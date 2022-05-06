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Отдых в Боровом: 7 отелей и гостиничных комплексов с комфортными условиями для проживания
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Сегодня в 17:50

Отдых в Боровом: 7 отелей и гостиничных комплексов с комфортными условиями для проживания

Вместе с туристическим агентством Kazakhstan International Tourism Organization рассказываем об отелях в Боровом, где можно остановиться в поездке.


Wyndham Garden Burabay, @wyndhamgardenburabay


Wyndham Garden Burabay.jpg

Wyndham — одна из самых крупных сетей отелей по всему миру. Новый отель в Боровом работает с декабря 2021 года. Тут есть конференц-залы для проведения деловых встреч, детская площадка с играми для маленьких посетителей, караоке-клуб, где устраивают коктейльные вечеринки. В ближайшее время планируют открыть лаундж-бар.

Одна из особенностей отеля — лечебно-оздоровительный комплекс. Акцент в ЛОК делается на детоксе, есть специальные программы, направленные на очищение организма, массажные кабинеты и грязевые ванны. Есть SPA с финской сауной, турецким хамамом и бассейном.


Terrassa Park, @terrassapark


Terrassa Park.jpg

Курортный отель на берегу озера Большое Чебачье. В соответствии с названием, есть терраса, с которой открывается красивый вид на окрестности, рядом березовая роща для прогулок. В распоряжении детей комната Kids Park и игровая площадка, расположенная на территории.

Комплекс отличается целой SPA-зоной, посещение которой строго регламентировано: по два часа. За это время можно посетить три сауны, хамам, джакузи и купели, бассейн. На втором этаже находятся кабинеты для массажа, ухода за кожей лица и тела. Отдельно стоит отметить чуткость персонала к клиентам.


Kokshebel


Кокшебель.jpg

Гостиничный комплекс, у которого есть собственный пляж. На территории также есть гостевые домики из сруба и коттеджи для размещения. Есть караоке и бильярдный зал.

Внутри отеля функционирует SPA-комплекс, где предлагают финскую баню и хамам, массажные кабинеты, косметологические и лечебно-оздоровительные процедуры. После посещения комплекса можно расслабиться в английском пабе или поужинать в беседке.


GREEN Which Hotel Kokshetau, @greenwhich_kokshetau


GREEN Which Hotel.jpg

Отель работает с 2007 года. Гостиница расположена в 100 метрах от озера Боровое. На территории комплекса есть летник с беседками и мангалами. Для больших компаний есть вариант размещения в гостевом доме.

Можно взять велосипеды напрокат, а для детей устанавливают большой батут. Также в отеле есть небольшая сауна.


«Глория»


Глория.jpg

Гостиница предлагает услуги туристам с 2005 года. Удобное расположение отеля позволяет туристам насладиться всеми прелестями курорта. На стенах развешаны благодарственные слова и рекомендации, большая часть которых написана на итальянском, французском, английском и немецком языках.

В отеле есть SPA. Гостям предлагается финская сауна, бассейн с гидромассажем и бадья с автодоливом.


Konfor Hotel Burabay


Konfor Hotel Burabay.jpg

Отель находится в центре Борового. В гостинице есть три вида баров, называемых Caprice: лаундж-бар для танцев, караоке-бар для музыкальных вечеринок и спорт-бар для просмотра трансляций и матчей.

Отель отличается и тем, что на территории есть бани на дровах. Также есть небольшой бассейн и комнаты отдыха.


«Нурсат»


Нурсат отель.jpg

Гостиница принадлежит сети отелей «Береке-Бурабай», в которую также входит санаторий «Береке», гостиница «Алем» и «Алем Плюс».

Отель находится недалеко от озера. Рядом пляж, центральный рынок и зоопарк. В распоряжении гостей аквапарк и большой крытый бассейн с подогревом.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.