​​​​​​​ОQReненно: QR-коды и будущее ресторанной индустрии

Кто-то ждет новую «Матрицу», а кто-то уже в ней. Общепит на Западе сплошь «закодировался» и мои рестораны — не исключение. Covid-19 со своими штаммами и штампами, будь он неладен, круто изменил нашу жизнь. Но не все перемены к худшему. Вездесущие QR-коды, например, оказались весьма полезной фишкой, которую рестораторы долго недооценивали, считая ее чем-то необязательным. К Quick Response code — коду быстрого реагирования, относились как аксессуару и диковинке. Сегодня же, когда прежние меню, на дизайн и текстуру которых уходило немало денег, оказались потенциальными разносчиками модной заразы, именно QR-коды пришли на помощь рестораторам и не только.





QRасиво и QRуто

Наконец, я постиг все величие «Черного квадрата» Малевича! Черные квадратики, составленные в причудливые узоры, подарили рынку общепита новые возможности для продвижения, взаимодействия с гостями, а также вдохновили многих стартаперов на проекты в области раскрытия потенциала QR-темы. За одним таким стартапером я наблюдаю с искренним корыстным интересом и даже поддержал его затею кровными фунтами. Его идея в том, чтобы вделать QR-коды в каждый стол вашего, например, ресторана, таким образом, чтобы эти матричные штрихкоды полностью вписались в дизайн и стилистику места, не выделяясь из пейзажа. Деревянная или мраморная столешница — это не важно. Код будет смотреться на ней как родной и никаких больше тейбл-тентов (настольных табличек) и наклеек, разрушающих ауру и атмосферу интерьера. Но не только в «красивостях» суть. Этот QR-код будет создан специально для конкретного посадочного места и обеспечит прямое взаимодействие гостей за этим столом с кухней и кассой. Прямая горячая линия: от выбора блюд до оплаты.

Да, как в том анекдоте: «Во-первых, это красиво», но это еще и экологично (сохраним деревья, да Грета?), удобно, без лишней беготни и телодвижений и открывает новые возможности для заработка. Речь не только о стартаперах, но и о людях самых разных профессий, которые благодаря технологии QR-кодов, смогут не растерять клиентов и привлечь новых. За черными квадратиками таится миллион возможностей для интеграций и коллабораций.

Полное погружение

QR-код в общепите сегодня не просто вынужденная необходимость, но шанс на качественное улучшение бизнеса. Это не банальное меню в электронном виде, но возможность рассказа о заведении и погружении в его атмосферу. QR-код, не он сам, конечно, а контент, который заложен в него, способен сделать то, с чем не каждый официант справляется, особенно в моменты, когда у него много работы и мало, в том числе, душевных сил. Вы можете внедрить в QR-код видеопрезентацию заведения, рассказ о нем, иллюстрации блюд, указание времени их приготовления и предложить что-то вроде экскурсии в созданный вами проект, превратив рядовой визит в незабываемый экспириенс.

Есть контакт

QR-код — отличный и точный способ коммуникации с гостями, помогающий минимизировать возможные ошибки или неудовольствие гостей

QR-код — отличный и точный способ коммуникации с гостями, помогающий минимизировать возможные ошибки или неудовольствие гостей. Например, наша QR-система радушно спрашивает гостя, есть ли у него аллергия. Если гость отвечает «да», то система предлагает ему выбрать из перечня тип аллергии и ингредиенты, которые представляют угрозу для него. С учетом его выбора ему будет предложено меню, в котором не рекомендованные ему блюда, будут отмечены красным цветом и выделены особым шрифтом и предупреждением. Так, ситуация, при которой гость забыл предупредить официанта о своих предпочтениях или официант что-то недопонял, или по дороге к кухне забыл, а на кухне кто-то что-то не услышал — исключена. Минимум недопонимания и четкий обмен информацией на всех этапах.

Час расплаты

Именно час, если учесть время на то, чтобы обратить на себя внимание официанта, получить счет, дождаться сдачи. Благодаря QR-коду вы можете оплатить счет, никого не дожидаясь. Выбрав в меню пункт «оплата», вы увидите перечень заказанных блюд, итоговую стоимость, пункт о чаевых. Далее вы сможете ввести данные платежной карты или выбрать Apple Pay, ввести email для получения чека/квитанции и собственно, совершить платеж. Все прозрачно для обеих сторон и государства. Ведь все чеки автоматически поступают в единую систему отчетности.

Ку!

Подобное применение QR-кодов — это только начало. Дальше — больше! Вспомните первые NOKIA и сравните с нынешними смартфонами. Кто тогда мог подумать, что телефон способен делать то, что умеет сегодня? Но в вихре тотальной цифровизации нельзя забывать о наших родителях и бабушках с дедушками, которым этот «дивный новый мир» постигать весьма непросто. Они зачастую не владеют смартфонами на должном уровне, и подобные технологии вызывают у них страх, неуверенность и отторжение. Но не только для них должно оставаться привычное меню и официанты, с которыми можно обсудить заказ. Радуясь новым гаджетам и технологиям, я то и дело ловлю себя на мысли, что упрощая нашу жизнь, они упрощают и нас. Простота получения информации убивает тягу к новым знаниям. Зачем что-то учить или любопытствать, когда поисковик в кармане все сам найдет и озвучит? Надеюсь, до того, что человек человеку станет QR-кодом не дойдет. И мы будем не только считывать штрихкоды, но и читать «олдскульные» книги, не забудем, как выглядит не оцифрованная вишня и сможем, «не гугля», ответить на вопрос: «Что такое счастье?».