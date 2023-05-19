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Новый сезон «Полового воспитания» выйдет осенью
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Главный

Сегодня в 11:10

Новый сезон «Полового воспитания» выйдет осенью

Четвертый сезон британского комедийно-драматического сериала «Половое воспитание» о проблемах подростков дебютирует осенью этого года.

Съемки продолжения шоу завершились в феврале этого года, и с того момента фанаты активно просили Netflix объявить дату премьеры. Однако точный день релиза платформа все еще не называет.

Главные роли в четвертом сезоне «Полового воспитания» вновь играют Эйса Баттерфилд, Эмма Маки, Шути Гатва и Джиллиан Андерсон. А вот часть актеров второстепенных ролей после предыдущего сезона покинула проект — в их числе Ракхи Такрар, Таня Рейнолдс, Патришия Аллисон и Симона Эшли.

Детали сюжета нового сезона пока держатся в тайне.

Источник: daily.afisha.ru

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