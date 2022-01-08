Новости на 8 января

Движение пассажирских и грузовых поездов в Казахстане восстановлено. «КТЖ» также запускает дополнительные поезда. Ж/Д билеты без доступа к Сети можно купить через приложение kaspi.kz либо на сайте bilet.railways.kz.
Столичный аэропорт работает в штатном режиме. Для консультации пассажиров работает телефон горячей линии: 8 7172 798213, 8 7172 798214. Информация о доступных внутренних и международных рейсах в аккаунте @miir_rk.
Аэропорт города Алматы начнет работать с 9 января. В данное время там проводятся восстановительные работы.
В Актау с 8 января планируется возобновление воздушных полетов. Авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям.
Национальный Банк Казахстана сообщает, что с 8 января наличные деньги появятся в банкоматах Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестан.
В Казахстане восстановлена работа мобильных банковских приложений Halyk Bank и Kaspi.kz. Они доступны при наличии мобильной связи.
Мобильное приложение Forte работает при наличии доступа к интернету. Клиентам ForteBank с просроченными оплатами кредитов с 5 по 19 января не начисляются пени и штрафы.
Всем бизнес-клиентам Onlinebank от HalykBank доступны платежи между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. ИП могут дистанционно стать клиентами приложения Onlinebank. Платежи внутри приложения будут работать бесплатно 24/7 до 9 января.
Сотрудники «Альфа-Банк» работают над восстановлением доступа к мобильному приложению для физических и юридических лиц, а также к интернет-банкингу, банкоматам и терминалам. Средства вкладчиков находятся в сохранности. Банк не будет начислять штрафы и пени по платежам во время ЧП.
Все медицинские организации работают в штатном режиме. График работы с 08:00 до 20:00, включая дежурства в выходные дни.
Beeline Казахстан приступил к начислению всем абонентам по 200 SMS и 300 минут разговоров. Начисления будут проходить поэтапно. По состоянию на 8 января бонусы уже получили свыше 1 000 000 человек. После начисления абоненты Beeline получат подтверждающее SMS.
Оператор Tele2/Altel также начислит каждому абоненту 200 смс и 300 минут на звонки на всех операторов внутри страны. На текущий момент уже более 60% абонентов получили данный пакет связи. Команда для проверки остатка: *797#.
Горячая линия для бизнеса: 8 778 410 1784, 8 778 410 1736, 8 778 410 1758, 8 778 189 7134, 8 778 108 7589, 8 775 126 1839, 8 778 124 3803, 8 775 860 5879, 8 778 193 3478, 8 778 410 1973, 8 778 410 1844, 8 778 410 1762, 8 778 193 3487.
АЗС Qazaq Oil и «КазМунайГаз» принимают меры для бесперебойного обеспечения топливом населения, социальных служб, служб скорой медицинской помощи и других объектов жизнеобеспечения. В г. Нур-Султан все АЗС работают в штатном режиме. К оплате принимаются наличные и банковские карты. На все интересующие вас вопросы смогут ответить операторы call center по номеру 9911 либо 8 771 0464646.
Все аптеки Europharma кроме города Алматы работают. В Нур-Султане с 09:00 до 20:00. В Шымкенте с 09:00 до 18:00. Также работает доставка. Заказы принимаются по телефону +7 775 735 4444.
Что работает в Алматы:
В целях обеспечения продовольственной безопасности города Алматы с 07.01.2022 открыты три гипермаркета «Магнум» по адресам:
— ул. Радостовца, 292, угол ул. Гагарина
— ул. Халиуллина, 194, Думан, в сторону Талгарской трассы
— мкр. Орбита 3, дом 56Б
Объекты обеспечены усиленной вооруженной охраной для безопасности покупателей и работают в обычном режиме, с учетом режима ЧП.
График работы розничных аптек города Алматы в период ЧП:
«Аптека+», 08:00-19:00:
— ул. Ауэзова, 175
— ул. Габдуллина.
Аптека центральная, 08:00-19:00:
— пр. Назарбаева
— ул. Гоголя.
Сеть аптек «От А до Я», 09:00-19:00:
— ул. Саина, 12А
— ул. Думан, ЖК «Манхетен»
— ул. Прокофьева, 140.
Сеть аптек «Садыхан премиум», 09:00-19:00:
— Мехпоселок
— ул. Сатпаева
— ул.Первомайская.
Сеть аптек «Рауза», 09:00-19:00:
— ул.Чайковского.
Europharma:
— Абая/Жарокова, с 09:00 до 17:00
— ул. Жандосова, 162, с 09:00 до 18:00.
Доставка работает до 20:00.