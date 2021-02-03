Новые кроссовки от Nike можно надеть без помощи рук

Бренд Nike выпустил модель кроссовок Go FlyEase без шнурков — их можно надевать без помощи рук. Достаточно надавить пяткой на откидной защелкивающийся задник и надеть пару как тапочки.

Передняя и задняя часть кроссовок соединены эластичной лентой, а на пятке установлен шарнирный механизм. Go FlyEase состоят из текстиля, сетки, амортизирующих подушек и выполнены в трех расцветках — пастельной, темно-синей и черной.

Такая пара создавалась для людей с ограниченными возможностями, но подойдет для всех.

Релиз кроссовок Go FlyEase намечен на конец 2021 года, но избранным клиентам Nike можно будет купить их уже 15 февраля. Стоимость такой пары будет составлять около 9000 рублей.

Источник: daily.afisha.ru