Отчет о работе служб Бишкека можно увидеть в смартфоне

В Бишкеке разработали специальное приложение, касающееся контроля работы коммунальных служб. Сейчас реализовывается пилотный проект «Электронное ЖКХ», чтобы дистанционно проверять ход выполнения работ. Планируется открыть единый информационный центр, где будет публиковаться ежедневный отчет о работе муниципальных предприятий.

На основе этого появится мобильное приложение. Там разместят данные не только о работе предприятий и об имеющейся спецтехнике, но и о работе по обращениям и заявлениям граждан.

Отчеты в мобильном приложении будут отображаться в онлайн-режиме.