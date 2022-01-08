Новости на 8 января

Движение пассажирских и грузовых поездов в Казахстане восстановлено. «КТЖ» также запускает дополнительные поезда. Ж/Д билеты без доступа к Сети можно купить через приложение kaspi.kz либо на сайте bilet.railways.kz.





Столичный аэропорт работает в штатном режиме. Для консультации пассажиров работает телефон горячей линии: 8 7172 798213, 8 7172 798214. Информация о доступных внутренних и международных рейсах в аккаунте @miir_rk.





Аэропорт города Алматы начнет работать с 9 января. В данное время там проводятся восстановительные работы.





В Актау с 8 января планируется возобновление воздушных полетов. Авиакомпании планируют начать выполнять полеты по всем направлениям.





Национальный Банк Казахстана сообщает, что с 8 января наличные деньги появятся в банкоматах Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской областях, городах Шымкент, Актау и Туркестан.







В Казахстане восстановлена работа мобильных банковских приложений Halyk Bank и Kaspi.kz. Они доступны при наличии мобильной связи.





Мобильное приложение Forte работает при наличии доступа к интернету. Клиентам ForteBank с просроченными оплатами кредитов с 5 по 19 января не начисляются пени и штрафы.





Всем бизнес-клиентам Onlinebank от HalykBank доступны платежи между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. ИП могут дистанционно стать клиентами приложения Onlinebank. Платежи внутри приложения будут работать бесплатно 24/7 до 9 января.





Сотрудники «Альфа-Банк» работают над восстановлением доступа к мобильному приложению для физических и юридических лиц, а также к интернет-банкингу, банкоматам и терминалам. Средства вкладчиков находятся в сохранности. Банк не будет начислять штрафы и пени по платежам во время ЧП.





Все медицинские организации работают в штатном режиме. График работы с 08:00 до 20:00, включая дежурства в выходные дни.





Beeline Казахстан приступил к начислению всем абонентам по 200 SMS и 300 минут разговоров. Начисления будут проходить поэтапно. По состоянию на 8 января бонусы уже получили свыше 1 000 000 человек. После начисления абоненты Beeline получат подтверждающее SMS.





Оператор Tele2/Altel также начислит каждому абоненту 200 смс и 300 минут на звонки на всех операторов внутри страны. На текущий момент уже более 60% абонентов получили данный пакет связи. Команда для проверки остатка: *797#.





Горячая линия для бизнеса: 8 778 410 1784, 8 778 410 1736, 8 778 410 1758, 8 778 189 7134, 8 778 108 7589, 8 775 126 1839, 8 778 124 3803, 8 775 860 5879, 8 778 193 3478, 8 778 410 1973, 8 778 410 1844, 8 778 410 1762, 8 778 193 3487.





АЗС Qazaq Oil и «КазМунайГаз» принимают меры для бесперебойного обеспечения топливом населения, социальных служб, служб скорой медицинской помощи и других объектов жизнеобеспечения. В г. Нур-Султан все АЗС работают в штатном режиме. К оплате принимаются наличные и банковские карты. На все интересующие вас вопросы смогут ответить операторы call center по номеру 9911 либо 8 771 0464646.





Все аптеки Europharma кроме города Алматы работают. В Нур-Султане с 09:00 до 20:00. В Шымкенте с 09:00 до 18:00. Также работает доставка. Заказы принимаются по телефону +7 775 735 4444.





Что работает в Алматы:

В целях обеспечения продовольственной безопасности города Алматы с 07.01.2022 открыты три гипермаркета «Магнум» по адресам:

— ул. Радостовца, 292, угол ул. Гагарина



— ул. Халиуллина, 194, Думан, в сторону Талгарской трассы



— мкр. Орбита 3, дом 56Б



Объекты обеспечены усиленной вооруженной охраной для безопасности покупателей и работают в обычном режиме, с учетом режима ЧП.





График работы розничных аптек города Алматы в период ЧП:

«Аптека+», 08:00-19:00:

— ул. Ауэзова, 175

— ул. Габдуллина.

Аптека центральная, 08:00-19:00:

— пр. Назарбаева

— ул. Гоголя.

Сеть аптек «От А до Я», 09:00-19:00:

— ул. Саина, 12А

— ул. Думан, ЖК «Манхетен»

— ул. Прокофьева, 140.

Сеть аптек «Садыхан премиум», 09:00-19:00:

— Мехпоселок

— ул. Сатпаева

— ул.Первомайская.

Сеть аптек «Рауза», 09:00-19:00:

— ул.Чайковского.

Europharma:

— Абая/Жарокова, с 09:00 до 17:00

— ул. Жандосова, 162, с 09:00 до 18:00.

Доставка работает до 20:00.