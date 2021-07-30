Окаменелости самых древних животных обнаружили в Канаде





Находка была найдена на северо-западе Канады в рифах, возраст которых составляет 890 миллионов лет. В настоящее время считается, что первые многоклеточные организмы появились 635 миллионов лет назад.





Специалист из Лаврентийского университета Элизабет Тернер изучила образцы под микроскопом, обнаружив ветвящиеся трубчатые структуры, покрытые кристаллами кальцита. По ее словам, тонкие участки породы содержат трехмерные структуры, напоминающие современные скелеты губок.





Отмечается, что около миллиарда лет назад регион на северо-западе Канады был доисторической морской средой, где остатки древних губок могут сохраняться в минеральных отложениях.





Канадские палеонтологи обнаружили окаменелости самых древних животных на Земле.