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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Отчет о работе служб Бишкека можно увидеть в смартфоне
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Сегодня в 10:33

Отчет о работе служб Бишкека можно увидеть в смартфоне

В Бишкеке разработали специальное приложение, касающееся контроля работы коммунальных служб. Сейчас реализовывается пилотный проект «Электронное ЖКХ», чтобы дистанционно проверять ход выполнения работ. Планируется открыть единый информационный центр, где будет публиковаться ежедневный отчет о работе муниципальных предприятий.

На основе этого появится мобильное приложение. Там разместят данные не только о работе предприятий и об имеющейся спецтехнике, но и о работе по обращениям и заявлениям граждан.

Отчеты в мобильном приложении будут отображаться в онлайн-режиме.

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#бишкек #приложение #жкх
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