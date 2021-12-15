Новым героем «вДудя» стал создатель мультсериала «Масяня»

Юрий Дудь выпустил большое интервью с создателем мультсериала «Масяня» Олегом Куваевым. Он поделился рассуждениями о цензуре в интернете и протестах, раскрыл причины эмиграции в Израиль и, конечно, рассказал, сколько зарабатывает.

Куваев отметил, что на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva уже миллион подписчиков, новые выпуски собирают от 500 000 до 7,6 миллионов просмотров. Крайний, 158-й, эпизод «Масяни» вышел 13 декабря.

В выпуске также появился журналист Леонид Парфенов. Он рассказал о «Масяне» в «Намеднях», скандальном выпуске про Петербург и причинах популярности мультсериала, а также вспомнил великие советские мультфильмы.

Источник: daily.afisha.ru