэродрома «Северный», вдоль автобана Нур-Султан — Боровое.

Стоимость самостоятельного прыжка 22 000 тенге, с инструктором от 80 000 тенге.