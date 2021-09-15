Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
novyy-podhod-k-dosugu-gorozhan-chto-takoe-playhub-ot-stroitel-noy-kompanii-nova-city
Новый подход к досугу горожан: что такое PlayHUB от строительной компании Nova City
125
Главная
/
Город 24
/
Город Нур-Султан

Сегодня в 11:39

Новый подход к досугу горожан: что такое PlayHUB от строительной компании Nova City

Нравятся ли вам дворы, где много разных активностей и инфраструктуры для людей любого возраста? Мы побывали на открытии уникальной площадки от строительной компании Nova City, которая станет местом притяжения и коммуникации всех жителей района. Читайте подробнее о том, что такое PlayHUB и в каких ЖК он уже есть.


Асан-Али Жумабаев, начальник отдела развития BI Group


DSC_2180.JPG

На территории бигвилля Sezim Qala, а это 2500 квартир, в которых будут жить почти 10 000 человек, открылась первая в столице универсальная площадка — PlayHUB. ЖК Sezim Qala расположен по проспекту Туран на пересечении улицы Розы Баглановой за супермаркетом «Магнум».

12.08.2021 Открытие PlayHub SQ СМИ -1.jpg

12.08.2021 Открытие PlayHub SQ СМИ -6.jpg

PlayHUB — единый центр коммуникации для жителей. У бигвилля семь очередей, между которыми находятся: детская игровая и спортивная площадки, где могут быть организованы общественные мероприятия, соревнования. Предусмотрено огромное количество секций: workout- и скейт зоны, интересные МАФы, удобные беседки и качели. Например, двигательную активность обеспечивают тарзанки и спусковые сооружения. Так как комплекс круглогодичный, зимой их можно использовать как снежные горки. Для любителей спорта оборудованы два универсальных поля, одно - из газона для футбола и хоккея, другое — с тартановым покрытием для волейбола и баскетбола. По четырем углам игровой секции установлены деревянные скамейки со столиками и песочные островки для творчества. Родители могут наблюдать за детьми, сидя под теневыми навесами, спасающими от непогоды или жары.

У этого проекта много плюсов. Помимо предоставления огромного арсенала развлечений, PlayHUB способствует социализации людей с разных дворов, а еще позволяет отдохнуть тем, кому утром на работу или учебу. Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда бывают закрыты торговые центры и другие места для досуга, удобно, что в радиусе своего района астанчане могут классно проводить время, отдыхать или заниматься спортом. И не нужно никуда выезжать.

12.08.2021 Открытие PlayHub SQ СМИ -5.jpg

12.08.2021 Открытие PlayHub SQ СМИ -7.jpg

Жильцы сразу поняли концепцию и даже ждали, когда она будет реализована, так как компания заявила о ней еще в самом начале строительства. В прошлое воскресенье состоялось открытие, где прозвучало много слов благодарности.

На следующий год планируем начать развитие еще трех бигвиллей, где предусмотрены такие же общественные пространства. Надеемся, что всем жильцам будет интересно, комфортно и безопасно проводить свободное время в наших PlayHUB’ах.


Алмагуль, первая жительница ЖК Sezim Qala


12.08.2021 Открытие PlayHub SQ СМИ -9.jpg

Мы купили квартиру еще в августе 2018 года, а заехали уже в декабре 2019 года. Раньше нам с детьми, чтобы погулять и поиграть, приходилось идти на площадки, которые находятся на территории выставки Expo-2017. Поэтому мы мечтали, чтобы и у нас был такой красивый комфортный и богатый на разнообразные развлечения двор. Благодарны компании Nova City за то, что они заботятся о жильцах и теперь у нас есть PlayHUB.


OGZmTjFidGNLUHUyWmQrUzg4bVlEWGgvbk5aTnFZTDk0MU9Na2NuSGRmeHVnMTV.png

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#астана #нурсултан #жк #novacity #playhub
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
5 дорогих блюд в заведениях Астаны
5820
10 заведений в Астане, где вегетарианцам предложат не только гарниры
6278
8 старейших крупных компаний Нур-Султана и Акмолинской области
6787