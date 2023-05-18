Новые узбеки. Как создать интернациональную семью и совмещать в быту разные культуры и традиции

Познакомились с девушками из Узбекистана, которые вышли замуж за иностранцев, и узнали, с какими узбекскими традициями они их познакомились, и как формируют общий быт.

Тахмина Умарова, 25 лет, город — Прага, блогер, @umarova_t , @takhminaumarova

О семье

Я актриса и блогер. В узбекских СМИ меня называют Королевой узбекского TikTok. Популярность среди людей из Центральной Азии и за ее приделами приобрела благодаря юмористическим роликам.

Сегодня мой блог в основном посвящен семейной жизни. Я замужем за иностранцем. Мой муж Антон — настоящий романтик. Поэтому я веду в сетях рубрику «Жизнь фаворитки». Снимаю обзоры на его ухаживания, подарки и сюрпризы. Еще делюсь женскими секретами по части быта, рассказываю о создании здоровых отношений, о том, как любить и быть любимой.

С супругом мы впервые встретились на деловой встрече: на заседании в офисе ПРООН в Узбекистане. Мы оба были приглашены в качестве слушателей и там увидели друг друга впервые, но не познакомились. Знакомство произошло уже спустя несколько недель в офисе, где я работала.





Антон приезжал просить моей руки у родителей, потому что так принято в нашей семье. Он твердо изъявил желание провести бракосочетание по всем принятым традициям и обычаям. Поэтому наша свадьба проходила в Узбекистане.

О семейных традициях





Изначально мы определились, какую семью хотим сформировать. Обсудили, из каких аспектов состояла бы наша совместная жизнь. В какой среде нам было бы комфортно находиться и двигаться к общей цели. Обозначили, что для этого необходимо, распределили обязанности и вклад в общее будущее. В основе всего для нас — уважение. Так нам удается сочетать традиционные ценности разных народов и жить в гармонии.

В основе всего для нас — уважение







Вступая в отношения с человеком из другой страны, вы можете заранее предположить, в каких моментах ваши мнения будут отличаться. Но в этом нет ничего необычного. Главное, чтобы вы оба оставались гибкими в принятии решений, отталкивались от желаемого результата. Рассматривали каждый вопрос индивидуально, выбирая ту модель, которая принесет вам обоим больше благ.

Об интернациональных браках в Узбекистане





В Узбекистане с открытой душой и распахнутым сердцем относятся к иностранцам. Особенно к тем, кто полюбил нашу страну и захотел стать ее частью, поддерживая узбекские традиции. Антон был глубоко впечатлен добротой, гостеприимством и отзывчивостью нашего народа.





По сей день мы чувствуем большую любовь зрителей, чувствуем их поддержку. Вера людей в нашу семью укрепляет брак и сближает нас духовно.

Выстроить коммуникацию двум людям одного менталитета проще, ведь вы росли на одной земле и с одинаковыми понятиями о мире. У тех, кто строит отношения с представителями другой национальности, ситуация другая. Но в этом и заключается изюминка интернационального брака. Это возможность прожить красочный опыт, в полной мере испытать и реализовать свой потенциал в построении отношений.

В такой паре оба партнера проявляют и вкладывают друг в друга лучшие качества, которые они унаследовали от своих предков, передавая это ценное наследие будущему поколению.

Вероника Сидор, 37 лет, город — Ташкент, фотограф, @veronica___sidor





О семье





Я фотограф и уже 17 лет работаю в разных направлениях фотографии. Творческий человек с бурей эмоций внутри и жаждой к жизни.

Мой супруг Мирослав — лучший мужчина, которого я только могла встретить. Добрый, отзывчивый, любящий человек с огромным сердцем. Он родом из Литвы, но живет в Великобритании. Работает в сфере финансов.

Я приобщаю супруга к узбекским традициям, поэтому показала ему, что такое «келин-салом»







Нас познакомили друзья. Полтора года назад Мирослав прилетел в Ташкент всего на неделю, и за это время мы стали самими родными. Через два месяца решили пожениться. Свадьба была простая. Мы расписались и организовали ужин в компании мамы и друзей. Но я приобщаю супруга к узбекским традициям, поэтому показала ему, что такое «келин-салом», подарила вышитый чапан. Друзья подарили национальную посуду. Мы съездили в Бухару и Самарканд. Я показала супругу много мест, которые сама люблю: мечети, горные склоны, улочки Ташкента, места, где можно вкусно поесть. Ему нравится узбекская кухня, но для европейцев бывает тяжело есть столько мяса.

О семейных традициях





Мы женаты почти год, все это время живем на две страны. В первой визе мне отказали, так как мы слишком поспешили. Теперь все тщательно планируем и вскоре будем подавать документы на новую визу. Пока Мирослав прилетает раз в полгода, а в остальное время мы стараемся все время быть на связи. У нас есть традиция писать друг другу перед сном, рассказывать, как прошел день. Это помогает не терять ниточки соприкосновения.





Строить отношения и быт на расстоянии сложно, но у нас получается. Во многом благодаря моему супругу, который мудр не по годам.

У нас разный менталитет, но мы нашли компромиссы. Я в восторге от европейского воспитания. Мирослав — заботливый, внимательный мужчина, все умеет делать сам. Но больше всего меня поразило его отношение к дочери от первого брака. Он сильно ее любит, заботится, рассказывает с большим трепетом. Меня восхищает его уважение к женщинам, к родителям. Это добрый, самодостаточный мужчина, который отвечает за свои поступки и умеет держать удар.

Об интернациональных браках в Узбекистане





Многие люди в Узбекистане относятся к интернациональным отношениям с недоверием. Кто-то пугал меня, отговаривал от брака с иностранцем. Но встретить настоящую любовь — большая удача. В любой стране живут обычные люди со своими достоинствами и недостатками.





Это не первый мой брак. Я уже оступалась ранее. Поэтому знаю, чего хочу от отношений, а чего нет. Он полностью отвечает моим запросам. В нем я вижу настоящего мужчина. Мы настоящая семья, и это огромная сила.

Я обожаю интернациональные пары, где каждый приносит частичку своей культуры, развивается, глядя на партнера. Это позволяет быть гибкими по жизни, пробовать новое вместе, находить общие точки соприкосновения и создавать свои традиции.

Лола Джадун, 35 лет, город — Стерлинг, стюардесса, @lola_cadun





О семье





Я стюардесса. Веду блог о жизни в США. Еще я мама двоих детей и жена.

Мой супруг родом из Турции, но он больше американец, чем турок. Мы познакомились в 2010 году, а в 2013 поженились. Свадьба была не традиционной, а современной. Провели свадьбу в кругу близких и родных людей.

О семейных традициях





Сохранять традиции и культуру в стране, где они не практикуются ежедневно, нелегко. Но мы искренне прилагаем усилия. Для нас важно, чтобы наши дети говорили на турецком, узбекском и русском языках. Поэтому у нас есть традиция дома говорить только на этих трех языках.

Ко всем культурам и традициям мы относимся открыто, отмечаем почти все праздники мира. Но также рассказываем детям о узбекских и турецких обычаях. Часто готовим национальные блюда, держим национальную одежду на видном месте, каждый день общаемся с родными.





Несмотря на то, что турки и узбеки схожи, разница в культуре есть. Например, турки и к взрослым, и к молодым всегда обращаются на «ты». В то время как у узбеков обращение на «ты» к взрослым считается неуважением. Таких нюансов много. А если учесть, что мы живем в Штатах, разница в культуре и менталитете американцев и народов наших стран огромна. Тут люди легко говорят «нет», с малого возраста учат независимости и индивидуальности. Большим шоком было, что, если американцы зовут вас в гости, это совсем не означает, что вам подадут чай и накроют на стол. Гости приходят пообщаться, а не кушать. Но теперь я привыкла ко всем традициям, и к культуре в том числе.

Об интернациональных браках в Узбекистане





Важно разбавлять кровь, традиции и культуру. Тогда и мировоззрение меняется, и круг общения, и развития в целом. Мир настолько многогранен, а мы все, по сути, одинаковые. Не стоит загонять себя в рамки из-за национальности. Наоборот, нужно расширять мышление.

Мир настолько многогранен, а мы все, по сути, одинаковые





Наши дети смотрят на всех людей одинаково, понимают, что все мы разные. Это расширяет их кругозор, стимулирует желание путешествовать и изучать другие культуры. В многонациональной семье говорят на разных языках, а изучение языков — это постоянная тренировка мозга как детей, так и взрослых. В интернациональных семьях отмечают разные традиционные праздники, и это тоже только украшает жизнь.