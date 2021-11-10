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Nvidia представила платформу для создания виртуальных аватаров — Omniverse Avatar
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Сегодня в 10:56

Nvidia представила платформу для создания виртуальных аватаров — Omniverse Avatar

Nvidia показала платформу для создания интерактивных аватаров Omniverse Avatar на ежегодной конференции GTC. Эта платформа объединяет технологии компании в области речевого ИИ, компьютерного зрения, понимания естественного языка, механизмов рекомендаций и технологий моделирования.

Проект Omniverse Avatar похож на «метавселенную» Meta. Его суть — это общие виртуальные миры, в которых пользователи смогут взаимодействовать друг с другом. Однако, в отличие от Meta, Nvidia не стремится перенести офисные совещания в офлайне в виртуальную реальность. Компания хочет внедрить аватаров, чтобы люди пользовались ими, находясь в физическом пространстве.

Omniverse Avatar позволит создать ИИ-помощников практически для любой отрасли. Это поможет компаниям тратить меньше ресурсов на взаимодействие с клиентами, например при совершении банковских операций, назначении личных встреч, бронировании столиков в ресторане, и т. д.

Источник: incrussia.ru

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#технологии #искуственныйинтеллект #nvidia #аватар #метавселенная
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