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Одиннадцатилетний казахстанец прошел в финал шоу «Голос. Дети»
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Сегодня в 09:55

Одиннадцатилетний казахстанец прошел в финал шоу «Голос. Дети»

Сагын Омирбайулы — юный житель Шымкента — прошел в финал девятого сезона шоу «Голос. Дети».

1 апреля на Первом канале показали новый выпуск шоу «Голос. Дети», где свои достижения продемонстрировала команда Полины Гагариной. Сначала юные исполнители выступили в тройках — из 15 участников в следующий этап прошли пять, в том числе и Сагын Омирбайулы.



На этапе «Песня на вылет» юный казахстанец повторно исполнил песню «Скажите, девушки, подружке вашей» и вышел в финал шоу.

Вместе с Сагыном из команды Гагариной в финал прошла двенадцатилетняя Малика Тайгибова из Сочи.

Источник: zakon.kz

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